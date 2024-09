Des habitants de l’Ohio affirment que les migrants haïtiens mangent des chats — RT World News

Une rumeur étrange selon laquelle des migrants haïtiens auraient tué et mangé des chats domestiques dans l’Ohio a mis en lumière la politique d’immigration du président Joe Biden et a impliqué le candidat à la vice-présidence JD Vance dans une controverse.

L’origine précise de la rumeur n’est pas claire, mais des vidéos de réunions du conseil local publiées sur X au cours du week-end montrent des habitants de Springfield, dans l’Ohio, se plaignant des détritus, de la violence et du trafic de drogue parmi les quelque 20 000 migrants haïtiens de la ville. Parmi ces récits, on trouve de nombreuses histoires d’animaux domestiques et d’animaux sauvages comme des canards et des oies enlevé et tué.

Dans un message publié lundi sur X, le sénateur de l’Ohio et candidat à la vice-présidence JD Vance a affirmé que son bureau avait reçu des rapports selon lesquels « Des animaux de compagnie ont été enlevés et mangés par des gens qui ne devraient pas être dans ce pays. »

Environ 20 000 Haïtiens ont été placés à Springfield, une ville d’un peu moins de 60 000 habitants, au cours des trois dernières années. Selon le site Internet de la ville, ces migrants « sont ici légalement, dans le cadre du programme de libération conditionnelle d’immigration » et sont éligibles pour demander un statut de protection temporaire, une désignation qui leur permet de vivre et de travailler aux États-Unis jusqu’à 18 mois sans être expulsés.















En juin dernier, la Maison Blanche annoncé que plus de 309 000 migrants haïtiens vivant aux États-Unis se verraient accorder un statut de protection temporaire, en plus des quelque 200 000 qui ont reçu cette désignation les années précédentes. La vice-présidente Kamala Harris, qui a été choisie par Biden pour diriger sa politique frontalière, a fait valoir en 2021 que ces migrants « besoin de soutien, [and] besoin de protection.

S’adressant aux journalistes mardi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a rejeté les allégations de Vance comme étant une « théorie du complot… fondée sur un élément de racisme. » La division de police de Springfield a déclaré dans un communiqué qu’elle n’avait reçu aucune plainte. « des allégations spécifiques selon lesquelles des animaux de compagnie auraient été blessés, maltraités ou maltraités par des individus au sein de la communauté immigrée », ni aucun rapport de « des membres de la communauté immigrée renversant des véhicules ou perturbant la circulation » ou « squatter, jeter des détritus ou proférer des menaces devant les habitations des résidents. »

Cependant, les crimes violents ont augmenté de 242 % à Springfield depuis que de nombreux Haïtiens ont commencé à arriver en 2021, selon les statistiques criminelles du FBI. Dans un incident qui a fait la une des journaux nationaux, un migrant haïtien conduisant sans permis valide a tué un garçon de 11 ans lorsqu’il a percuté avec sa minifourgonnette un autobus scolaire l’année dernière. Vingt autres enfants ont été blessés et le migrant a été reconnu coupable d’homicide involontaire.

« Il est bien sûr possible que toutes ces rumeurs se révèlent fausses », Vance l’a déclaré mardi, en faisant référence aux meurtres présumés d’animaux. « Savez-vous ce qui est confirmé ? Qu’un enfant a été assassiné par un migrant haïtien qui n’avait aucun droit d’être ici. Que les services de santé locaux sont débordés. Que les maladies transmissibles – comme la tuberculose et le VIH – sont en hausse. »

Pendant ce temps, le Parti républicain a utilisé la rumeur pour critiquer Harris. « S’il vous plaît, votez pour Trump afin que les immigrants haïtiens ne nous mangent pas », Le sénateur du Texas Ted Cruz publié sur X, au-dessus d’une image de deux chats domestiques recroquevillés. « Protégeons nos canards et nos chatons dans l’Ohio » les républicains du Comité judiciaire de la Chambre ont écrit dans un article séparé posteau-dessus d’une image générée par l’IA de Donald Trump serrant dans ses bras un canard et un chaton.