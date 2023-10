Des groupes verts canadiens allèguent des allégations trompeuses du secteur des combustibles fossiles

CALGARY-

Éclatée sur les panneaux d’affichage et les autobus urbains, dans les journaux et sur Facebook, la campagne publicitaire « Let’s Clear the Air » du groupe d’entreprises de sables bitumineux Pathways Alliance est un blitz de relations publiques de plusieurs millions de dollars mené par une industrie désireuse de montrer qu’elle s’engage à contribuer à lutter contre le changement climatique.

C’est également la cible de la dernière stratégie du mouvement environnemental canadien, qui a étendu sa guerre contre l’industrie des combustibles fossiles à un nouveau champ de bataille : le Bureau fédéral de la concurrence.

Au cours de la dernière année, des groupes verts canadiens ont déposé au moins quatre plaintes officielles auprès du Bureau, l’organisme indépendant d’application de la loi chargé de protéger les consommateurs en favorisant un marché concurrentiel.

Les plaintes allèguent des allégations environnementales fausses ou trompeuses de la part de sociétés de combustibles fossiles ou – dans le cas d’une plainte contre RBC – de ceux qui les financent.

En vertu de la Loi sur la concurrence du Canada, il suffit de six signataires d’une plainte concernant une publicité trompeuse pour obliger le Bureau à ouvrir une enquête.

Bien qu’aucune conclusion d’acte répréhensible n’ait été tirée dans aucune des affaires en cours, les écologistes espèrent que leur nouvelle stratégie sensibilisera à ce qu’ils appellent le « greenwashing » – une tendance perçue par les entreprises à commercialiser leurs produits et leurs pratiques comme étant plus durables qu’ils ne le sont en réalité. sont.

« Nous sommes à un point, je pense, avec le changement climatique, où il reste très peu de négationnistes », a déclaré Keith Brooks, directeur du programme de défense environnementale, qui est cosignataire de la plainte de Greenpeace Canada contre Pathways Alliance. ainsi que le principal plaignant alléguant un marketing trompeur dans le cadre d’une campagne menée par Enbridge Gas.

« La plupart des entreprises conviennent désormais que c’est un problème et que nous devons aller aussi loin que zéro (émissions) nettes… mais, vous savez, le problème est que si ce ne sont que des paroles, et non soutenues par des actions réelles, , alors c’est en fait une tactique pour retarder l’action. »

Dans le cas de la campagne publicitaire Pathways Alliance, l’industrie des sables bitumineux fait la promotion de son plan visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre provenant de la production d’ici 2050 – un plan qui comprend des dépenses de 16,5 milliards de dollars pour construire ce qui serait l’un des plus grands systèmes de captage et de captage du carbone. projets de stockage dans le monde.

Mais les environnementalistes affirment que ces publicités sont trompeuses, car elles ne précisent pas clairement que les sociétés d’exploitation des sables bitumineux envisagent réellement d’augmenter leur production globale de pétrole : leurs objectifs de zéro émission nette ne s’appliquent qu’au processus d’extraction lui-même, et non au produit qu’elles produisent.

Dans la plainte contre Enbridge, ainsi que dans celle contre l’Association canadienne du gaz, des militants contestent la présentation du gaz naturel par l’industrie comme une solution énergétique « propre », arguant que le gaz naturel est un combustible fossile qui contribue au réchauffement climatique.

Et en ce qui concerne RBC, les plaignants affirment que le bilan de la banque en matière de financement de projets liés aux combustibles fossiles ne correspond pas à ses propres déclarations publiques sur l’environnement.

La Pathways Alliance s’est dite surprise par la plainte contre sa campagne publicitaire, qui, selon elle, visait uniquement à faire savoir aux Canadiens que l’industrie des sables bitumineux a entendu leurs préoccupations concernant le changement climatique et souhaite faire partie de la solution.

« Le fait de déposer une plainte auprès du Bureau de la concurrence, je pense que cela nous a d’abord surpris parce que nous avons en quelque sorte l’impression d’écouter et de répondre à ce qui est demandé à l’industrie », a déclaré Kendall Dilling, présidente de Pathways Alliance.

Il existe un certain précédent dans lequel le Bureau de la concurrence intervient dans des cas liés aux allégations environnementales d’une entreprise.

En janvier 2022, Keurig Canada a accepté de payer une amende de 3 millions de dollars après qu’une enquête du Bureau de la concurrence a conclu que les dosettes de café « K-cup » à usage unique de l’entreprise n’étaient pas aussi recyclables que Keurig le prétendait.

Quelques années auparavant, le bureau avait conclu un accord avec Volkswagen qui prévoyait finalement le paiement d’amendes totales de 17,5 millions de dollars par le constructeur automobile à la suite d’un scandale de déclaration des émissions en 2016.

Mais Leah Temper, de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement – ​​un groupe qui a soutenu trois plaintes au Bureau de la concurrence – a déclaré que le Canada était à la traîne par rapport à de nombreux autres pays sur cette question.

L’UE, par exemple, a récemment adopté une loi visant à lutter contre le greenwashing en interdisant l’utilisation de termes tels que « neutre en carbone » dans les allégations sur les produits.

« Si nous regardons ce que font d’autres pays, ils sont beaucoup plus proactifs dans ce domaine », a déclaré Temper, ajoutant que l’examen en cours par le gouvernement fédéral de la politique de concurrence dans ce pays signifie que c’est le moment idéal pour soulever ces préoccupations.

« Le Bureau canadien de la concurrence ne dispose pas d’un groupe de travail écologique, contrairement à beaucoup de nos partenaires commerciaux. »

Le Bureau de la concurrence affirme que la répression du marketing trompeur, y compris les allégations environnementales fausses, trompeuses et non fondées de la part d’entreprises de tous types, est une priorité pour l’agence.

Il note qu’à mesure que de plus en plus de Canadiens exigent des produits et des services ayant un impact environnemental réduit, il y a eu une augmentation notable des allégations environnementales fausses, trompeuses ou non fondées de la part des entreprises.

Mais Joanne McNeish, professeure agrégée de marketing à l’Université métropolitaine de Toronto, a déclaré que l’industrie des combustibles fossiles en particulier se sent probablement obligée de communiquer non seulement aux consommateurs, mais aussi aux investisseurs et aux gouvernements, sur ce qu’elle fait en matière de changement climatique.

« Je pense qu’ils ont l’impression que s’ils ne répondent pas, ils laissent un vide où seuls les militants parlent », a-t-elle déclaré.

Et ces militants, a-t-elle ajouté, utilisent de plus en plus les outils modernes des entreprises – tels que le droit de la concurrence – pour mener leurs batailles.

« Avant, l’activisme environnemental signifiait, vous savez, monter à bord d’un navire et bloquer un pétrolier. Aujourd’hui, cela se transforme en une activité plus proche de la paperasse, de la bureaucratie et de la réglementation », a-t-elle déclaré.

« C’est cette sophistication de l’activisme. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 1er octobre 2023.