Des habitants sauvent un python géant enroulé à l’intérieur d’un réservoir d’eau d’irrigation dans le village d’Himachal

Avec une température atteignant 40 degrés Celsius dans le district d’Una de l’Himachal Pradesh la semaine dernière, les créatures sauvages ont été obligées de chercher un soulagement de la chaleur. À la recherche d’hydratation, un python géant s’est faufilé hors de son habitat dans les forêts de la région et a plongé dans le réservoir d’eau d’un champ d’irrigation dans le village de Jhamber. Dans une vidéo partagée par Punjab Kesari sur Facebook, le python géant peut être vu complètement immergé dans le réservoir d’eau alors que les habitants paniqués regardent de loin et que quelques sauveteurs d’animaux tentent de planifier son sauvetage.

Le serpent est vu dans un état méditatif car il a reçu un peu de répit de la chaleur torride de la région. La vidéo de trois minutes vingt-huit secondes publiée sur Facebook montre comment l’équipe de sauveteurs planifie et exécute le sauvetage pour sortir le serpent du réservoir d’eau. Le serpent a été vu reposant sa tête contre le mur à l’intérieur du réservoir d’eau.

À l’aide d’un nœud coulant attaché autour d’un bâton, on voit un homme se diriger vers le serpent tandis qu’une femme l’aide avec une autre tige de métal qui a une extrémité en forme de crochet. On voit la femme agiter doucement la tête du serpent pour qu’il s’éloigne de la limite du réservoir d’eau, et le nœud coulant pourrait être glissé autour de sa gorge. Une fois le nœud coulant placé solidement autour du cou du python, l’équipe a tenté de le retirer du réservoir.

À ce moment, il y a une agitation autour du réservoir d’eau alors que les spectateurs se sont précipités loin de la scène et les sauveteurs ont utilisé leur force pour retirer le python. Une fois que le python sort complètement du réservoir d’eau, un autre membre entre avec un sac de jute. Après avoir lutté un moment, l’équipe de sauveteurs parvient enfin à capturer le python dans le sac. Le serpent aurait été relâché dans la forêt.

La vidéo partagée sur Facebook a été vue plus de 1,9 million de fois depuis son partage.

