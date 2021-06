Des habitants furieux menacés d’une amende de 100 £ pour avoir laissé des poubelles à l’extérieur du conseil de jobsworth et refusé de payer

Les habitants de FURIOUS ont été menacés d’une amende de 100 £ pour avoir laissé leurs poubelles pendant la nuit.

Et les résidents indignés ont fustigé le conseil de jobsworth responsable de la décision – et disent qu’ils refuseront de payer.

Les habitants d’une paroisse du Leicestershire ont été avertis qu’ils seraient passibles d’une amende de 100 £ s’ils laissaient leurs poubelles dehors pendant la nuit Crédit : Terry Harris

Les voisins vivant dans sept rues du Leicestershire ont été avertis que toutes les poubelles à roulettes et les conteneurs de recyclage laissés à l’extérieur qualifient de « nuisance ».

Et quiconque laisse sa poubelle dehors pendant la nuit se verra infliger une amende pour avoir jeté des ordures.

Un résident, Simon Morris, 34 ans, fulminait : « C’est une idée barrée.

« Comment cela peut-il fonctionner correctement quand certaines personnes, comme moi, travaillent par équipes de 12 heures, et d’autres vivent seules ou s’en vont.

« Avez-vous alors appelé quelqu’un pour ramener votre bac la nuit ? »

La nouvelle règle ne s’appliquera qu’à quelques rues de la petite paroisse de Glenfield.

Et M. Morris a déclaré: « Le conseil ne peut pas nous forcer à apporter nos poubelles si nous ne sommes pas à la maison.

Le résident Simon Morris a qualifié cela d’idée « poubelle » Crédit : Terry Harris

Chloe Hood habite l’une des sept routes touchées Crédit : Terry Harris

Les responsables du Conseil disent que le plan est nécessaire – parce que les poubelles bloquent les poussettes et les piétons et attirent les rats Crédit : © Terry Harris

« C’est un plan de merde, et je ne serai pas heureux de payer une amende. »

Les conseillers veulent introduire la nouvelle règle – qui ferait en fait une infraction pénale de laisser un bac à l’extérieur – en vertu de l’ordonnance de protection des espaces publics.

Les habitants des sept rues ont été invités à s’exprimer dans un délai de quinze jours.

Et si le déménagement est donné le feu vert, à partir de fin juillet, les ménages seront verbalisés si leur bac est sorti après 21h.

La graphiste Lauren Hall, 26 ans, a déclaré : « Quand j’ai reçu la lettre, je ne pouvais pas y croire.

« Je l’ai lu et je l’ai jeté. Que se passe-t-il si vous êtes en vacances ou si vous allez boire un verre après le travail ? Nos voisins sont adorables mais vous ne pouvez pas en faire leur responsabilité.

« Peut-être qu’un système d’avertissement serait une meilleure idée, mais pas une amende.

« Je n’ai pas 100 £ de réserve si j’oublie ou si je ne peux pas apporter mon bac. Je pense que le conseil doit trouver une meilleure idée. »

Lauren Hall a dit qu’elle était si furieuse qu’elle a jeté la lettre d’avertissement Crédit : Terry Harris

Et les habitants ont demandé ce qu’il advenait des personnes âgées, de celles qui vivent seules ou de toute personne souhaitant partir en vacances Crédit : © Terry Harris

Et la conseillère en hypothèques Kirsty Patrick, 41 ans, a déclaré: «Je ne suis pas satisfaite de cela, absolument pas.

« Il n’y a aucun moyen que je débourse pour que mon bac soit laissé sur le trottoir. C’est là que nous devons les laisser pour la collecte.

« Comment peuvent-ils nous indiquer un moment pour les faire venir alors que nous avons tous des modes de vie et des modes de travail différents ? C’est une mauvaise idée si vous êtes un travailleur posté et pas du tout pratique. »

Pendant ce temps, le pompier à la retraite Cyril Knight, 85 ans, qui a des problèmes de mobilité, a déclaré qu’il comptait déjà sur ses voisins pour obtenir de l’aide.

« Ce n’est pas adapté aux personnes âgées, comme moi », a-t-il déclaré.

« Il doit y avoir plus de flexibilité – ou la proposition devrait être déchirée. »

Mais la maman de deux enfants, Izabella Bac, a soutenu les plans – les qualifiant de « brillants ».

« Des poubelles sont laissées dans les rues bloquant les poussettes, les scooters et les cyclistes. Les personnes qui s’en plaignent sont probablement celles qui laissent les poubelles », a-t-elle déclaré.

« Le jour de la collecte des bacs, cela ressemble à un grand centre de recyclage, cela a l’air tellement désordonné. »

Paul Sanders, chef des services communautaires au North West Leicestershire District Council, a déclaré: «Au cours des dernières années, nous avons reçu une augmentation des plaintes des résidents et avons identifié un certain nombre de problèmes résultant du fait que des personnes ont laissé leurs poubelles dans certains quartiers de Coalville.

« Ces problèmes ont un impact négatif sur la qualité de vie de nos résidents, notamment le fait de devoir contourner les obstacles sur les trottoirs et les routes, d’être exposés à la vermine et aux poubelles déchirées ou renversées, laissant ces zones en désordre et sans attrait. »