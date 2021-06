Des habitants furieux ont attaqué Elon Musk après que ses lancements de fusées aient ruiné leur ville balnéaire alors que le magnat complote pour coloniser Mars

Des habitants FURIEUX ont attaqué Elon Musk après que ses lancements de fusées aient ruiné leur paisible ville balnéaire alors que le magnat complote pour coloniser Mars.

Des familles vivant dans le village côtier idyllique de Boca Chica au Texas se sont plaintes d’immenses crains, de silos à carburant et de rues remplies de camions alors que Musk construit sa rampe de lancement pour sa mission prometteuse sur Mars.

Elon Musk a pour objectif de transporter un million de personnes vers Mars d'ici 2050

SpaceX a lancé et atterri avec succès sa fusée Starship en mai

Les familles vivant dans le village côtier idyllique de Boca Chica ont fulminé contre les entreprises de Musk

Le PDG de SpaceX s’est fixé pour objectif de transporter un million de personnes vers la planète rouge d’ici 2050.

Mais les sirènes hurlantes et les débris de fusées sur les trottoirs de l’installation SpaceX dans le village rural du Texas ont semé le chaos pour les familles – et la faune.

Les habitants sont régulièrement évacués avant les lancements de fusées, la plage est parfois fermée et les touristes inondent le village pour voir l’installation, rapporte Mail on Sunday.

S’adressant au journal, Cheryl Stevens, 60 ans, a déclaré qu’elle avait finalement accepté l’offre persistante de l’entreprise d’acheter la maison de ses rêves et avait quitté le village en octobre.

« C’était comme si une dictature s’installait et nous n’avions aucun pouvoir pour les arrêter », a déclaré le gérant du magasin au journal.

« Ce n’est pas seulement que nous ne voulions pas de cela dans notre arrière-cour – ils nous ont empêchés d’utiliser notre propre arrière-cour. »

Mais la résidente Celia Johnson fait partie des dix résidents rebelles qui luttent contre la pression pour quitter le coin de paradis éloigné pour faire place aux grandes entreprises de Musk.

L’ancienne assistante sociale, qui a maintenant 70 ans, a déclaré au Mail on Sunday: « Nous ne savions pas que cela allait être si énorme. Mais je ne veux toujours pas quitter cette belle région quand la plage est si proche et avec tous les oiseaux. »

L'installation SpaceX dans le village du Texas a semé le chaos pour les familles – et la faune

Johnson venait d’une famille de la ville voisine de Brownsville et a déclaré que Boca Chia était destiné aux « personnes les plus pauvres qui n’avaient pas d’argent pour les vacances ».

Elle a déclaré: « Mon père était ouvrier et c’était un endroit pour les personnes les plus pauvres qui n’avaient pas d’argent pour les vacances, alors ils emballaient leurs camionnettes avec de la pastèque et des sandwichs pour une journée à la plage.

« J’ai adoré que ce soit pour les habitants, pour les familles les plus pauvres, et c’était si éloigné et beau avec une si longue étendue de plage. »

Johnson a acheté l’une des maisons du village en 1982 et a utilisé une partie de son pot de pension pour acheter une résidence secondaire pour des locations de vacances.

« C’était la maison de mes rêves », a-t-elle déclaré.

« C’était notre paradis, notre petit coin de paradis que Dieu nous a donné. Et puis, avec SpaceX, tout a changé. »

L’ami de Johnson, Stevens, qui a quitté le village, a déclaré: « C’était comme si une dictature s’installait et nous n’avions aucun pouvoir de faire quoi que ce soit pour les arrêter. »

Les écologistes ont également fulminé contre Musk en installant un camp dans une zone faunique qui comprend un parc d’État et 500 espèces d’oiseaux migrateurs y passent et des tortues pondent des œufs.

Les écologistes ont fulminé contre Musk en installant un camp dans une zone faunique

Stephanie Bilodeau, une biologiste du programme à but non lucratif Coastal Bend Bays And Estuaries, a déclaré que les forts lancements de fusées et les explosions avaient déstabilisé les oiseaux.

« C’est une zone unique. Elon Musk a déclaré que c’était l’endroit idéal pour lancer des fusées car ce n’est qu’un grand terrain vague, mais c’est l’un des meilleurs endroits pour les oiseaux », a-t-elle déclaré.

« Il n’y a rien de tel avec la combinaison de prairies côtières, de lomas [hills] et les vasières salines. »

Cela survient après que SpaceX a lancé et fait atterrir avec succès sa fusée Starship Serial Number 15 le mois dernier, ce qui en fait le seul prototype à avoir survécu à un test en vol à haute altitude.

Le prototype de vaisseau spatial SN15 est le premier du genre à ne pas s’être effondré après un test à haute altitude.

SN15 a atteint six milles dans le ciel, a plané un instant et a effectué ce que Musk appelle un « flop du ventre » avant de retomber.

C’était le cinquième test à haute altitude d’un vaisseau spatial – et le premier qui n’a pas entraîné d’explosion.

Les précédents vols d’essai de la fusée en acier inoxydable, d’une hauteur d’environ 14 étages, se sont terminés de manière similaire et fougueuse en décembre, février et mars.

L’objectif de pouvoir ré-atterrir et réutiliser la fusée après son lancement initial est essentiel à l’utilisation interplanétaire proposée par Starship, selon SpaceX.