Des groupes se mobilisent pour aider les électeurs confrontés aux nouvelles lois électorales

ATLANTA (AP) – Rhonda Briggins a passé une grande partie du jour des élections en 2020 dans un bureau de vote d’Atlanta à distribuer de l’eau et des collations pour encourager les électeurs à rester dans une file d’heures pour voter, ce que sa sororité noire historique fait depuis des décennies en Géorgie.

Cette élection, Briggins et certaines de ses milliers de sœurs de sororité échangent ce rôle contre un rôle potentiellement plus controversé: s’assurer que les électeurs ne sont pas privés de leurs droits par une multitude de nouvelles restrictions de vote adoptées par l’Assemblée législative dirigée par les républicains. Ils incluent une interdiction de donner de la nourriture et des boissons aux électeurs en attente.

La loi, qu’un juge fédéral a autorisée à poursuivre ce cycle électoral, était trop déroutante pour que la sororité tente sa chance en faisant son traditionnel “soulagement de ligne”, a déclaré Briggins, président du groupe de travail sur les partenariats stratégiques Delta Sigma Theta et membre de le chapitre des anciennes élèves de Decatur de la sororité.

“La frontière entre la criminalisation et l’aide est trop étroite”, a-t-elle déclaré. “Nous ne voulons pas en arriver là.”

La Géorgie est l’un des nombreux États où les électeurs seront confrontés à de nouveaux obstacles pour voter lors des élections de novembre en vertu des lois adoptées par les législatures dirigées par les républicains à la suite des fausses affirmations de l’ancien président Donald Trump selon lesquelles la fraude électorale lui a coûté sa réélection en 2020. Les restrictions ont incité des groupes qui aider les électeurs à se réorienter afin d’éviter de se heurter à de nouveaux obstacles.

Ils anticipent la confusion et les conflits dans les urnes et redoublent d’efforts pour enregistrer et éduquer les électeurs.

Depuis 2021, les législateurs de 21 États ont adopté au moins 42 lois restrictives, selon une analyse du Brennan Center for Justice. Au moins 33 d’entre eux sont en vigueur pour les mi-mandats de cette année. Certains incluent plusieurs changements, tels que des paquets législatifs en Géorgie et au Texas. D’autres, comme en Arizona, sont moins coûteux ou, dans certains cas, ne sont pas encore applicables.

Le projet de loi de 98 pages en Géorgie contenait des dizaines de modifications de la loi électorale de l’État. Ils comprennent le raccourcissement du délai pour demander un vote par correspondance, l’annulation de l’expansion des urnes en raison de la pandémie et la réduction du vote anticipé avant le second tour des élections.

L’État avait fait valoir que l’interdiction de l’eau et des rafraîchissements était nécessaire pour se protéger contre le potentiel de campagne illégale ou d’achat de votes. Les avocats de l’État ont également fait valoir qu’il était trop proche des prochaines élections pour apporter des changements.

“Encore une fois, nous ne disons à personne pour qui voter”, a déclaré Briggins à propos de l’aide offerte par la sororité les années précédentes. “Nous offrons de l’eau parce que vous faites la queue depuis huit heures.”

Faith Works, un groupe organisé par des dirigeants d’églises noires en réponse à la loi géorgienne, accorde des subventions pour aider plus de 1 000 églises à mobiliser les électeurs. Il vise également à déployer 200 aumôniers dans tout l’État pour désamorcer toute tension dans les bureaux de vote.

L’évêque Reginald Jackson, qui préside plus de 500 églises épiscopales méthodistes africaines en Géorgie et a aidé à créer le groupe, a fustigé la nouvelle loi comme une tentative de supprimer les électeurs noirs après avoir aidé les démocrates à remporter le concours présidentiel en Géorgie il y a deux ans pour la première fois. depuis 1992.

“Il est conçu et destiné à être une punition pour les Noirs pour avoir voté en si grand nombre en 2020”, a-t-il déclaré.

Les républicains ont repoussé les critiques selon lesquelles leur nouvelle loi limite le vote, notant qu’elle étend également le vote anticipé le week-end.

Les groupes de droits de vote en Géorgie et ailleurs s’adaptent au paysage modifié. En Arizona, Mi Familia Vota se concentre sur l’éducation des électeurs, notamment en faisant savoir aux gens qu’une loi adoptée cette année exigeant une preuve de citoyenneté pour s’inscrire pour voter aux élections fédérales n’est pas en vigueur ce cycle.

Cette disposition devrait affecter fortement les électeurs latinos, en partie parce qu’un élément de la loi oblige les responsables électoraux locaux à informer les procureurs si un électeur potentiel ne fournit pas de preuve de citoyenneté et que les responsables électoraux de l’État ne peuvent pas trouver de preuve dans divers bases de données gouvernementales.

