Des habitudes matinales pour vous aider à être plus heureux, plus productif

Nous l’avons tous déjà entendu : avoir une routine matinale est essentiel pour une vie réussie.

Les scientifiques et les PDG vantent depuis des décennies les avantages d’établir un rituel tôt le matin – il y a ceux qui se lèvent à 4h30 tous les jours et terminent une séance d’entraînement avant le lever du soleil, et d’autres qui savourent le calme des matins avec une chaude tasse de café et lecture.

Mais les matins sont durs. Il peut être bien trop tentant d’appuyer sur “snooze” sur votre réveil lorsque des pensées sur tout ce que vous devez faire pendant la journée vous inondent l’esprit, ou que vous êtes confortablement installé sous une pile de couvertures, surtout en hiver, lorsque les matins sont plus froid, plus sombre et plus triste.

Il existe des avantages scientifiques à avoir une routine matinale : des recherches antérieures ont montré qu’une routine matinale cohérente peut réduire le stress, augmenter votre niveau d’énergie et améliorer votre productivité au travail.

Si vous souhaitez cultiver une routine matinale avant le travail et ne savez pas par où commencer, considérez ces trois pratiques recommandées par les psychologues :