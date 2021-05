Des groupes progressistes ciblent le réseau Koch, d’autres critiques des plans de dépenses de Biden

Plusieurs organisations progressistes se sont regroupées pour lancer une nouvelle campagne d’influence auprès de groupes cibles, tels que le réseau politique du milliardaire Charles Koch, qui a repoussé des éléments importants du programme de plusieurs milliards de dollars du président Joe Biden.

Les détails de la campagne, appelée «Stop Deficit Squawks», ont d’abord été partagés avec CNBC. Il a été lancé lundi.

Jusqu’à présent, près de 20 groupes ont signé la campagne, y compris Patriotic Millionaires, un groupe de millionnaires qui croient que les riches devraient payer des impôts plus élevés. Les groupes d’activistes Indivisible et Tax March, qui mènent actuellement une campagne distincte appelant à des taxes plus élevées, sont également impliqués.

L’effort ciblera initialement les Américains pour la prospérité soutenus par Koch, le Comité pour un budget fédéral responsable, la Heritage Foundation et l’American Enterprise Institute. Tous ces groupes ont soit repoussé, soit fait pression contre certains aspects du programme de dépenses massif de Biden, qui vise à réorganiser les infrastructures, à accroître les technologies vertes et à fournir une aide à la santé et à l’éducation aux familles.

«Quand nous entrons dans le feu de l’action, je pense que ce sera un combat énorme et il est impératif que tout le monde s’aligne pour comprendre qu’en plus de faire avancer l’agenda de Biden, nous allons devoir répondre à ces attaques comme ils reviennent sur le déficit », a déclaré lundi à CNBC Margarida Jorge, directrice exécutive de Health Care for America Now.

Le groupe est impliqué dans la campagne «Stop Deficit Hawks». Health Care for America Now, selon son site Web, a des liens avec le New Venture Fund, un groupe d’argent noir 501 (c) (3) qui a recueilli plus de 450 millions de dollars auprès de donateurs anonymes en 2019, selon le dernier formulaire de divulgation 990 des organismes sans but lucratif.

La campagne des groupes progressistes intervient alors que Biden et les démocrates font face à la critique républicaine pour des propositions de dépenses importantes. Biden a signé une facture de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars en mars et cherche à adopter une proposition d’infrastructure qui pourrait coûter environ 2 billions de dollars. Il a également proposé un plan pour les familles, qui comprendrait 1,8 billion de dollars de dépenses et d’allégements fiscaux.

Plusieurs groupes de tendance conservatrice ont déjà commencé critiquer Le plan d’infrastructure de Biden, avec une grande partie des critiques se concentrant sur une proposition de hausse du taux d’imposition des sociétés.

Pour contrer cette poussée, les groupes progressistes prévoient une campagne publicitaire à six chiffres qui devrait être lancée dans les semaines à venir. Ils aussi lancé un site Web faisant exploser les organisations et les politiciens préoccupés par le déficit.

« Les cris de déficit comme le Comité pour un budget fédéral responsable, les Américains pour la prospérité, l’American Enterprise Institute et la Heritage Foundation sont financés par des intérêts particuliers d’entreprises et d’extrême droite déterminés à démanteler des programmes de filets de sécurité essentiels et populaires – en créant ce qu’ils admettent être une crise artificielle autour du déficit », indique le site.

Il y aura également un élément de base dans la campagne. Les membres de certains des groupes de coalition feront pression sur les législateurs de tout le pays pour qu’ils soutiennent les plans de dépenses et rejettent les critiques des faucons déficitaires.

Cela représentera l’un des plus grands efforts organisés en faveur des grands projets de dépenses de Biden.

« Le simple fait d’être organisé et prêt à répondre est au cœur de cet effort », a déclaré lundi à CNBC Amy Traub, directrice associée du groupe progressiste Demos.

Site Web des démos listes ses principaux donateurs, y compris NextGen America, un groupe de défense créé par le milliardaire Tom Steyer; le réseau Omidyar, une société d’investissement philanthropique créée par le fondateur d’eBay

Pierre Omidyar; et le réseau de subventions Open Society Foundations, fondé par le milliardaire George Soros.

Le site Web de la campagne relie le retour du GOP aux critiques de divers groupes sur les plans de Biden.

Il est lié à un déclaration précédente par le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., dans lequel il cite la présidente du Comité pour un budget fédéral responsable, Maya MacGuineas, comme critique de certaines des facettes du projet de loi de secours Biden Covid.

« Seulement environ 1 pour cent de l’ensemble du paquet est destiné aux vaccins COVID, et 5 pour cent est vraiment axé sur les besoins de santé publique entourant la pandémie », a déclaré MacGuineas dans un déclaration en février. «Pendant ce temps, près de la moitié du paquet sera consacrée à des chèques de rabais mal ciblés et à des aides des gouvernements étatiques et locaux, y compris aux ménages et aux gouvernements qui ont subi peu ou pas de pertes financières pendant cette crise.

Le site s’en prend également aux Américains pour la prospérité pour avoir critiqué le projet de loi de secours de Covid en citant une AFP communiqué de presse qui prétend que la législation est «remplie de dépenses inutiles».

« L’AFP estime que toute dépense de secours du COVID devrait être opportune, temporaire et ciblée sur les personnes les plus durement touchées par la pandémie », indique le communiqué des Américains pour la prospérité.