“Cela fait partie d’une continuation visant à rendre plus difficile le vote des gens”, a déclaré Hector Sanchez Barba, directeur exécutif de Mi Familia Vota. Son groupe s’est joint au ministère américain de la Justice pour déposer une contestation judiciaire de la loi.

Selon une analyse de l’Associated Press, une loi radicale imposée par l’Assemblée législative du Texas contrôlée par le GOP en 2021 a conduit à des milliers de rejets de bulletins de vote lors de la primaire de mars de l’État.

Le secrétaire d’État du Texas, John Scott, a déclaré qu’un comté avait largement évité les rejets en incluant un encart contenant des instructions sur la façon de remplir le bulletin de vote postal et son enveloppe de retour. Il a dit que la pratique a depuis été suggérée à chaque comté.

Le Texas Civil Rights Project, un groupe non partisan qui a contesté la nouvelle loi, a passé une grande partie d’une récente session de formation pour les avocats sur l’exigence d’identification des bulletins de vote par correspondance de la loi et la plus grande difficulté que la loi crée pour éliminer les observateurs de scrutin problématiques.

Claude Cummings Jr., premier vice-président de la section NAACP à Houston, a déclaré que l’exigence d’identification de la loi est particulièrement difficile pour les électeurs noirs plus âgés.

“Il n’y a qu’une seule façon de résoudre ce problème – éduquer, éduquer, éduquer”, a déclaré Cummings. C’est un thème repris par d’autres groupes tels que MOVE Texas, qui a organisé plus de 60 événements dans l’État le jour de l’inscription des électeurs, tous ciblant les jeunes électeurs potentiels.

Le projet de loi 202 du Sénat géorgien – promulgué l’année dernière par le gouverneur républicain Brian Kemp – a été l’une des premières mesures de vote adoptées après la défaite de Trump. En plus d’en faire un délit de distribuer de la nourriture ou des boissons à tout électeur qui fait la queue, la loi limite la capacité des électeurs à voter provisoirement s’ils se rendent dans la mauvaise circonscription. Il permet également à tout électeur géorgien de contester l’éligibilité d’un nombre illimité d’autres électeurs dans le même comté.

Les bureaux électoraux ont déjà contesté l’éligibilité de milliers d’électeurs dans la région métropolitaine d’Atlanta.

Le New Georgia Project, un groupe fondé par la candidate démocrate au poste de gouverneur Stacey Abrams, a formé des professionnels du droit pour lutter contre toute tentative infondée de disqualifier des électeurs, de les aborder pour avoir distribué de l’eau ou de leur refuser à tort le droit de voter provisoirement, a déclaré Aklima Khondoker, le directeur juridique du groupe.

Khondoker a déclaré que le groupe sera “hypervigilant sur les questions d’administration électorale, la privation du droit de vote, la criminalisation des électeurs et les bonnes activités de volontariat quotidiennes”.

La Georgia Coalition for the People’s Agenda, un autre groupe qui vise à accroître l’accès aux urnes, a aidé à organiser des séances d’information sur la nouvelle loi à Savannah, Macon, Augusta et dans d’autres villes au cours de l’été. Le groupe a acheté des scanners afin que les gens puissent copier des relevés bancaires ou d’autres formulaires pour demander un vote par correspondance s’ils n’avaient pas de permis de conduire ou de carte d’identité délivrée par l’État, a déclaré Helen Butler, directrice exécutive du groupe. SB202 a remplacé la vérification de signature pour les bulletins de vote par correspondance par une exigence d’identification.

Le groupe d’organisation communautaire Georgia STAND-UP organisera des fêtes de quartier près de certains bureaux de vote afin que les gens puissent obtenir de l’eau et de la nourriture avant de faire la queue pour voter, a déclaré la PDG Deborah Scott. Le groupe prévoit d’utiliser des rubans à mesurer pour s’assurer que les événements sont à plus de 150 pieds (46 mètres) de l’enceinte afin de se conformer à la nouvelle loi.

Le révérend Timothy McDonald, III, pasteur principal de la First Iconium Baptist Church d’Atlanta et autre dirigeant de Faith Works, a récemment dirigé une séance de remue-méninges qui comprenait une discussion sur la façon de contrer les défis des électeurs. McDonald a exhorté les groupes dans la salle à publier une hotline de protection des électeurs et a déclaré que les électeurs devraient apporter une facture de services publics avec eux, en plus de leur pièce d’identité, pour vérifier leur adresse.

“Il va y avoir des manigances ce jour-là”, a-t-il averti.

Champs signalés à Washington. L’écrivain Associated Press Acacia Coronado à Austin, au Texas, a contribué à ce rapport.

Sudhin Thanawala et Gary Fields, Associated Press