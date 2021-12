Des hauts du triomphe du titre de NYCFC aux bas de la Matuidi-gate de Miami

La saison 2021 de la MLS est maintenant dans les livres. La bonne nouvelle est que, eh bien, c’est dans les livres, quelque chose qui n’était en aucun cas une chose sûre lorsque la campagne a commencé son démarrage retardé à la mi-avril.

Maintenant que tout est terminé, Jeff Carlisle d’ESPN revient sur la 26e saison de l’histoire de la ligue.

Des hauts

Course de NYCFC à (et célébration de) la Coupe MLS

Le New York City FC n’était pas loin du sommet des favoris avant la saison. Une équipe en séries éliminatoires ? Bien sûr, mais les Blues semblaient bien derrière la Nouvelle-Angleterre, Philadelphie et les champions en titre, le Columbus Crew.

Les Cityzens n’étaient pas si stellaires pendant la saison régulière, et à un moment donné, ils semblaient ne pas se rendre en séries éliminatoires, mais NYCFC a évoqué une séquence de cinq matchs sans défaite pour mettre fin à la saison régulière, puis a traversé le meilleur de la Conférence Est pour rencontrer les Portland Timbers en Coupe MLS. Malgré le coup dur d’avoir concédé un égaliseur à la dernière minute du temps d’arrêt, le NYCFC a réussi à s’imposer et à l’emporter sur les tirs au but, amenant le manager Ronny Deila à tenir sa promesse d’il y a deux ans et à se déshabiller pour célébrer.

Régimes record

Le fait que la Révolution de la Nouvelle-Angleterre soit tombée à New York en séries éliminatoires après avoir établi un record pour le plus grand nombre de points en saison régulière piquera, mais les Revs vainqueurs du Bouclier des Supporters ont toujours impressionné, en particulier avec la verve offensive montrée par Tajon Buchanan, Adam Buksa, Gustavo Bou et le MVP Carles Gil. Même avec Buchanan se dirigeant vers le club belge de Bruges, l’on s’attend à ce que l’équipe de Bruce Arena soit de retour l’année prochaine.

– Guide des téléspectateurs ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Wondo tire sa révérence avec style

Les fans de San Jose Earthquakes savaient que ce jour arrivait, mais cela a quand même apporté une larme à un œil déjà humide lorsque Chris Wondolowski a raccroché définitivement ses bottes à la fin de la saison. Lors de son dernier match en MLS contre le FC Dallas, il a couronné sa carrière avec un but typique de Wondo : tous les mouvements intelligents et une finition autoritaire en une seule touche. Il termine ses jours de jeu avec le record de tous les temps en MLS de 171 buts en saison régulière, ainsi que 42 passes décisives.

L’énigme du COVID-19

Compte tenu de l’état de la pandémie, COVID-19 mérite une catégorie à part, et c’était un sac décidément mélangé.

Il n’y a pas eu un seul match – éliminatoires ou autre – qui a été reporté ou annulé en raison de cas de coronavirus. C’est à l’honneur des efforts de la ligue pour faire vacciner les joueurs (97% des joueurs ont reçu le jab) ainsi que des protocoles continus. Le fait que la Coupe MLS se soit jouée devant une foule nombreuse au Providence Park de Portland était un signe que la MLS s’était plutôt bien frayée un chemin à travers la pandémie.

Mais on peut faire valoir que la ligue a bénéficié d’un bon timing autant que tout. Au moment d’écrire ces lignes, des cas et des reports éclatent dans d’autres sports nord-américains ainsi que dans les ligues de soccer à l’étranger. Et à la fin, la MLS a été mordue, car l’Union de Philadelphie a été forcée de jouer la finale de la Conférence de l’Est contre le NYCFC avec 11 joueurs mis à l’écart en raison des protocoles redoutés de « santé et sécurité ». Cela a définitivement jeté un voile sur les séries éliminatoires.

On ne peut qu’espérer que la pandémie se soit considérablement atténuée avant l’ouverture de la saison 2022 le 26 février.

