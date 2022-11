Des hashtags Coupe du monde pour célébrer le beau jeu

Les médias sociaux sont l’un des moyens les meilleurs et les plus simples de parler de votre équipe nationale préférée. Nous avons donc dressé une liste pratique de hashtags communs pour la Coupe du monde 2022 pour chaque nation, afin que vous puissiez rester au courant de toutes les discussions pendant les matchs au Qatar.

Si vous connaissez des hashtags que nous avons manqués, faites-le nous savoir dans les commentaires !

Pays Hashtag Coupe du monde Fifa #Coupe du monde Fifa

groupe A Qatar #AllForAlAnnabi Equateur #HaremosHistoria Sénégal #MankoWutiNdamli Pays-Bas #NothingLikeOranje

Groupe B Angleterre #ThreeLions L’Iran #TeamMelli Etats-Unis #USMNT Pays de Galles #ArBenYByd / #TogetherStronger

Groupe C Argentine #TodosJuntos Arabie Saoudite #GreenFalcons Mexique #MéxicoDeMiVida Pologne #KierunekKatar

Groupe D France #FiersdetreBleus Australie #Socceroos / #GiveIt100 Danemark #ForDanmark Tunisie N / A

Groupe E Espagne #VamosEspaña Costa Rica #VamosTicos / #LaSele / #FCRF Allemagne #GER Japon #SAMURAIBLUE

Groupe F Belgique #DEVILTIME Canada #WeCAN / #CANMNT Maroc #AtlasLions Croatie #HNS / #Vatreni

Groupe G Brésil #seleçãobrasileira Serbie #SrcemSvim Suisse #natimiteuch Cameroun #ALLEZLESLIONS

Groupe H le Portugal #VesteABandeira / #WearTheFlag Ghana #Étoiles noires Uruguay #ElEquipoQueNosUne Corée du Sud #더뜨겁게theReds

Préparez ces hashtags de la Coupe du monde

Cette Coupe du monde, Twitter et FOX Sports se sont associés pour donner vie à la Coupe du monde.

L’accord de partenariat entre et FOX propose des centaines de faits saillants des matchs en temps quasi réel (y compris tous les buts du tournoi), ainsi qu’un contenu original, une analyse hebdomadaire en direct via des espaces Twitter avec un contenu audio animé autour des jeux, des questions-réponses interactives avec des personnalités de FOX Soccer, des mains – des moments Twitter organisés et plus encore.

Des clips vidéo via @FOXSports et @FOXSoccer, y compris des franchises et des plateformes personnalisées, seront disponibles pour les annonceurs à parrainer depuis FOX et via le programme Amplify de Twitter.

“C’est formidable de travailler avec Twitter pour continuer à relever la barre en fournissant une couverture de la Coupe du monde sur les réseaux sociaux comme cela n’a jamais été fait auparavant”, a déclaré Michael Bucklin, SVP, Digital Content, FOX Sports. “Nous voulons être là avec eux, en favorisant l’interaction de manière éprouvée comme les temps forts des matchs, mais aussi de manière nouvelle et inventive comme Twitter Spaces. C’est formidable de travailler sur cette collaboration avec Twitter, qui partage notre mission d’être « en direct » et d’établir des jalons pour la couverture de la Coupe du monde sur les réseaux sociaux.