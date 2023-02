Des hauts responsables de l’UE se rendent en Ukraine pour renforcer les relations et ouvrir la voie à l’adhésion du pays au bloc

Les membres supérieurs de l’Union européenne

La branche exécutive de l’Union s’est rendue en Ukraine jeudi dans le but de renforcer les relations avec le pays déchiré par la guerre et d’ouvrir la voie à son adhésion un jour au bloc, mais les inquiétudes concernant la corruption et les lacunes démocratiques demeurent.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dirigé une équipe de 15 commissaires politiques qui devaient passer la journée à discuter des besoins financiers, commerciaux et énergétiques de l’Ukraine, et de la manière d’aligner la législation de l’ancien État soviétique sur les normes de l’UE.

Cette visite hautement symbolique est la première mission politique de l’UE de ce type dans un pays en guerre. Von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel, qui préside les réunions des chefs d’État et de gouvernement du bloc, tiendront un sommet à Kyiv vendredi avec le président Volodymyr Zelenskyy.

“Le destin de l’Ukraine est en Europe”, a déclaré le commissaire au budget Johannes Hahn, qui n’a pas fait le déplacement, aux législateurs européens à Bruxelles, notant que la demande d’adhésion du pays avait été déposée en juin dernier. “La commission soutiendra l’Ukraine tout au long du processus d’adhésion.”

“Malgré les attaques impitoyables continues de l’agresseur, nous assistons à un élan majeur de réformes en Ukraine”, a déclaré Hahn. Mais il a noté que “la voie de l’adhésion à l’UE est un marathon, pas un sprint” et que les 27 pays membres de l’UE doivent se mettre d’accord à l’unanimité pour que l’Ukraine rejoigne un jour.

On ne sait pas exactement comment les réformes peuvent progresser à un rythme accéléré près d’un an après le début de la guerre et avec une économie drainée par les dépenses de défense et qui repose sur des injections d’aide financière étrangère, en grande partie des États-Unis et d’Europe.

Visiblement, les choses bougent. Mercredi, le gouvernement de Zelenskyy a poursuivi sa récente répression contre la corruption présumée avec le limogeage d’autres hauts fonctionnaires. Mais une mission consultative de l’UE mise en place à Kyiv en 2014 a déclaré qu’il faudrait au moins une décennie pour résoudre le problème.

Dans un nouveau rapport cette semaine, le groupe anti-corruption Transparency International a félicité l’Ukraine pour les progrès constants qu’elle a réalisés dans la lutte contre le fléau ces dernières années, bien qu’il classe le pays au 116e rang sur les 180 pays répertoriés pour la corruption perçue.

“Cependant, la guerre d’agression de la Russie a perturbé certains des processus de réforme et exacerbé les risques de corruption. Les efforts de reconstruction et de redressement peuvent être considérablement sapés par des malfaiteurs qui empochent des fonds, à la fois pendant et après la guerre”, indique le rapport.

Lors d’un briefing aux journalistes avant son départ pour le voyage de la commission à Kyiv, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a noté que les politiciens ukrainiens lui disaient parfois : “oublie les conditions, je suis en guerre, pourquoi me parles-tu de réformes ?”

Mais Borrell a déclaré que “c’est un processus basé sur le mérite, et personne ne peut sauter par-dessus. Nous devons donc mieux coopérer et essayer d’être optimistes, et en même temps réalistes”.

Les pays membres de l’UE sont divisés sur la question de savoir si l’Ukraine devrait être autorisée à entrer. La France et l’Allemagne, notamment, estiment que le bloc devrait être réformé et ses processus de prise de décision rationalisés avant d’autoriser de nouveaux membres.

Ils ont défendu un nouveau groupement, la Communauté politique européenne, dont la réunion inaugurale à Prague l’année dernière a réuni des représentants de plus de 40 pays. Un autre sommet est prévu en Moldavie en juin.

Au cours de la visite, l’UE a annoncé qu’elle intensifiait sa mission de formation militaire pour l’Ukraine, passant d’un objectif initial de pousser 15 000 soldats à travers la formation jusqu’à 30 000 soldats. L’un des objectifs est de former les équipages de chars que les pays occidentaux ont offerts à l’Ukraine, a déclaré Borrell.