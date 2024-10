Des groupes sikhs en Colombie-Britannique demandent la fermeture des consulats indiens

Les représentants d’un temple sikh de Colombie-Britannique dont le président a été abattu l’année dernière, ainsi que le groupe séparatiste sikh dans lequel il était impliqué, affirment que leurs communautés ne se sentiront pas en sécurité tant que les consulats indiens de Vancouver et de Toronto ne seront pas fermés.

Ces appels surviennent après que le gouvernement canadien a expulsé six diplomates indiens, dont le haut-commissaire, et que la GRC a annoncé lundi qu’elle détenait des preuves de leur implication présumée dans des crimes, notamment des homicides et des extorsions, visant le soi-disant mouvement indépendantiste du Khalistan.

Le gouvernement canadien a déjà déclaré que des renseignements crédibles lient le gouvernement indien à l’assassinat, en juin de l’année dernière, du militant Hardeep Singh Nijjar, chef du Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, où des membres de la communauté ont tenu une conférence de presse.

Gurkeerat Singh, porte-parole du gurdwara, a déclaré : « La sûreté et la sécurité des Sikhs seront toujours en question » à moins que les consulats indiens ne soient fermés.

L’ancien président du gurdwara du Surrey, Hardeep Singh Nijjar, qui a été assassiné, est représenté mardi sur une affiche derrière une rangée d’orateurs. (Ben Nelms/CBC)

L’Inde a nié les allégations de la police selon lesquelles ses diplomates auraient collecté de manière coercitive des informations sur les Canadiens d’origine sud-asiatique, puis transmis ces informations à des criminels qui auraient pris des mesures violentes.

Jatinder Singh Grewal, membre du groupe de défense pro-Khalistan Sikhs for Justice, affirme que le Canada a déjà expulsé un diplomate indien en septembre de l’année dernière et que depuis lors, la GRC a indiqué que la menace contre les sikhs au Canada s’est accrue.

« Nous sommes fermement convaincus que la menace ne diminuera toujours pas. Elle augmentera parce que l’Inde prend très au sérieux le droit à l’autodétermination du Pendjab et souhaite l’étouffer », a-t-il déclaré mardi lors de la conférence de presse à laquelle il a participé par liaison vidéo. .

REGARDER | Les relations entre l’Inde et le Canada sont encore plus fracturées par les dernières révélations : Les allégations selon lesquelles l’Inde serait impliquée dans la violence au Canada risquent de fracturer davantage les relations, selon un chercheur Lundi, la GRC a révélé qu’elle enquêtait sur des allégations selon lesquelles des agents étrangers indiens auraient été impliqués dans des actes de violence, notamment des homicides, sur le sol canadien. Vina Nadjibulla, vice-présidente de la recherche et de la stratégie à la Fondation Asie-Pacifique du Canada, a déclaré que la tempête diplomatique déclenchée par ces allégations pourrait durer un certain temps.

Grewal a évoqué l’expulsion l’année dernière de Pavan Kumar Rai, un agent diplomatique qui dirigeait une agence de renseignement indienne basée à Ottawa.

Lundi, le gouvernement a annoncé qu’il expulsait six autres diplomates, dont Sanjay Kumar Verma, en raison d’accusations criminelles. La GRC a déclaré lundi qu’elle cherchait à interroger six diplomates indiens sur les activités violentes au Canada, et que ces six étaient ceux que le Canada avait expulsés.

L’Inde a répondu en expulsant six diplomates canadiens.

En septembre 2023, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les services de renseignement canadiens enquêtaient sur un lien potentiel entre le gouvernement indien et le meurtre de Nijjar. Quatre ressortissants indiens ont depuis été accusés de meurtre au premier degré et de complot.

Grewal a déclaré que les personnes qui auraient appuyé sur la gâchette ne sont « que de simples outils », et que le véritable problème était de savoir qui a collecté des informations sur les sikhs au Canada et qui aurait partagé ces informations avec des criminels pour menacer et nuire aux membres de la communauté sikh.

« La GRC a clairement indiqué que les diplomates indiens au Canada surveillent activement le comportement, les tendances et les activités des sikhs pro-Khalistani, puis partagent ces informations avec des individus en Inde », a-t-il déclaré.

Le commissaire de la GRC, Mike Duheme, a révélé lundi que la force enquêtait sur des allégations selon lesquelles des diplomates et des agents indiens auraient été impliqués dans des violences en sol canadien. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Le commissaire de la GRC, Michael Duheme, a déclaré lundi que les enquêtes ont révélé que des diplomates et des fonctionnaires consulaires indiens basés au Canada auraient profité de leurs positions officielles pour se livrer à des activités clandestines, notamment la collecte d’informations pour le gouvernement indien, soit directement, soit par l’intermédiaire de mandataires.

La GRC a déclaré à la Presse canadienne qu’elle enquêtait sur trois homicides à travers le pays au cours des deux dernières années avec des liens possibles avec l’Inde, mais la police montée n’a pas voulu préciser si ceux-ci incluent le meurtre de Nijjar.

Grewal a déclaré que la fermeture des consulats indiens à Toronto et à Vancouver supprimerait le bouclier offert par les positions diplomatiques.

« Nous ne pouvons pas permettre que cela continue parce que cela met en danger la sécurité et la souveraineté du Canada », a-t-il déclaré.