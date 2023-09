Des hauts responsables parmi les personnes tuées lors d’une frappe contre la flotte russe de la mer Noire, selon l’Ukraine

Une frappe contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire a fait des dizaines de morts et de blessés, « y compris de hauts responsables », a déclaré samedi l’armée ukrainienne.

L’opération « Piège à crabe » a été menée « à temps et avec précision » lors d’une réunion des hauts responsables de la marine russe vendredi dans le bâtiment de la ville de Sébastopol en Crimée, ont indiqué les forces d’opérations spéciales du pays dans un communiqué publié sur Telegram.

« Le résultat est des dizaines de morts et de blessés parmi les occupants, y compris les hauts dirigeants de la flotte », indique le message, ajoutant que plus de détails seraient publiés « dès que possible ».

NBC News n’a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante, mais peu après l’attaque, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un militaire avait été tué. Un communiqué ultérieur a indiqué qu’il était porté disparu, ajoutant que cinq missiles avaient été abattus par les systèmes de défense aérienne russes en réponse à l’attaque contre la ville côtière occupée.

NBC News a contacté le ministère de la Défense pour obtenir ses commentaires.

Mikhaïl Razvozhaev, gouverneur de Sébastopol installé à Moscou, a déclaré samedi dans un message Telegram que les pompiers avaient « réussi à maîtriser l’incendie » et que « l’incendie au quartier général de la flotte avait été localisé avec succès ».

Pendant ce temps, en Ukraine, les forces armées du pays ont déclaré dans un communiqué qu’une attaque de missile russe sur la ville industrielle centrale de Krementchouk avait blessé plus de 30 personnes, dont trois enfants, dans la nuit de vendredi.

Des civils à Yurkivka, dans la région sud-est de Zaporizhzhia, ont également été blessés dans des attaques de missiles, des maisons privées et des infrastructures civiles étant endommagées, ajoute le communiqué publié sur Facebook.

Les attaques russes ont utilisé des missiles « Shahed » – des drones non armés et auto-détonants de fabrication iranienne. Les défenses aériennes ont abattu deux des six drones, indique le communiqué.

NBC News n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Les attaques ont eu lieu alors que le président ukrainien Volodymr Zelenskyy rencontrait le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès à Washington. Vendredi, Biden a déclaré à son homologue ukrainien que les États-Unis fourniraient un petit nombre de systèmes de missiles tactiques militaires à longue portée, connus sous le nom d’ATACMS et familièrement appelés « attaques-ems », pour renforcer la lutte contre la Russie.

Les missiles faisaient partie d’un programme d’aide militaire de 325 millions de dollars annoncé jeudi par le président Biden, comprenant des capacités de défense aérienne, des armes à sous-munitions et des armes antichar.

Kiev fait pression depuis plusieurs mois pour recevoir les missiles. Ils donneront à l’Ukraine la possibilité de frapper des cibles telles que les lignes de ravitaillement, les voies ferrées et les sites de commandement et de contrôle derrière les lignes de front russes jusqu’à 180 milles de distance.

Alors que les troupes ukrainiennes ont franchi les premières lignes défensives fortement fortifiées de la Russie dans le sud et progressé à l’est, à l’approche de l’hiver, l’armée ukrainienne n’a pas encore réussi à réaliser une percée décisive.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, l’administration Biden a changé de position quant aux armes qu’elle est prête à fournir à l’armée ukrainienne.

La Maison Blanche a initialement refusé d’approuver les demandes de missiles anti-aériens Stinger, de pièces d’artillerie obusiers, de missiles anti-navires et de systèmes HIMARS, mais a ensuite donné son feu vert à leur expédition. Il y a deux mois, Biden a signé une dérogation présidentielle sur le transfert d’armes à sous-munitions vers l’Ukraine,

Cette dernière aide est intervenue alors que des fissures commencent à apparaître dans le soutien occidental à l’Ukraine. Plus tôt cette semaine, Kiev a déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce contre la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, membres de l’UE, pour avoir interdit les importations de produits agricoles ukrainiens, une exportation clé pour l’économie du pays meurtrie par la guerre.

À l’approche des élections de l’année prochaine, les favoris de la candidature républicaine à la présidentielle semblent également abandonner leur soutien à la guerre et ont fait allusion à une réduction de l’aide militaire.