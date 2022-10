Des guêpes samouraïs prêtes à aider la Colombie-Britannique à résoudre son problème de punaises

Des insectes bruns et malodorants ont causé une sacrée puanteur en Colombie-Britannique

Le conseil des espèces envahissantes de la province a récemment envoyé un avertissement concernant les punaises brunes marbréesqui grignotent une grande variété de plantes et cherchent également à entrer dans votre maison pour l’hiver.

Le nombre de Britanno-Colombiens qui repèrent les parasites semble être anormalement élevé, mais les experts disent que cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont pires cette année.

« Il est difficile de dire cette année si c’est globalement pire que les années précédentes », a déclaré Paul Abram, chercheur à Agriculture et Agroalimentaire Canada, expliquant que le nombre de punaises dans certaines villes ou régions a tendance à changer d’année en année. an.

Les punaises menacent les cultures, les vergers et les jardins potagers parce qu’elles mangent des pommes, des raisins, des pêches, des baies, des poivrons, des haricots, des tomates et des noisettes.

“Ce que nous pensons voir cet automne, c’est que, parce que l’automne est si exceptionnellement chaud, les punaises sont beaucoup plus actives – donc les gens les voient plus”, a déclaré Abram dans une interview.

Abram dit que lui et son équipe dans une ferme expérimentale à Agassiz, en Colombie-Britannique, travaillent à cartographier l’ADN des punaises dans la province. Leurs recherches montrent que l’espèce locale est plus étroitement liée aux punaises marbrées brunes de Chine qu’au Japon.

Les punaises sont présentes dans la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser, sur l’île de Vancouver et dans la région de Kelowna. La théorie de travail est qu’ils ont voyagé avec des marchandises expédiées d’Asie lorsqu’ils ont commencé à apparaître en Colombie-Britannique en 2015.

La bonne nouvelle : l’un de leurs prédateurs naturels semble également avoir fait du stop.

“Nous avons d’abord trouvé la guêpe [in B.C.] en 2019”, a déclaré Abrams, décrivant la guêpe samouraï parasite comme un “agent de contrôle biologique potentiel” qui a été utilisé pour lutter contre les punaises dans d’autres pays.

Les guêpes samouraïs pondent leurs œufs à l’intérieur d’œufs de punaises et mettent environ un mois à émerger, tuant ainsi l’embryon de la punaise puante. Abrams dit qu’il est possible que lorsque les insectes se sont rendus à l’étranger, les guêpes les aient accompagnés.

Lui et ses collègues surveillent les guêpes pour voir si elles tuent suffisamment de punaises pour vraiment réduire leur nombre en Colombie-Britannique. Alors qu’il dit qu’ils n’ont pas vu beaucoup de guêpes samouraïs dans l’année qui a suivi leur première découverte ici, le dernier deux années ont été plus prometteuses.

“En 2021 … nous avons vu parfois jusqu’à 80% des œufs de punaises puantes ont été tués par la guêpe”, a-t-il déclaré.

“Et nous l’avons retrouvé à plusieurs endroits cette année, y compris à l’intérieur de Kelowna ainsi que dans le Lower Mainland.”

Les punaises marbrées brunes, scientifiquement connues sous le nom de halyomorpha halys, constituent une menace pour les cultures et les plantes car elles aiment grignoter des pommes, des pêches, des raisins, des baies, des haricots, des tomates et différents types de noix. (Warren Wang)

La province demande aux gens de signaler et de tuer les punaises

Katie Marshall, entomologiste et professeure adjointe au département de zoologie de l’Université de la Colombie-Britannique, dit que si vous voyez une punaise, vous devriez en informer la province.

“Le BC Invasive Species Council a demandé aux Britanno-Colombiens de soumettre des rapports s’ils les voient“, a-t-elle déclaré à CBC La première édition.

Marshall dit que la Colombie-Britannique essaie de gérer la population de punaises sans perturber d’autres parties de l’écosystème, ajoutant que les insectes ont causé “des millions de dollars de dommages” aux cultures de pommes et de raisins.

Elle a également mentionné les guêpes samouraïs comme une pièce intéressante du puzzle et une solution potentielle. Quand il s’agit de détruire les parasites que les gens ramassent sur leurs plantes, Marshall dit qu’il y a plusieurs options.

“Vous pouvez les mettre dans de l’eau savonneuse et ils se noieront. Ma méthode préférée consiste à les mettre au congélateur et à les congeler”, a-t-elle déclaré. “Mais tu veux t’assurer qu’ils passent 24 bonnes heures là-dedans.”

Espoir pour l’avenir

Abrams dit que le ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique et Agriculture et Agroalimentaire Canada ont également sollicité l’aide du public cet été, demandant bénévoles pour ramasser et remettre les œufs de punaises.

Ce projet s’est terminé fin août, mais il dit qu’il sera de retour l’année prochaine, dans le cadre d’un effort pour voir à quel point les guêpes sont répandues et mesurer l’impact qu’elles ont sur le contrôle de la population de punaises marbrées.

Une guêpe samouraï inspecte les œufs de punaises marbrées brunes alors qu’elle se prépare à pondre ses propres œufs à l’intérieur. Des chercheurs de la Colombie-Britannique espèrent que la guêpe parasite pourra aider à réduire les populations de punaises avant que l’espèce envahissante ne cause plus de dommages aux cultures et aux jardins. (Warren Wang)

Alors que d’autres pays comme les États-Unis et l’Italie ont élevé et relâché des guêpes samouraïs pour faire face à des infestations majeures, Abrams dit que faire cela à une échelle suffisamment grande pour faire une différence est “extrêmement coûteux” et impossible en Colombie-Britannique.

“L’espoir est que les populations naturelles de ces guêpes se propagent et se maintiennent et attaquent suffisamment de punaises pour freiner leurs populations”, a-t-il déclaré.

Abrams dit qu’il faudra un certain temps avant que lui et ses collègues puissent rapporter des résultats définitifs.

“Ce type d’interaction écologique, il faut souvent des années pour se stabiliser”, a-t-il déclaré. “Il va falloir au moins quelques années avant que nous le sachions.”