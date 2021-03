Une avalanche de cendres et de gaz connue sous le nom de coulée pyroclastique a consumé l’ancienne ville romaine de Pompéi et étouffé ses habitants en seulement 15 minutes, selon les dernières recherches.

Selon des chercheurs de le Département des Sciences de la Terre et de la Géo-environnement de l’Université de Bari.

En collaboration avec des collègues de l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) et du British Geological Survey d’Edimbourg, les chercheurs ont cherché à modéliser l’écoulement pyroclastique immensément destructeur, constitué de morceaux de lave solidifiés, de cendres volcaniques et de gaz chauds et toxiques.

Le flux se vantait « Une température de plus de 100 degrés et était composée de CO2, de chlorures, de particules de cendres incandescentes et de verre volcanique, » selon Roberto Isaia, chercheur senior à l’Observatoire du Vésuve de l’INGV.

Ce nuage de gaz a englouti la ville pendant 10 à 20 minutes peu après minuit heure locale, bien que l’éruption ait commencé à 13 heures la veille, asphyxiant de nombreux habitants condamnés dans leurs lits et leurs maisons.

Certains habitants des villes voisines d’Oplontis, Stabiae et Herculanum ont également probablement été tués par la pluie de pierre ponce et de roche volcanique connue sous le nom de lapilli, bien que la majorité aurait subi une fin angoissante et terrifiante alors qu’ils s’étouffaient à mort sur les panaches toxiques de volcaniques. fumée.

Pour les habitants d’Herculanum, au pied du volcan, la survie était impossible étant donné la férocité de l’assaut de la coulée pyroclastique. Au cours de deux jours, le volcan a libéré une chaleur thermique plus de 100000 fois celle des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki et tapissé les colonies locales jusqu’à 9,1 mètres de cendres et de débris.

Ce type de recherche pourrait éclairer les futures initiatives de protection civile pour les centres de population situés à proximité des volcans les plus actifs du monde.

