Des guépards d’Afrique du Sud se rendent dans des parcs en Inde et au Mozambique

Quatre guépards capturés dans des réserves en Afrique du Sud ont été transportés par avion au Mozambique cette semaine après avoir été maintenus en quarantaine pendant environ un mois et autorisés à voyager. Les défenseurs de l’environnement se préparent à faire voler 12 guépards supplémentaires, réputés être les mammifères terrestres les plus rapides du monde, vers l’Inde en octobre.

Frasier a déclaré que l’équipe se prépare à la relocalisation plus importante et plus difficile des guépards en Inde, ce qui obligera les chats à parcourir une distance beaucoup plus longue avec des arrêts dans les aéroports commerciaux.