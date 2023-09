Des groupes religieux américains apportent une aide urgente au Maroc frappé par le séisme

Les organisations religieuses américaines apportent une aide urgente aux victimes du séisme de magnitude 6,8 qui a frappé vendredi soir à environ 72 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, au Maroc.

La télévision nationale marocaine fait état de 2 862 morts et de 2 562 blessés. Cependant, étant donné que bon nombre des zones les plus touchées se trouvent dans la région montagneuse du Haut Atlas, il faudra peut-être plusieurs jours avant qu’un décompte final soit atteint.

Jason Cox, vice-président du ministère international de Send Relief, basé à Atlanta, se trouvait à Athènes au moment où le tremblement de terre a frappé.

S’exprimant depuis Marrakech, il a déclaré qu’un premier voyage lundi dans des villages de montagne « était un voyage de découverte, juste pour commencer à faire une évaluation sur le terrain » de ce qui était nécessaire.

« Nous disposons d’un réseau mondial de partenaires qui nous permet de réagir assez rapidement à un certain nombre de crises comme celle-ci dans le monde », a-t-il déclaré. « Nous avons pu le faire en Ukraine l’année dernière, nous avons pu le faire lors du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie plus tôt cette année, et la même chose ici au Maroc. Grâce à ces partenaires locaux, nous sommes en mesure de réagir très, très rapidement.

M. Cox a déclaré que Send Relief – une coentreprise des conseils de mission internationaux et nord-américains de la Southern Baptist Convention – travaillera dans un premier temps à « répondre aux besoins immédiats » en nourriture et en eau, mais également à évaluer les besoins à plus long terme.

« Une chose que les gens ne réalisent pas, c’est qu’il fait très froid la nuit dans les montagnes », a-t-il déclaré. « Et même maintenant, à la fin de l’été, les gens veulent des couvertures. L’électricité est un gros problème parce que ces villages ont été détruits et ils ont complètement coupé l’électricité.

M. Cox a déclaré que la réalité sur le terrain est plus dure que ce que les photos d’actualité pourraient suggérer.

« Vous pouvez voir des images, mais jusqu’à ce que vous y soyez et que vous voyiez ces bâtiments renforcés de béton et de barres d’armature tout juste aplatis, ou ces immeubles de cinq étages s’aplatir sur eux-mêmes, ce n’est pas quelque chose dont les gens peuvent se remettre rapidement. Ils ont besoin d’un logement et l’hiver approche et il fait très froid dans ces endroits.»

Islamic Relief USA dispose également de personnel sur place au Maroc, évaluant les besoins et « identifiant les organisations humanitaires locales avec lesquelles travailler pour fournir une aide vitale ». La nourriture, le logement et les soins de santé devraient constituer les besoins les plus urgents.

L’organisation à but non lucratif basée aux États-Unis accepte les dons sur son site Web.

L’American Jewish Joint Distribution Committee, ou JDC, est présent au Maroc depuis 1947, a déclaré Michael Geller, directeur principal des communications mondiales, lors d’un entretien téléphonique lundi. Les représentants du JDC à Casablanca, une ville marocaine épargnée par le séisme, se sont rendus à Marrakech pour évaluer les dégâts et préparer des efforts à long terme.

M. Geller a déclaré que sur les 120 Juifs vivant à Marrakech, seules deux familles ont perdu leur maison. Il a déclaré que des décennies d’efforts de secours du JDC ont permis aux travailleurs de l’organisation caritative d’être présents dans ce pays à majorité musulmane.

Alors que le tremblement de terre survient à la veille de Roch Hachana, le Nouvel An juif, et que la période d’introspection de 10 jours culmine avec Yom Kippour, le Jour des Expiations, M. Geller a déclaré que la tradition des dons caritatifs de cette saison en fait un moment opportun pour Les Juifs des États-Unis feront un don aux efforts de secours du JDC.

M. Cox a déclaré que même si la foi chrétienne motive les efforts de Send Relief, apporter de l’aide au Maroc est une entreprise caritative et non un prétexte pour faire du prosélytisme.

« Il ne s’agit pas d’un effort d’évangélisation », a-t-il déclaré. « Mais nous croyons que si nous suivons l’exemple de Jésus et faisons preuve de compassion, d’une véritable compassion envers les autres lorsqu’ils en ont besoin, cela aura un impact positif sur eux. Il ne s’agit donc pas d’un effort d’évangélisation, mais nous sommes très ouverts sur qui nous sommes. Et nous croyons que tout ce que nous faisons reflète uniquement le Christ en nous.