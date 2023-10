basculer la légende Hatem Moussa/AP

Des milliers d’habitants de Gaza ont fait irruption dans les entrepôts et les centres de distribution de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, récupérant de la farine et des « articles de survie de première nécessité », a déclaré dimanche l’organisation.

“C’est un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège strict de Gaza”, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Les raids israéliens sur la bande de Gaza ont été intenses du jour au lendemain. L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait frappé plus de 450 cibles terroristes au cours de la journée écoulée et que les forces de Tsahal continuaient d’étendre leurs activités au sol. Selon le communiqué, un officier de Tsahal a été grièvement blessé par un obus de mortier dans le nord de la bande de Gaza.

S’exprimant ce matin, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a déclaré : « Les combats dans le nord de la bande de Gaza se poursuivent et s’étendent… nous ferons ce que nous devons pour atteindre les objectifs de la guerre.

Le bilan des morts à Gaza s’est élevé dimanche à 8 005 personnes, dont 3 342 enfants, selon un communiqué publié par le ministère de la Santé de Gaza.



Alors que les tirs de barrage se poursuivent, le Croissant-Rouge palestinien a déclaré dimanche avoir reçu des avertissements des autorités israéliennes lui demandant d’évacuer immédiatement l’hôpital d’Al-Quds dans la bande de Gaza.

“Depuis ce matin, des perquisitions ont eu lieu à 50 mètres de l’hôpital”, a-t-on ajouté dans un communiqué sur Facebook. Israël a refusé de commenter ces affirmations.

Par ailleurs, un responsable a déclaré qu’Israël visait une augmentation significative de l’aide à Gaza dans les prochains jours, appelant les civils palestiniens à se diriger vers ce qu’il a décrit comme une zone « humanitaire » au sud du territoire.

“Au cours de la semaine à venir, nous envisageons d’augmenter considérablement le montant de l’aide” destinée à Gaza depuis l’Egypte, a déclaré le colonel Elad Goren de Cogat, l’agence du ministère israélien de la Défense qui coordonne avec les Palestiniens.



Et après une panne de communication qui a duré plus d’une journée complète, les services téléphoniques et Internet sont rétablis dans la bande de Gaza.

L’une des principales sociétés de communication palestiniennes, le groupe Paltel, affirme que ses réseaux téléphoniques et Internet sont progressivement rétablis.

Pratiquement toutes les communications ont été interrompues vendredi soir, au moment où les troupes terrestres israéliennes entraient dans la partie nord de Gaza.

Pendant ce temps, le président Benjamin Netanyahu, suite aux réactions négatives des politiciens israéliens, a été contraint de supprimer une déclaration en ligne affirmant qu’il n’avait pas été averti de l’attaque du 7 octobre. Cela a été considéré comme rejetant la faute sur les chefs de la sécurité.

Netanyahu a supprimé son tweet et a déclaré “Je me suis trompé” et qu’il s’est excusé pour…