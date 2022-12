Des hauts responsables de l’ONU et d’ONG se rencontreront sur l’interdiction du personnel féminin par les talibans

Des responsables de l’ONU et d’ONG se réunissent au sujet de l’interdiction imposée par les talibans aux femmes employées d’ONG de travailler.

Le gouvernement afghan s’est plaint que les femmes ne respectaient pas le code vestimentaire islamique.

Les talibans ont également récemment banni les femmes des universités.

De hauts responsables des Nations Unies et des dizaines d’ONG opérant en Afghanistan se réunissent dimanche pour discuter de la voie à suivre après que les autorités talibanes ont ordonné à toutes les ONG d’empêcher les employées de travailler, ont déclaré des responsables humanitaires.

Les islamistes purs et durs ont menacé samedi de suspendre les licences d’exploitation des ONG si elles ne respectaient pas l’ordre.

Le ministère de l’Économie, qui délivre ces licences, a déclaré avoir reçu de “graves plaintes” selon lesquelles des femmes travaillant dans des ONG ne respectaient pas un code vestimentaire islamique en bonne et due forme.

“Une réunion de l’équipe humanitaire de pays (HCT) est prévue plus tard dans la journée pour se consulter et discuter de la manière de résoudre ce problème”, a déclaré à l’AFP Tapiwa Gomo, responsable de l’information publique au Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Le HCT comprend de hauts responsables de l’ONU et des représentants de dizaines d’ONG afghanes et internationales qui coordonnent la distribution de l’aide à travers le pays.

La réunion discutera de l’opportunité de suspendre tout travail d’aide suite à la dernière directive des talibans, ont déclaré certains responsables d’ONG.

L’ONU, qui a déclaré qu’elle demanderait des explications aux talibans au sujet de l’ordre, a condamné la directive du ministère.

Il a déclaré que l’ordre excluant les femmes “systématiquement de tous les aspects de la vie publique et politique fait reculer le pays, compromettant les efforts pour toute paix ou stabilité significative dans le pays”.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que l’interdiction serait “dévastatrice” pour les Afghans car elle “perturberait l’aide vitale et vitale à des millions de personnes”.

L’interdiction intervient à un moment où des millions de personnes à travers le pays dépendent de l’aide humanitaire fournie par les donateurs internationaux par le biais d’un vaste réseau d’ONG.

La crise économique en Afghanistan n’a fait qu’empirer depuis la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, ce qui a conduit Washington à geler des milliards de dollars de ses actifs et les donateurs étrangers ont cessé leur aide.

Le ministère a déclaré que les femmes travaillant dans des ONG ne respectaient pas “le hijab islamique et d’autres règles et réglementations relatives au travail des femmes dans les organisations nationales et internationales”.

Après la prise de contrôle du pays par les islamistes extrémistes en août de l’année dernière, les universités ont été contraintes de mettre en œuvre de nouvelles règles, notamment des salles de classe et des entrées séparées par sexe. AFP Bulent Kilić, AFP

Il n’était pas clair si la directive avait un impact sur le personnel féminin étranger des ONG.

Des dizaines d’organisations travaillent dans des régions reculées de l’Afghanistan et bon nombre de leurs employés sont des femmes, plusieurs avertissant qu’une interdiction du personnel féminin entraverait leur travail.

La dernière restriction intervient moins d’une semaine après que les autorités talibanes ont interdit aux femmes de fréquenter les universités, provoquant l’indignation mondiale et des manifestations dans certaines villes afghanes.

Depuis leur retour au pouvoir en août de l’année dernière, les talibans ont déjà interdit aux adolescentes d’accéder à l’école secondaire.

Les femmes ont également été expulsées de nombreux emplois gouvernementaux, empêchées de voyager sans un parent masculin et condamnées à se couvrir à l’extérieur de la maison, idéalement avec une burqa.

Ils ne sont pas non plus autorisés à entrer dans les parcs ou les jardins.