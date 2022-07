Des hamburgers à l’eau de javel, et Walmart à Adidas – les consommateurs commencent à tirer parti de la forte inflation

Certains consommateurs mondiaux montrent des signes de fissuration, alors que les acheteurs stressés par l’inflation record s’en tiennent à l’achat de produits de base comme la nourriture, l’eau de javel et les hamburgers bon marché, tandis que ceux qui ont des comptes bancaires plus importants achètent des sacs à main Louis Vuitton de 3 000 $.

Les investisseurs surveillent de près les résultats des entreprises à la recherche de signes que les économies se dirigent vers la récession. Mais jusqu’à présent, les consommateurs envoient des signaux mitigés. Il y a une faiblesse chez ceux qui ont été les plus durement touchés par les prix record du carburant et des denrées alimentaires. Pendant ce temps, les cartes de crédit et d’autres données montrent que certains dépensent encore en voyages et autres activités haut de gamme.

Walmart a tiré un coup de semonce lundi, émettant un rare avertissement sur les bénéfices. Ses clients américains, qui proviennent généralement de ménages à faible revenu, achètent de la nourriture et d’autres produits de première nécessité, tout en sautant les allées remplies de vêtements et d’articles de sport.

“Les résultats du jour au lendemain indiquent que le consommateur américain est désormais beaucoup plus concentré sur l’élément de base des achats où nous avons une inflation alimentaire à deux chiffres chez certains de ces détaillants”, déclare Nicola Morgan-Brownsell, gestionnaire de fonds chez Legal & General Gestion des investissements.

La confiance des consommateurs américains a chuté pour un troisième mois consécutif en juillet dans un contexte d’inquiétudes persistantes concernant la hausse de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

Les ventes du groupe de luxe LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ont grimpé de 19%, légèrement inférieures à celles du début de l’année. Les ventes de sacs à main et d’alcools haut de gamme en Europe et aux États-Unis ont contribué à compenser les ralentissements résultant des blocages liés au COVID-19 en Chine.

Les géants de la consommation Coca Cola Co., McDonald’s Corp. et Unilever Plc ont tous déclaré mardi que leurs produits se vendaient toujours, même à des prix plus élevés.

Unilever, qui compte 400 marques, dont la mayonnaise Hellmann’s, les cubes de bouillon Knorr et l’eau de Javel Domestos, a relevé ses prévisions de ventes pour l’année complète après avoir dépassé les prévisions de ventes sous-jacentes du premier semestre alors que ses prix augmentaient.

Combien de temps peut-il durer ?

Jusqu’à présent, les consommateurs achètent, mais on se demande combien de temps cela peut durer.

“Nous constatons des augmentations de prix lorsque nous sortons faire des courses hebdomadaires. La question est : dans quelle mesure le consommateur peut-il accepter davantage ces augmentations de prix ?” a déclaré Ashish Sinha, gestionnaire de portefeuille chez Unilever et actionnaire de Reckitt, Gabelli.

McDonald’s, qui exploite près de 40 000 restaurants, a déclaré que ses ventes mondiales à magasins comparables avaient bondi de près de 10%, bien mieux que les attentes d’une augmentation de 6,5%.

REGARDER | Consommateurs nerveux alors que l’inflation atteint son plus haut niveau en 40 ans : Consommateurs et entreprises à bout de nerfs alors que l’inflation atteint son plus haut niveau en 40 ans Alors que l’inflation atteint un sommet sans précédent depuis 1983, les Canadiens cherchent des moyens de gagner plus et de dépenser moins, tandis que les entreprises essaient de gérer la hausse des coûts.

Même ainsi, la société basée à Chicago a déclaré qu’elle envisageait d’ajouter plus d’options de menu à prix réduit, car la flambée de l’inflation – en particulier en Europe – conduit certains consommateurs à faible revenu à “échanger” vers des articles moins chers et à acheter moins de gros repas combinés, a déclaré le directeur financier Kevin Ozan lors d’un appel avec des investisseurs.

Les volumes des ventes mondiales de Coke ont augmenté de 8% au deuxième trimestre, a indiqué la société, grâce à la croissance des marchés développés et émergents, tandis que les prix de vente moyens ont augmenté d’environ 12%.

“Les résultats de Coke témoignent de la valeur de sa marque parce que les consommateurs ne sont pas disposés à abandonner d’autres colas, malgré l’augmentation des prix”, a déclaré l’analyste du CFRA, Garrett Nelson.

Le fabricant de chaussures basé en Allemagne, Adidas AG, a réduit son objectif de bénéfices pour l’année en raison d’une lente reprise de ses activités en Chine.

General Motors Co. a réaffirmé mardi ses perspectives de bénéfices pour l’année entière sur une augmentation attendue de la demande et a déclaré qu’elle freinait les dépenses et l’embauche avant un ralentissement économique potentiel, mais une baisse de 40% de son revenu net trimestriel a déçu, faisant baisser les actions. .

Le bénéfice net du constructeur automobile de Detroit a chuté de 40% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, notamment d’une pénurie mondiale de puces semi-conductrices qui a frappé le plus durement en juin.

Néanmoins, GM voit beaucoup de demande refoulée.

Des acheteurs portant des sacs de marque Louis Vuitton sur les Champs Elysées à Paris au début du mois. Les ventes de la marque de luxe résistent bien dans un contexte d’inflation élevée, mais tous les détaillants ne s’en sortent pas aussi bien. (Cyril Marcilhacy/Bloomberg)

Le directeur financier de GM, Paul Jacobson, a déclaré mardi que malgré le coup de la pénurie mondiale de puces en juin qui s’est poursuivie en juillet, GM voit toujours des prix et une demande élevés pour ses véhicules. Le constructeur automobile a réaffirmé ses perspectives de bénéfices pour l’année, car Jacobson a déclaré que la société voyait la demande au second semestre compenser tout manque à gagner au deuxième trimestre.

Une camionnette GM coûte environ 31 500 $ US pour un modèle Chevrolet de base, tandis que la version entièrement équipée peut facilement dépasser 100 000 $ US, et la plupart coûtent entre 50 000 $ et 70 000 $ US.

“Nous nous sentons bien de rattraper tout ce volume (perdu) au cours de la seconde moitié de l’année”, a-t-il déclaré.