Des guépards d’Afrique du Sud se rendent dans des parcs en Inde et au Mozambique

BELA-BELA, Afrique du Sud (AP) – L’Afrique du Sud transporte des guépards vers l’Inde et le Mozambique dans le cadre d’efforts ambitieux visant à réintroduire les chats tachetés distinctement dans les régions où leur population a diminué.

Quatre guépards capturés dans des réserves en Afrique du Sud ont été transportés par avion au Mozambique cette semaine après avoir été maintenus en quarantaine pendant environ un mois et autorisés à voyager. Les défenseurs de l’environnement se préparent à faire voler 12 guépards supplémentaires, réputés être les mammifères terrestres les plus rapides du monde, vers l’Inde en octobre.

S’adressant à l’Associated Press peu de temps après que ceux qui se rendaient au Mozambique aient été tranquillisés et placés dans des caisses, le vétérinaire de la faune Andy Frasier a déclaré que les réinstallations étaient difficiles pour les animaux.

“C’est un processus très stressant pour les chats d’être dans un boma (enclos d’élevage) parce qu’ils n’ont nulle part où aller pendant que nous les dardons”, a déclaré Frasier à propos de tirer sur les chats avec des fléchettes de tranquillisants.

“Nous devons utiliser nos doses de médicaments avec beaucoup de prudence et nous assurer que nous leur donnons suffisamment de médicaments pour les anesthésier en toute sécurité”, a-t-il déclaré.

“Ils se sont bien réveillés dans leurs caisses et ils sont tous suffisamment détendus pour que nous soyons heureux qu’ils partent dans leur transport”, a-t-il déclaré.

Frasier a déclaré que l’équipe se prépare à la relocalisation plus importante et plus difficile des guépards en Inde, ce qui obligera les chats à parcourir une distance beaucoup plus longue avec des arrêts dans les aéroports commerciaux.

Ces guépards seraient traités avec un tranquillisant qui dure de trois à cinq jours pendant leur voyage, a-t-il dit.

Il existe deux sous-espèces de guépards. Ceux qui parcouraient autrefois l’Asie ont été déclarés éteints en Inde en 1952 et ne se trouvent plus qu’en Iran. Depuis lors, des efforts ont été déployés pour réintroduire ces chats dans les savanes indiennes. Au départ, le plan était de faire venir des guépards d’Iran, mais maintenant ils sont déplacés des pays d’Afrique australe.

Dans cet effort de repeuplement, la Namibie fournit huit guépards qui seront transportés par avion vers l’Inde ce mois-ci, selon Vincent van der Merwe, directeur de la Cheetah Metapopulation Initiative. L’Afrique du Sud enverra 12 guépards supplémentaires en Inde en octobre, a-t-il déclaré.

“Pour une population génétiquement viable en Inde à long terme, vous avez besoin d’au moins 500 individus, donc chaque année nous enverrons huit à 12 animaux, pour les compléter, pour augmenter les effectifs, pour apporter de nouvelles génétiques jusqu’à ce qu’ils aient une génétique viable. population », a déclaré van der Merwe.

Les responsables indiens affirment que cette décision contribuera aux efforts mondiaux de conservation des guépards, car leur aire de répartition en Afrique est limitée. Le plan est que les chats soient gardés dans de grands enclos dans les forêts du centre de l’Inde, protégés des autres prédateurs comme les léopards ou les ours, pour leur donner le temps de s’habituer à leur nouvelle maison. Les enclos ont des proies – comme des cerfs et des antilopes – que les scientifiques espèrent que les guépards chasseront. Après quelques mois de surveillance étroite, les guépards seront munis d’un collier radio et relâchés.

Les pays d’Afrique australe que sont l’Afrique du Sud, la Zambie, la Namibie et le Zimbabwe ont encore d’importantes populations de guépards et devraient jouer un rôle important dans leur réintroduction en Inde après les premières expéditions cette année.

La population de guépards d’Afrique du Sud augmente à un rythme d’environ 8% par an, permettant au pays de déplacer environ 30 des chats vers d’autres réserves de chasse en Afrique du Sud et d’en exporter certains vers d’autres pays, a déclaré van der Merwe.

Les écologistes disent que le delta du fleuve Zambèze au Mozambique avait une importante population de guépards qui a été considérablement réduite par le braconnage endémique et parce que les lions et les léopards se nourrissaient des petits félins.

Au cours de l’opération de cette semaine, les deux guépards adultes mâles et deux femelles ont été tranquillisés dans la province du Limpopo, dans le nord de l’Afrique du Sud, puis transportés par avion vers la réserve nationale de Marromeu au Mozambique, dans la région du delta du Zambèze.

Magome a contribué depuis Johannesburg. Le journaliste AP Aniruddha Ghosal de New DeIhi, en Inde, a contribué.

Mogomotsi Magome et Sebabatso Mosamo, The Associated Press