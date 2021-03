Une nouvelle fonctionnalité est apparue dans les fumoirs du Montana, les stations-service des Carolines et les épiceries fines dans les coins reculés de New York: un guichet automatique bitcoin bien éclairé, où les clients peuvent acheter ou vendre de la monnaie numérique, et parfois extraire de l’argent liquide.

Les machines se sont multipliées rapidement à travers les États-Unis au cours de l’année écoulée, alimentées par une frénésie dans le commerce de crypto qui a envoyé des prix de bitcoin de plus de 58000 $.

Les opérateurs de kiosques tels que CoinFlip et Coin Cloud ont installé des milliers de guichets automatiques, parcourant les zones que les concurrents n’ont pas encore atteintes, ont déclaré des dirigeants à Reuters.

«Je pensais simplement qu’il y avait une demande et que les gens voulaient du bitcoin partout», a déclaré le fondateur de Quad Coin, Mark Shoiket, qui s’est envolé pour le Montana après avoir numérisé une carte américaine pour les déserts de bitcoin ATM.

Au cours d’un road trip d’une semaine, il a trouvé sept endroits pour installer des machines, dont 406 Glass, un magasin à Billings, dans le Montana, qui vend du tabac, du jus de vapotage et des pipes en verre colorées.

En janvier, il y avait 28185 guichets automatiques bitcoin aux États-Unis, selon howmanybitcoinatms.com, un site de recherche indépendant. Environ 10 000 sont arrivés au cours des cinq mois précédents.

La popularité croissante de Bitcoin a été le principal moteur des nouvelles installations.

Les raisons pour lesquelles les gens utilisent les guichets automatiques plutôt que d’effectuer des transactions en ligne varient. Certains sont payés en espèces, certains n’ont pas de compte bancaire, certains veulent envoyer des fonds à l’étranger ou souhaitent garder l’anonymat, tandis que d’autres se sentent plus à l’aise pour interagir avec une machine physique.

Rebecca White, une investisseur Bitcoin de 51 ans qui vit dans la région de Pittsburgh, fait des investissements plus importants en ligne et utilise des guichets automatiques Bitcoin lorsque sa famille a de l’argent supplémentaire.

«Lorsque nous ferons nos courses et qu’il nous reste 60 $, je m’arrêterai au guichet automatique Bitcoin», a déclaré White, qui travaille dans l’industrie nucléaire.

Certaines machines n’offrent que des bitcoins, tandis que d’autres permettent aux clients d’investir dans diverses devises numériques. Peu de guichets automatiques Bitcoin peuvent réellement cracher de l’argent, et ils coûtent plus cher que les guichets automatiques ordinaires ou les transactions en ligne.

Les frais varient de 6% à 20% d’une transaction totale, a déclaré Pamela Clegg, directrice des enquêtes financières et de la formation de la société de conformité de crypto-monnaie CipherTrace. Les frais varient en fonction de l’emplacement et de l’opérateur du guichet automatique Bitcoin.

« La croissance du marché des guichets automatiques – ce n’est même pas une légère augmentation, c’est presque une augmentation de 45% », a déclaré Clegg. «La croissance est assez étonnante.»

Les agences gouvernementales ont soulevé des signaux d’alarme concernant certaines machines en raison de leur coût et du potentiel d’activité illicite. La Commission d’enquête de l’État du New Jersey a détaillé certaines de ces préoccupations dans un rapport de février intitulé «Escroqueries, transactions suspectes et pratiques douteuses dans les kiosques de crypto-monnaie».

Aucune de ces préoccupations n’a arrêté la croissance de l’industrie.

Selon une carte en ligne de Coin ATM Radar, il existe maintenant des guichets automatiques Bitcoin dans tous les États, à l’exception de l’Alaska, ainsi qu’à Washington, DC. Les journalistes de Reuters ont repéré des ajouts récents dans des stations-service, des magasins et des restaurants en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Pennsylvanie rurale et à la périphérie du New Jersey et de New York.

Coin Cloud, basé à Las Vegas, possède 1470 machines aux États-Unis et prévoit d’en avoir 10000 d’ici la fin de l’année, a déclaré le PDG Chris McAlary. Bien qu’il y ait eu des craintes que la pandémie puisse nuire aux entreprises, le trafic piétonnier a en fait augmenté pendant les verrouillages.

« Nous nous attendions au pire lorsque Covid a frappé, mais des paiements de relance sont sortis et cela a beaucoup aidé », a déclaré McAlary. «Certaines personnes ont pris le stimulus et ont acheté de la monnaie numérique avec.»

Le concurrent CoinFlip, basé à Chicago, a augmenté son empreinte ATM d’environ 420 l’an dernier à 1800 maintenant, a déclaré le PDG Daniel Polotsky. Les transactions par guichet automatique ont presque triplé au cours de cette période.

«Il y a des gens qui n’ont pas de comptes bancaires ou qui n’aiment pas les utiliser», a déclaré Polotsky.

CoinFlip facture aux clients 6,99% pour acheter de la crypto et 4,99% pour vendre, a-t-il déclaré.

Bitcoin Depot, basé à Atlanta, a également augmenté son nombre de guichets automatiques de 500 à plus de 1800 machines au cours de l’année écoulée, a déclaré le PDG Brandon Mintz. La plupart des clients ont entre 25 et 40 ans et trouvent des machines en effectuant des recherches en ligne, a-t-il déclaré.

General Bytes, qui fabrique des guichets automatiques Bitcoin, est temporairement en rupture de stock l’été dernier en raison de la montée en flèche de la demande. La société a vendu 3 000 machines l’année dernière, dont 90% en Amérique du Nord, a déclaré le fondateur Karel Kyovsky.

Tous les guichets automatiques ne dessinent pas des lignes de clients.

Shoiket de Quad Coin a supprimé une poignée des 200 guichets automatiques qu’il avait installés l’année dernière car ils n’avaient pas réalisé de profit dans les six mois.

Au Grassy Point Bar & Grill à Broad Channel, New York, un employé a dû brancher un guichet automatique bitcoin pour qu’un journaliste de Reuters puisse voir comment cela fonctionnait.

Et seule une poignée de chauffeurs de camion se sont arrêtés au Pioneer Auto Museum de Murdo, dans le Dakota du Sud, pour utiliser une machine Coin Cloud installée il y a cinq mois, a déclaré le propriétaire Vivian Sonder.

Coin Cloud lui a offert 200 $ par mois pour héberger la machine et envoie périodiquement des agents de maintenance pour la vérifier depuis Rapid City, à 140 kilomètres de là.

«Je n’ai pas compris pourquoi ils voulaient en mettre un ici», a déclaré Sonder. «C’est une entreprise saisonnière dans une ville de moins de 500 habitants.»