Des résidents en colère – obligés de payer des milliers de livres par mois pour des « montres de réveil » – s’en sont pris à Robert Jenrick pour avoir induit le public en erreur et offert de faux espoirs.

«Nous en informerons les autorités de régulation et espérons qu’elles réprimeront ces pratiques le plus rapidement possible», a-t-on dit à la Chambre des communes.

Pendant des semaines, son ministère du Logement, des Communautés et des Collectivités locales (MHCLG) a refusé de répondre L’indépendant des questions pour établir à quel régulateur il écrirait et quels sont ses pouvoirs.

«Si le programme était fourni de manière à être gravement trompeur, il serait peut-être possible d’agir, mais cela dépendrait des spécificités de l’affaire – et nous n’avons pas connaissance d’affaires portées devant des conseils susceptibles de donner lieu à une action.»

Ritu Saha, co-fondatrice du UK Cladding Action Group, a déclaré que les habitants des 57 appartements de son immeuble avaient payé plus de 500000 £ en montres de réveil depuis novembre 2017 – au moins 11000 £ chacun, par mois.

Il n’y avait pas eu d’évaluation indépendante de leur efficacité et il n’y avait «personne à qui se plaindre» dans un système «complètement non réglementé».

«Il est étonnant que Robert Jenrick n’ait aucune compréhension réelle des problèmes fondamentaux de la sécurité des bâtiments et de la crise du revêtement qui a ravagé le pays, plus de trois ans et demi après Grenfell», a-t-elle déclaré.