Des Haïtiens dans des prisons surpeuplées meurent de soif, de faim

Le détenu émacié en short noir était allongé sur une fine natte dans la prison la plus notoire d’Haïti, isolé des autres prisonniers du pénitencier national de Port-au-Prince en raison d’une tuberculose résistante aux médicaments.

Il s’est lentement assis pour parler à un journaliste en visite et plus de 70 autres patients tuberculeux se sont rassemblés à la porte de la cellule voisine pour se plaindre de leurs souffrances pendant leur détention, la plupart pour des accusations mineures comme le vol.

« Nous n’avons pas d’eau ! l’un d’eux a pleuré, tandis que ses codétenus ont dit que leur nourriture était arrivée en retard ou pas du tout.

Les détenus haïtiens ont soif, meurent de faim et dorment debout parce qu’ils n’ont pas assez de place pour s’allonger. Selon les Nations Unies, 185 détenus sont morts en Haïti l’année dernière – de nombreuses maladies liées à la malnutrition. Cette année, plus de 20 personnes sont mortes jusqu’à présent. Les experts en droits de l’homme et les avocats s’attendent à ce que ce nombre augmente car la violence des gangs a entraîné de graves pénuries de carburant et de nourriture.

« Je crains qu’une catastrophe humanitaire ne se prépare », a déclaré l’avocat Arnel Rémy, coordinateur de l’Association haïtienne des avocats pour la défense des droits de l’homme.

Plus de 80% des plus de 11 400 détenus d’Haïti sont détenus en détention provisoire. Selon des experts des droits de l’homme, il pourrait s’écouler des années avant qu’ils ne voient un juge, voire pas du tout. La loi haïtienne permet aux personnes d’être détenues légalement sans inculpation pendant 48 heures, mais en Haïti, la loi n’est souvent pas respectée.

L’année dernière, le gouvernement haïtien a libéré plus de 70 détenus reconnus coupables d’infractions mineures après que plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux aient montré des prisonniers émaciés. Mais de tels mouvements sont rares et entre-temps, la santé des détenus se détériore, certains mourant avant d’arriver au tribunal.

En décembre, l’Université de Floride a publié une étude qui a révélé que les hommes dans les prisons d’Haïti suivaient un régime de famine, consommant moins de 500 calories par jour. Les chercheurs ont étudié plus de 1 000 détenus dans deux prisons en Haïti, dont le pénitencier national. Ils ont également constaté que plus de 75% étaient à risque de scorbut et de béribéri – un manque de vitamine B1 – et ont noté que les prisonniers ne sont pas nourris pendant les fermetures.

Certains prisonniers ont des amis ou de la famille qui leur apportent de la nourriture et des boissons tous les jours, mais cette pratique de longue date a diminué au milieu d’une recrudescence de la violence des gangs qui a fermé des routes clés et entraîné une pénurie de transports publics dans certaines communautés.

« Personne ne m’apporte à manger », a déclaré François Gausly, 50 ans, ajoutant qu’il était en prison depuis quatre ans après avoir été accusé d’avoir volé une moto, mais qu’il n’avait pas encore vu de juge. « Je ne mange qu’une fois par jour. Parfois c’est du riz. Parfois c’est du gruau. »

Un rapport du Département d’État américain a noté que les arrestations arbitraires sont courantes en Haïti et que les autorités détiennent souvent des personnes pour des accusations non précisées.

La zone autour du pénitencier national d’Haïti – le plus grand du pays avec près de 4 000 détenus, même s’il a été construit pour 800 – est devenue plus dangereuse : des coups de feu de gangs belligérants retentissent presque quotidiennement, et un agent correctionnel a été abattu fin mai alors qu’il quittait le pénitencier.

Malgré le risque, une douzaine de femmes se sont tenues à l’extérieur de la prison un jour de semaine récent, tenant des sacs en plastique de nourriture griffonnés avec les noms de leurs proches et leur numéro de cellule de prison.

Une femme qui a apporté du riz en a ramassé une partie avec sa main et l’a mangé sous l’observation d’un agent pénitentiaire : Quiconque apporte de la nourriture ou des boissons est obligé de le goûter pour éviter de tenter d’empoisonner quelqu’un à l’intérieur.

Parmi ceux qui attendaient pour livrer de la nourriture à un détenu se trouvait Fenise Jean-Pierre, 52 ans, dont le fils est en prison depuis huit mois. Il n’a pas encore vu de juge après que quelqu’un l’ait accusé d’avoir tué un policier. Il a été arrêté deux ans après le meurtre et clame son innocence.

Jean-Pierre a déclaré que son fils, âgé de 33 ans, avait perdu beaucoup de poids, était obligé de partager un seau avec des compagnons de cellule pour se soulager et soignait un pied enflé.

« Il doit dormir debout parce qu’il n’y a pas de place où il est », a-t-elle déclaré.

Ce jour-là, elle ne lui a apporté qu’un seul repas car c’était tout ce qu’elle pouvait se permettre, et elle s’inquiète de ne pas pouvoir l’aider du tout.

« Plus ce pays devient instable, moins j’ai accès à lui », a déclaré Jean-Pierre.

À l’intérieur, un groupe de détenus chargés de livrer la nourriture apportée par les amis et la famille distribuait les articles tandis qu’une chanson du groupe populaire « Racine Mapou de Azor » jouait en arrière-plan.

« Nous sommes ici depuis trop longtemps sans voir un juge. Nous voulons être condamnés ou libérés ! a crié un détenu qui portait des lunettes de soleil.

Health through Walls, une organisation à but non lucratif basée en Floride qui fournit des soins médicaux aux détenus du pénitencier national et d’autres prisons à travers le monde, donne aux détenus d’Haïti des suppléments renforcés et des shakes protéinés occasionnels pour éviter la malnutrition.

« Nous savons que la nourriture est mauvaise », a déclaré le Dr Edwin Prophète du groupe.

Health through Walls a formé près de 70 détenus à identifier les personnes malades dans les cellules de la prison, car le personnel médical n’est désormais plus autorisé à effectuer des visites médicales quotidiennes compte tenu de l’insécurité croissante.

Wilfred Mexuy, le chef cuisinier du pénitencier national, qui purge une peine de 15 ans pour meurtre, a déclaré à l’Associated Press qu’il prépare un ou deux repas par jour pour les prisonniers, mais que son travail dépend de choses qu’il ne peut pas contrôler. .

« Parfois, nous avons de la nourriture mais pas d’électricité », a-t-il dit, ajoutant que la prison était une fois trois mois sans électricité et que le générateur était tombé en panne.

Rémy, le coordinateur de l’association des avocats, a déclaré qu’un groupe d’avocats avait commencé à mettre en commun de l’argent pour acheter de la nourriture aux détenus.

« Ce qui nous inquiète, c’est l’absence du gouvernement, et son refus d’agir rapidement », a-t-il dit.

Le ministère haïtien de la Justice, qui supervise les prisons du pays, n’a pas renvoyé de message sollicitant des commentaires.

Parmi les nouveaux détenus du pénitencier national se trouve l’avocat bien connu Robinson Pierre-Louis, qui était secrétaire général de l’Association du Barreau d’Haïti et a été arrêté l’année dernière après avoir été accusé d’avoir tenté de libérer deux hommes impliqués dans une importante affaire de trafic d’armes.

Pierre-Louis, qui a déclaré à l’AP qu’il était innocent, a décrit les conditions de détention comme « sauvages » et « honteuses ».

« C’est une atteinte à la dignité humaine », a-t-il déclaré. « Certains s’en sortent, mais d’autres ne peuvent pas survivre. »