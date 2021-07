Les politiciens qui choisissent d’alimenter les soi-disant « guerres culturelles » et qui défendent le programme « anti-éveil » pour des gains électoraux opposent les communautés de la classe ouvrière les unes aux autres, selon un nouveau rapport.

Avertissant que le Royaume-Uni pourrait se diriger vers des divisions à l’américaine, la Fabian Society a déclaré que les querelles sur des questions telles que l’égalité raciale et l’annulation de la culture étaient enflammées par des intérêts particuliers dans les médias et la politique.

Le rapport du groupe de réflexion affilié au Labour, publié lundi, a déclaré que les guerres culturelles étaient amplifiées par les plateformes de médias sociaux plutôt que de refléter les divergences d’attitudes réelles parmi le public.

Le rapport arrive juste une semaine après que l’éminent sondeur américain Frank Luntz a suggéré que le « wokeism » est en passe de devenir la plus grande ligne de démarcation dans la politique britannique d’ici 12 mois.

À l’origine, le terme « éveillé » désignait quelqu’un qui s’oppose au racisme, bien qu’il se soit récemment élargi pour inclure d’autres problèmes sociaux.

Kirsty McNeill, co-auteur du rapport de la Fabian Society, a déclaré : « Les tentations pour tous les partis politiques sont claires.

« Rassembler une base et la pointer sur un ennemi imaginaire est beaucoup plus facile que de faire les durs chantiers impliqués dans la réalisation de l’ambition du Premier ministre de » passer au niveau supérieur « .

« De même, ignorer les tentatives de ses rivaux de semer la division n’aidera pas Keir Starmer à réunir une coalition large et diversifiée pour soutenir sa vision d’un pays plus juste.

« Le public mérite mieux que des combats inventés. »

La Fabian Society a déclaré qu’il y avait des leçons pour la gauche et la droite pour empêcher la Grande-Bretagne de devenir aussi fracturée que les États-Unis.

L’analyse du groupe a révélé que les conflits sur la tradition et l’identité sont généralement provoqués par ceux qui recherchent un gain politique, personnel ou commercial.

Et bien que ces guerres culturelles puissent entraîner des divisions publiques importantes, le rapport a révélé que cela ne se produit qu’après que les controverses aient été attisées par les « colporteurs » de ces divisions.

Roger Harding, le deuxième co-auteur du rapport, a ajouté : « Les colporteurs de guerre culturelle utilisent souvent des histoires inventées pour dresser les communautés de la classe ouvrière les unes contre les autres et caricaturer les mouvements pour l’égalité raciale et LGBT.

« Nous devons avoir la confiance nécessaire pour appeler ce qu’ils font afin que nous puissions nous appuyer sur la demande du public – en particulier parmi les gens de la classe ouvrière à travers le pays – pour une action sur l’emploi, le changement climatique et la construction d’un avenir meilleur pour le prochain génération. »

Les soi-disant guerres culturelles se sont déroulées au cours d’un certain nombre de controverses ces dernières années, allant de la question de savoir si Rule Britannia devrait être joué à la fin des Proms, aux appels supposés pour que le film Grease « annule ».

Des rangées ont également éclaté au sujet du mouvement Black Lives Matter, l’équipe de football d’Angleterre se mettant à genoux avant les matchs et au sujet des droits LGBT+.

Oliver Dowden, le secrétaire à la Culture, a déclaré au Museum of the Home de Shoreditch, dans l’est de Londres, qu’il devait « conserver et expliquer » sa statue controversée du marchand d’esclaves Robert Geffrye après le lancement d’une pétition appelant à son retrait.

Gavin Williamson, le secrétaire à l’Éducation, a critiqué un groupe d’étudiants d’Oxford qui auraient voté pour retirer une photo de la reine de leur salle commune en raison des liens de la monarchie avec le colonialisme.

Le mois dernier, le professeur Sir John Curtice, expert en élections, a affirmé que le Parti conservateur cherchait à « exploiter » un ensemble plus large de valeurs détenues par ceux qui ont voté pour quitter l’UE en 2016 par le biais d’un « programme anti-réveil ».

Les auteurs du rapport de la Fabian Society ont conclu que ces querelles étaient alimentées par des politiciens cherchant à caricaturer les mouvements pour l’égalité, par des commentateurs qui profitent personnellement de la controverse et par les médias et les plateformes de médias sociaux qui voient un gain commercial dans les clics et la couverture générés par l’indignation.

Andrew Harrop, secrétaire général de la Fabian Society, a déclaré : « Il ne sera pas facile de mettre fin aux guerres culturelles qui sont devenues un outil précieux pour les cyniques de droite.

« Ces fausses controverses créent une division entre les personnes ayant des besoins économiques communs et elles détournent le public d’une vision du monde libertaire, peu réglementée et peu fiscale que peu de personnes en Grande-Bretagne soutiennent.

« Les progressistes de tous bords – et le Parti travailliste en particulier – doivent concentrer leur énergie non pas sur la victoire des guerres culturelles, mais sur leur appel, à construire des ponts et à mettre fin à ces batailles qui divisent. »

S’exprimant la semaine dernière, M. Luntz – qui a passé trois décennies à travailler pour le Parti républicain aux États-Unis – a déclaré que les guerres culturelles ne sont « pas ce que le peuple britannique veut ».

« Le problème avec la culture réveillée et annulée, c’est que ce n’est jamais fait. Le conflit et les divisions ne se terminent jamais », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas ce que veulent les Britanniques, mais cela arrive quand même. »

Rapports supplémentaires par PA