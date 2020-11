Des hackers nord-coréens ont attaqué des sociétés pharmaceutiques travaillant sur le vaccin Covid-19 – Un responsable de Séoul

La Corée du Nord a mené une cyberattaque contre des entreprises liées au développement de vaccins, a déclaré un responsable sud-coréen, citant des rapports de renseignement.

Le Nord a tenté de pirater au moins une société pharmaceutique sud-coréenne développant un vaccin Covid-19, a déclaré le législateur Ha Tae-keung aux journalistes après avoir assisté à un briefing à huis clos du National Intelligence Service (NIS).

Le législateur qui est membre de la commission parlementaire du renseignement, a déclaré que le NIS n’a pas précisé quelle entreprise avait été ciblée, mais que les tentatives de piratage n’avaient pas causé de dommages.

La société américaine de cybersécurité Cybereason a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’un groupe de pirates informatiques de Corée du Nord ciblait des entreprises travaillant sur la recherche et le développement de vaccins Covid-19, et des allégations similaires ont été faites par Microsoft.

Le géant du logiciel a également fait des allégations contre des pirates informatiques russes. Cependant, les responsables russes avaient précédemment déclaré qu’ils ne voyaient aucune raison à de telles cyber-intrusions, car le pays développe lui-même plusieurs vaccins.

Aussi sur rt.com Le FBI met en garde contre une “ menace imminente de cybercriminalité pour les HÔPITAUX américains ”, poussant les médias et les experts à blâmer les “ pirates russes ”

Pyongyang n’a pas commenté les récentes allégations. En mai, il a dénoncé les accusations de cyber-guerre formulées par les États-Unis comme une campagne de dénigrement.

La Corée du Nord a annoncé en juillet qu’elle développait son propre vaccin contre Covid-19.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!