Des habitants furieux disent aux patrons du gaz SGN “vous avez du sang sur les mains” à cause de l’explosion d’horreur qui a tué une fille de 4 ans

DES RÉSIDENTS contraints d’évacuer leurs maisons à la suite d’une explosion mortelle qui a tué une fillette de quatre ans ont déclaré à leur fournisseur de gaz local : “Vous avez du sang sur les mains”.

Sahara Salman est décédée un mois seulement avant son cinquième anniversaire dans l’explosion de Thornton Heath, au sud de Londres, lundi matin.

Sahara Salman, décédé lundi dans une explosion de gaz dans le sud de Londres

Les habitants ont accusé Southern Gas Networks d’avoir “du sang sur les mains” Crédit : PA

L’explosion a complètement détruit la maison de la famille à Thornton Heath Crédit : Dan Charité

Lors d’une réunion communautaire à Mitcham hier soir, des voisins ont déclaré qu’au moins 18 appels avaient été passés à Southern Gas Networks (SGN) au sujet de l’odeur de gaz sur Galpin’s Road dans les jours et les semaines précédant l’explosion.

Martin Holloway, directeur exécutif des opérations de SGN, a déclaré à une centaine de personnes que la société était “choquée et attristée” par la mort du jeune.

Il a déclaré: “Bien que je comprenne que c’est frustrant compte tenu de l’enquête policière en cours, je ne suis pas en mesure de parler de ce qui s’est passé avant l’explosion.

“Je sais que c’est difficile parce que les gens veulent des réponses sur ce qui se passe.”

Les habitants ont commencé à crier après M. Holloway, qui a dû s’arrêter de parler.

Deux résidents sont sortis de la réunion en criant au représentant de l’entreprise, l’un d’eux décrivant l’enquête comme un “blanchiment”.

L’un d’eux a déclaré que l’entreprise avait “du sang sur les mains”, tandis qu’un autre a exigé des réponses, car “les maisons ne font pas qu’exploser”.

La réunion de jeudi soir marquait la première fois que quelqu’un de SGN venait parler à ceux qui étaient pris dans l’explosion.

M. Holloway est apparu aux côtés du député local Siobhain McDonagh, du chef du conseil de Merton Ross Garrod et de l’inspecteur Barrie Capper de la police métropolitaine.

Un homme qui vivait sur Galpin’s Road a déclaré à M. Holloway: “Une petite fille a perdu la vie parce que vous avez beaucoup pris votre temps et combien de personnes vous ont dit qu’il y avait un problème.”

M. Holloway a confirmé que “tout l’historique, à la fois électronique et papier” de tous les travaux effectués par SGN dans la rue serait à la disposition de la police pour son enquête.

Il a ajouté que l’entreprise ferait également une “contribution volontaire de bonne volonté” au conseil local après l’explosion.

Les résidents ont été informés par SGN que la route “serait sûre du point de vue du gaz demain”, et que ceux qui se trouvent dans le cordon extérieur commenceront à pouvoir rentrer chez eux à partir de vendredi, sous réserve d’une approbation du Health and Safety Executive (HSE).

AJ Sowe, qui vivait à six portes de l’explosion et dont les portes-fenêtres ont été soufflées par l’explosion, a déclaré qu’il n’était pas satisfait de la réponse du réseau de gaz.

Il avait été évacué mardi après que le cordon ait été étendu au milieu des craintes pour la sécurité et la possibilité d’une deuxième explosion.

Les maisons ne font pas qu’exploser.

Il a déclaré: “Je m’attendais à venir ici pour obtenir des réponses précises sur ce qui s’est passé et sur ce qui se passera dans le futur.

“Et ce qu’on m’a donné, c’est le manque de confiance, que j’avais déjà en SGN, qu’ils ont laissé 18 plaintes non entendues, puis ils ont permis à la main-d’œuvre de sortir sur une période de trois semaines et demie, sans résoudre ce problème, pour qu’une explosion se produise et qu’un enfant meure.”

Il a exprimé sa colère que les travailleurs du gaz “aient un petit rire” et “partagent des sucettes glacées” sur le site mardi, alors que lui et plusieurs autres résidents attendaient à l’extérieur du cordon pour des mises à jour sur la situation.

Keri, qui souhaitait être connue uniquement par son prénom, s’est levée pour dire au panel qu’elle n’avait reçu que 40 £ pour nourrir sa famille de sept personnes pendant qu’ils séjournaient dans un hôtel après leur évacuation.

Elle a crié: “J’ai appelé la compagnie de gaz moi-même; je les ai appelées et vous savez ce que la dame m’a dit? ‘Oh, nous sommes au courant, chérie, sois patiente.’

“Je suis monté à 5h30 ce matin-là, j’ai senti de l’essence, j’ai senti de l’huile qui brûlait.

“Et je suis monté dans un taxi et Dieu m’en garde, l’explosion s’est produite et m’a emmené avec ce taxi.”

Elle a ajouté: “Je porte les vêtements des autres à cause de cela, et vous allez vous asseoir ici et dire:” oh, nous viendrons à vous, nous ferons ceci, nous ferons cela “.

« Que va-t-il m’arriver à moi et à ma famille mardi prochain ?

‘FOBBED OFF’

La réunion a commencé par une minute de silence pour Sahara, et Mme McDonagh a partagé un message de la mère de Sahara, Sana Ahmad, qui n’était pas présente à la réunion de jeudi, disant qu’elle “pensait à vous et vous considère comme une famille”.

Elle avait auparavant accusé SGN de ​​négliger les préoccupations des habitants.

La réceptionniste du NHS a déclaré au Evening Standard qu’elle avait signalé l’odeur de gaz à la société de services publics 10 jours avant l’explosion, mais ses inquiétudes ont été écartées et une inspection de suivi n’a pas eu lieu.

Son voisin, Delroy Simms, a reconnu qu’ils avaient été « refilés », ajoutant : « Je savais déjà ce que c’était parce que ce gaz sentait toute la semaine, vraiment fort, ça me donnait mal à la tête.

“Mon voisin les appelait [gas engineers] toute la semaine.”

L’explosion a rasé la maison mitoyenne de la famille vers 7 heures du matin le 8 août.

Sahara a été tué et trois autres ont été grièvement blessés, avec un garçon de 11 ans et une femme de 54 ans toujours hospitalisés jeudi.

Plus de 100 personnes ont été évacuées de la zone, ce qui a maintenant été confirmé par le Merton Council comme étant causé par une explosion de gaz.

Un porte-parole du SGN a déclaré: “Nous sommes choqués et attristés par cette tragique perte de vie et nos plus sincères condoléances vont à la famille et à tous ceux qui ont été touchés.

“Nos ingénieurs assistent les services d’urgence dans l’enquête pour établir la cause de l’explosion.

“Nous sommes également sur place, assurant la liaison avec le conseil de Merton, fournissant un soutien et une assistance.

“Compte tenu de l’enquête policière en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage à ce stade.”

Le panel lors de la réunion communautaire, y compris le directeur exécutif des opérations de SGN, Martin Holloway Crédit : PA

Une femme dépose des fleurs près de Galpin’s Road où l’explosion a eu lieu Crédit : PA

Les équipes de recherche et de sauvetage au travail après l’explosion Crédit : PA