Des augmentations d’impôts permanentes équivalant à 1 ou 2 pour cent du PIB pourraient être nécessaires pour financer des services de santé et de soins de plus en plus coûteux, a averti un ancien chef du prévisionniste économique indépendant du gouvernement.

La hausse s’élèverait à environ 25 à 50 milliards de livres sterling par an, soit l’équivalent d’environ 5 à 10 pence d’impôt sur le revenu.

Mais Sir Robert Chote, l’ancien président du Bureau pour la responsabilité budgétaire, a déclaré que ce serait «une surprise» si le chancelier Rishi Sunak sentait qu’il pouvait soutenir en permanence une augmentation des dépenses de cette ampleur grâce à l’emprunt.

Sir Robert, qui a démissionné en octobre après 10 ans à la tête de l’OBR, a également déclaré qu’il y avait un argument plus fort que jamais pour que M. Sunak augmente les taxes sur le carburant à son budget du 3 mars, mettant fin au gel en place au cours de la dernière décennie. .

L’ancien chef de l’OBR a déclaré qu’il était clair que toute augmentation des dépenses de santé et de soins résultant du vieillissement de la population et de la demande toujours croissante de services devrait être payée.

«Nous allons vouloir à l’avenir dépenser, en permanence, 1 à 2 pour cent de notre PIB de plus pour la santé et les soins sociaux qu’auparavant», a déclaré Sir Robert à Times Radio.

«Ce serait une surprise, si vous estimiez que vous aviez besoin d’une augmentation permanente des dépenses de ce type, que vous ne l’associez pas à une augmentation permanente des impôts, contrairement au fait d’emprunter encore plus chaque année.»

Alors que le Royaume-Uni émerge de la période sans précédent d’augmentation des dépenses publiques due à la crise de Covid-19, le gouvernement sera confronté à un ensemble de choix non seulement concernant les dommages sous-jacents à l’économie et aux finances publiques, mais également quant à la taille et au rôle l’Etat dans le futur.

Et il a suggéré que l’expérience du coronavirus conduirait à une plus grande demande publique pour les dépenses de santé et d’autres services publics.

«Vous en sortez avec des gens qui parlent beaucoup plus de« Avons-nous assez de résilience, avons-nous suffisamment de préparation dans le domaine de la santé et d’autres services publics? », A déclaré Sir Robert. «Si vous voulez en avoir plus, cela coûte de l’argent.»

Sir Robert a déclaré que c’était «l’une des grandes ironies» que l’OBR était toujours obligé de fonder ses prévisions sur la politique gouvernementale déclarée en matière d’impôts et de dépenses, alors même qu’il voyait les chanceliers, année après année, déchirer les plans de hausse des taxes sur le carburant.

«Le gouvernement a toujours eu pour politique d’augmenter les taxes sur les carburants en fonction de l’inflation, et chaque année, la politique n’était pas adoptée cette année-là», a-t-il déclaré.

«Donc, si vous étiez un parieur, vous parieriez que ce gel reste en place.

«Mais je pense que les pressions pour y repenser à un moment où vous devez réévaluer les finances publiques dans leur ensemble (signifie) c’est clairement un argument plus solide maintenant pour les personnes qui aimeraient voir plus d’action sur le plus que dans le passé.

Il a ajouté: «La plupart des économistes et la plupart des observateurs des finances publiques diraient certainement que vous voulez enfin mordre la balle là-dessus à un moment donné.»