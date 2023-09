Des groupes rivaux érythréens s’affrontent en Israël, faisant des dizaines de blessés

TEL AVIV, Israël –

Des centaines de partisans et d’opposants du gouvernement érythréen se sont affrontés samedi ainsi qu’avec la police israélienne, faisant des dizaines de blessés dans l’un des affrontements de rue les plus violents de mémoire récente entre demandeurs d’asile et migrants africains à Tel Aviv.

Parmi les blessés figuraient 30 policiers et trois manifestants touchés par des tirs de la police.

Les Érythréens des deux camps ont affronté du bois de construction, des morceaux de métal, des pierres et au moins une hache, traversant un quartier du sud de Tel Aviv où vivent de nombreux demandeurs d’asile. Les manifestants ont brisé des vitrines et des voitures de police, et des éclaboussures de sang ont été vues sur les trottoirs. Un partisan du gouvernement gisait dans une flaque de sang dans une aire de jeux pour enfants.

La police israélienne en tenue anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles réelles tandis que des policiers à cheval tentaient de contrôler les manifestants, qui ont franchi les barricades et lancé des morceaux de pierres sur la police. La police a déclaré que les policiers avaient eu recours à des tirs réels lorsqu’ils sentaient que leur vie était en danger.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il convoquerait une réunion dimanche pour discuter des mesures prises contre ceux qui ont participé aux affrontements, y compris les expulsions. Un communiqué de son bureau les a qualifiés d’« infiltrés illégaux ».

Ces affrontements ont eu lieu alors que les partisans du gouvernement érythréen marquaient le 30e anniversaire de l’accession au pouvoir du dirigeant actuel. L’événement a eu lieu près de l’ambassade d’Érythrée dans le sud de Tel Aviv. L’Érythrée a l’un des pires bilans au monde en matière de droits de l’homme. Les demandeurs d’asile en Israël et ailleurs disent craindre la mort s’ils devaient revenir.

La police a déclaré que les partisans et les opposants du gouvernement érythréen avaient reçu samedi l’autorisation de tenir des événements séparés et avaient promis de rester à l’écart les uns des autres.

À un moment donné, les promesses ont été rompues, a déclaré Chaim Bublil, commandant de la police de Tel Aviv.

« Les opposants au gouvernement ont décidé de franchir les barrières, d’affronter la police, de jeter des pierres, de frapper les policiers », a déclaré Bublil aux journalistes sur place.

Il a indiqué que la police avait arrêté 39 personnes et confisqué des pistolets Tasers, des couteaux et des gourdins.

Selon les services de secours du Magen David Adom, au moins 114 personnes ont été blessées, dont huit dans un état grave. Les autres avaient des blessures modérées ou légères. Parmi les blessés, 30 étaient des policiers, a précisé Bublil.

Un porte-parole de l’hôpital Ichilov de Tel Aviv a déclaré qu’il soignait 11 patients blessés par balle. La police a déclaré que trois manifestants avaient été blessés par des tirs de la police.

Samedi en fin d’après-midi, les affrontements avaient cessé. La police continuait de rassembler les manifestants et de les faire monter dans des bus.

De nombreux manifestants anti-gouvernementaux portaient des chemises bleu ciel conçues d’après le drapeau érythréen de 1952, symbole de l’opposition au gouvernement de ce pays d’Afrique de l’Est, tandis que les partisans du gouvernement portaient des chemises violettes avec une carte de l’Érythrée.

Les Érythréens constituent la majorité des plus de 30 000 demandeurs d’asile africains en Israël. Ils disent avoir fui le danger et les persécutions d’un pays connu sous le nom de « Corée du Nord de l’Afrique » en étant contraints à la conscription militaire à vie dans des conditions proches de l’esclavage. Le gouvernement érythréen a qualifié les manifestants anti-gouvernementaux de « racailles du droit d’asile » qui ont manifesté contre des événements similaires en Europe et en Amérique du Nord.

Le président Isaias Afwerki, 77 ans, dirige l’Érythrée depuis 1993, prenant le pouvoir après que le pays a obtenu son indépendance de l’Éthiopie après une longue guérilla. Il n’y a pas eu d’élections et il n’y a pas de médias libres. Des visas de sortie sont requis pour que les Érythréens puissent quitter le pays. De nombreux jeunes sont contraints au service militaire sans date de fin, affirment des groupes de défense des droits humains et des experts des Nations Unies.

En Israël, leur avenir est incertain car l’État a tenté de les expulser. Mais malgré la lutte pour rester, dans des conditions souvent sordides, beaucoup affirment jouir de certaines libertés qu’ils n’auraient jamais eu chez eux, comme le droit de manifester.

Les demandeurs d’asile érythréens sont souvent « pourchassés et harcelés » par le gouvernement érythréen et ses partisans en Israël, a déclaré Sigal Rozen, de l’organisation de défense des droits humains Hotline for Refugees and Migrants, basée à Tel Aviv.

Des événements comme celui qui s’est tenu samedi à Tel Aviv sont controversés car ils collectent des fonds pour le gouvernement lourdement sanctionné et sont utilisés pour faire pression sur les Érythréens loin de chez eux, a déclaré Elizabeth Chyrum, directrice de Human Rights Concern – Eritrea, basée à Londres.

——



McNeil a rapporté de Jérusalem.