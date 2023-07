Des guêpes aux papillons de nuit, comment zapper ces insectes d’été alors que le temps se réchauffe

LE temps chaud de l’été a son revers : un fléau de parasites indésirables.

La Grande-Bretagne se prépare à une infiltration de frelons asiatiques après que les insectes mangeurs d’abeilles, dont les piqûres peuvent provoquer des réactions allergiques douloureuses, ont été observés dans le Kent et le Dorset.

Mais les frelons ne sont pas les seuls visiteurs indésirables que vous êtes susceptibles de rencontrer à cette période de l’année.

Si votre invasion d’insectes devient grave, vous pourriez avoir besoin d’une aide professionnelle.

Mais ici, Adam Juson, co-fondateur de la société commerciale de lutte antiparasitaire Merlin Environmental, donne à Laura Scott quelques conseils de base sur la façon de faire face à ces insectes embêtants du temps chaud.

Frelons et guêpes

ENTRE mai et septembre, ces stingers sont répandus au Royaume-Uni, ruinant de nombreux barbecues.

Les frelons sont la plus grande espèce de la famille des guêpes et provoquent une piqûre désagréable et une éventuelle réaction allergique.

Ils aiment construire des nids en hauteur dans les arbres et les toits, ou dans des fissures comme dans les pavés.

Faites toujours appel à un professionnel si vous trouvez un nid de frelons.

Conseil: Les frelons détestent l’odeur de l’huile de menthe poivrée, alors vaporisez-la généreusement autour de votre terrasse ou de votre balcon pour les tenir à distance.

Achetez-le à bas prix dans les magasins d’aliments naturels.

mouches bleues

Les mouches bleues noires BUZZING sont inoffensives, mais il n’est jamais agréable de les voir zoomer à l’intérieur.

Les femelles se trouvent souvent dans les cuisines où elles recherchent des sources de nourriture, en particulier tout ce qui se décompose, l’hygiène est donc essentielle pour éviter de les attirer en premier lieu.

Gardez les surfaces propres et les poubelles intérieures et extérieures éloignées des portes et des fenêtres et assurez-vous que les couvercles sont bien serrés.

Conseil: Les dispositifs de dissuasion situés près des fenêtres et des portes peuvent aider, comme des bandes collantes.

Mites

Les mites causent des ravages en trouant nos vêtements, tapis et moquettes bien-aimés.

Faites attention aux minuscules papillons de couleur crème qui traînent sur les murs.

Les femelles ne peuvent pas voler, vous les verrez donc souvent sautiller.

Leurs larves dévorent vos matières riches en kératine comme la laine ou la soie.

Pour vous en débarrasser, rangez tous les vêtements en laine et en soie dans des sacs hermétiques et veillez à passer régulièrement et soigneusement l’aspirateur sur les tapis en laine.

Conseil: Le vinaigre blanc domestique acide est efficace pour dissuader les mites.

Faites tremper du papier essuie-tout dans du vinaigre et laissez-le dans votre garde-robe comme moyen de dissuasion.

Fourmis noires

Les fourmis se multiplient rapidement, donc si vous repérez une armée dans votre maison, agissez rapidement.

Supprimez le désordre pour éliminer les cachettes et trouvez le monticule ou le point d’entrée.

Ne laissez pas de nourriture à l’extérieur, assurez-vous de nettoyer les plans de travail et de conserver les aliments dans des contenants hermétiques, car ils attireront les insectes autrement.

Conseil: Essayez de saupoudrer régulièrement du charbon de bois en poudre sur les zones infestées de fourmis.

Cela peut leur compliquer la navigation et la communication.

Les mouches des fruits

PLUS de produits comestibles mûrissant ou fermentant par temps chaud signifie que c’est le moment idéal pour les minuscules mouches des fruits.

Essayez de réduire le gaspillage en n’achetant que la nourriture dont vous avez besoin.

Videz les bacs tous les jours et lavez ou rincez les produits frais lorsqu’ils entrent dans votre cuisine pour éviter qu’ils ne s’installent.

Un mélange de vinaigre de cidre de pomme et de savon liquide dans un plat à côté peut piéger les mouches des fruits.

Conseil: Utilisez des ventilateurs positionnés pour créer un flux d’air constant vers l’endroit infesté tel que le bol de fruits.

Cela rend plus difficile pour les insectes de voler près de la zone.

Fourmis volantes

NOUS voyons des essaims de ces punaises ailées un jour par an, généralement en juillet ou en août.

Les fourmis volantes ne sont pas dangereuses et ne mordent pas mais peuvent être désagréables.

Si vous gardez vos fenêtres fermées ou utilisez des moustiquaires, il est peu probable qu’elles pénètrent à l’intérieur.

S’ils entrent, essayez de localiser leur nid.

Vous pouvez ensuite utiliser de la poudre insecticide ou essayer de placer un grand pot de fleurs sur le nid.

Dans quelques semaines, les fourmis déplaceront leur nid dans le pot de fleurs et vous pourrez le déplacer en toute sécurité.

Conseil: Placez des dispositifs de dissuasion près des portes et des fenêtres.

Essayez des herbes et des épices, comme la cannelle, la menthe, le piment, le poivre noir, le poivre de Cayenne, les clous de girofle ou l’ail.

Les cafards

Les cafards abritent une gamme de bactéries nocives, y compris la salmonelle.

Ils viennent généralement à la recherche de nourriture, d’eau et d’un abri, attirés par les zones humides, les excréments de nourriture et la litière des animaux domestiques.

Les signes indiquant que vous avez été envahi incluent la présence d’insectes morts, d’enveloppes d’œufs et d’une odeur musquée.

Scellez les fissures d’entrée et, si vous avez un animal de compagnie, gardez sa litière et sa nourriture scellées.

Conseil: L’une des méthodes d’élimination les plus efficaces est naturelle.

Mélangez une tasse de borax, une tasse de semoule de maïs, une demi-tasse de farine et ¼ de tasse de sucre et saupoudrez là où vous avez vu des cafards.

Les moustiques

Les mousses mangeuses de CHAIR ne sont pas seulement un irritant à l’étranger, il existe 30 espèces indigènes au Royaume-Uni.

On les trouve généralement près des sources d’eau telles que les marais, les rivières, les ruisseaux et les étangs, ou même les égouts et les flaques d’eau stagnante.

Heureusement, nos grignoteurs locaux ne sont pas porteurs de maladies, mais ils peuvent quand même être une nuisance.

Ils préfèrent mordre à l’aube et au crépuscule, avec une peau chaude et moite un favori pour se régaler.

Conseil: Les parfums de plantes, d’herbes et d’huiles essentielles peuvent aider à dissuader les mousses à l’intérieur et à l’extérieur.

Essayez l’eucalyptus, la lavande et la citronnelle.