Des pirates ont accédé au réseau interne et collecté les données du développeur du jeu Cyberpunk 2077, demandant une rançon, a révélé la société mardi. Dans une mise à jour sur Twitter, la société polonaise CD Projekt a déclaré avoir été piratée par des attaquants qui ont pu accéder à son réseau interne, chiffrer certains appareils et collecter « certaines données ».

CD Projekt a déclaré avoir sécurisé son infrastructure informatique et commencé à restaurer ses données à partir de sauvegardes intactes.

La société a ajouté qu’elle avait informé les autorités compétentes ainsi que les spécialistes en criminalistique informatique. La société a partagé la note de rançon laissée par les pirates, qui prétendent avoir accédé au code source de Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent et une « version inédite de Witcher 3. »

Les pirates ont menacé de publier le code source avec les documents juridiques, RH et financiers internes si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Depuis son lancement, les joueurs ont observé de nombreux bugs et problèmes de performances avec Cyberpunk 2077, en particulier sur la ‘Xbox One’ et PlayStatiSony Interactive Entertainment sur 4.

Auparavant, Sony Interactive Entertainment (SIE) avait annoncé qu’il supprimait le jeu Cyberpunk 2077 du PlayStation Play Store pour garantir un niveau élevé de satisfaction client. CD Projekt a commencé le mois dernier à déployer sa mise à jour version 1.1 pour le jeu Cyberpunk 2077 comme promis. La mise à jour était disponible au téléchargement sur toutes les plates-formes, y compris PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.

Selon la société, la mise à jour apporte des améliorations de stabilité, des correctifs de monde ouvert et de quête, des modifications de l’interface utilisateur (UI), des correctifs visuels et quelques améliorations supplémentaires sur toutes les plates-formes, y compris PC, console et Stadia. Avec la nouvelle mise à jour, les performances sur la PS4 Pro et la PS5 ont été optimisées, et il existe des correctifs de plantage pour la PS4.