Valentin Castellanos et le NYCFC ont remporté leur première Coupe MLS samedi. AP Photo/Amanda Loman

bas

Conflit de travail

Oui, à la fin, une nouvelle convention collective a été conclue et – le plus important de tous – ratifiée, mais il a fallu du temps pour y arriver. L’ABC a été renégociée trois fois en moins d’un an. Les joueurs ont renoncé à environ 200 à 260 millions de dollars d’augmentations de salaire et d’avantages sociaux. Parmi les gains pour les propriétaires figurait la prolongation de l’accord jusqu’à la fin de la saison 2027.

Il semblerait qu’il y aura la paix du travail jusque-là, mais une étape peu connue a été franchie le 1er décembre : la clause de force majeure, qui a été utilisée pour ramener la MLSPA à la table de négociation plus tôt cette année et a été mise de côté pour le durée de la saison 2021, peut être invoqué à nouveau si les complications du COVID-19 deviennent plus fréquentes.

Matuidi-porte

Les rumeurs sur la façon dont les équipes de la MLS jouent vite et librement avec les règles du budget salarial existent depuis à peu près aussi longtemps que la ligue existe depuis 26 ans, et enfin, une équipe s’est fait prendre. L’Inter Miami a été arrêté pour avoir essentiellement cinq joueurs désignés sur sa liste, deux de plus que les règles de la ligue autorisées, avec le milieu de terrain Blaise Matuidi et l’ancien défenseur Andres Reyes mal classés. Miami a également sous-estimé les salaires de trois joueurs.

Les sanctions étaient sévères, avec une réduction de 2,271 millions de dollars de l’espace budgétaire salarial appliqué sur deux ans, ce qui représente environ 11,9% du budget salarial disponible de l’équipe. Cela pourrait être deux années difficiles pour les Herons alors que le directeur sportif Chris Henderson – qui a hérité de ce gâchis – tente de contourner les pénalités.

Le joueur parie sur les jeux MLS

2 Liés

Les paris sportifs sont de plus en plus présents dans le paysage sportif nord-américain et ont été légalisés dans 31 États. Mais l’un des inconvénients des paris sportifs a été révélé en octobre lorsqu’il a été annoncé que le milieu de terrain du Sporting Kansas City, Felipe Hernandez, avait parié sur des matchs de la MLS, bien qu’aucun n’inclue son équipe.

La ligue renforce sa présence dans l’espace des paris sportifs et a un partenariat avec MGM Resorts. Une enquête indépendante a révélé qu’il n’y avait aucune preuve que Hernandez disposait « d’informations confidentielles ou non publiques concernant ces deux matchs de MLS », mais cela fait toujours ressortir le défi auquel la ligue est confrontée en termes d’entrée dans le paysage des paris sportifs et de maintien de l’intégrité de ses jeux.

Surprises

Le bon

Les Colorado Rapids ont été l’une des meilleures histoires de la saison, alors que l’équipe méconnue de Robin Fraser a remporté la première place de la Conférence Ouest. L’honneur est également dû au directeur général Padraig Smith pour avoir constitué une longue liste de joueurs nationaux.

Valentin Castellenos du NYCFC était un vainqueur du Golden Boot improbable. Au début de l’année, il semblait plus apte à gaspiller des opportunités qu’à les convertir, mais il s’est emballé dans la dernière ligne droite, marquant 19 buts en saison régulière (le même que Ola Kamara de DC United mais avec trois passes décisives de plus) et a marqué dans chacune de ses trois séries éliminatoires. les apparences.

Le mauvais

LAFC, le Toronto FC et le Columbus Crew devaient tous se battre pour la Coupe MLS. En fin de compte, aucun d’entre eux n’a même atteint les séries éliminatoires.

LAFC était en proie à des incohérences et a permis au manager Bob Bradley de partir à la fin de la saison. Toronto n’a jamais commencé sous la direction du nouveau manager Chris Armas, qui a été congédié au milieu de la campagne, Bradley prenant sa place après la fin de la saison. Les blessures ont entravé la défense du titre de l’équipage, bien que l’échec à atteindre les séries éliminatoires ait mis en évidence une étrangeté de la carrière du manager Caleb Porter dans la mesure où le double vainqueur de la Coupe MLS n’a jamais atteint les séries éliminatoires au cours des saisons consécutives.