Par Chris Prentice

NEW YORK (Reuters) – Plus d’une douzaine de groupes font pression sur le ministère américain de la Justice pour qu’il abandonne une nouvelle politique qui, selon eux, donne un « laissez-passer » aux entreprises malhonnêtes, signe des critiques croissantes parmi les progressistes de l’application des lois sous le président Joe Biden.

Demand Progress, Public Citizen et 12 autres organisations progressistes à but non lucratif et groupes de pression souhaitent que le procureur général Merrick Garland et la procureure générale adjointe Lisa Monaco annulent la politique visant à inciter les entreprises à divulguer les fautes qu’elles découvrent lors des fusions et acquisitions, selon une lettre envoyée. vendredi.

La “politique récemment annoncée encouragera une plus grande concentration du pouvoir des entreprises par le biais de fusions ou d’acquisitions stratégiquement planifiées afin de faire table rase des contrevenants”, ont indiqué les groupes dans la lettre.

Monaco a déclaré ce mois-ci qu’en vertu de la nouvelle politique de sphère de sécurité, les procureurs américains ne cibleront pas les entreprises qui signalent des fautes constatées dans les six mois suivant l’acquisition d’une nouvelle entreprise. La sénatrice Elizabeth Warren a également critiqué cette politique.

Sous la direction démocrate, le ministère de la Justice a modifié son approche de la lutte contre la criminalité en col blanc, en ciblant à la fois des répercussions plus sévères sur les dirigeants et les récidivistes, ainsi qu’en encourageant davantage de révélations personnelles et de conformité de la part des entreprises – une approche que Monaco a surnommée « la carotte et le bâton ». .

Cette approche n’a pas encore augmenté le nombre de procédures d’exécution, ce qui en a déçu certains.

“Malgré les promesses d’intensifier l’application des lois, le ministère de la Justice, sous la direction du président Joe Biden, n’a poursuivi que 99 entreprises contrevenantes en 2022”, a déclaré Public Citizen dans un rapport publié lundi sur les dernières données disponibles.

Cela place la deuxième année de répression des entreprises par l’administration Biden à égalité avec la deuxième année de celle de l’administration Trump – la cinquième plus faible poursuite contre les entreprises jamais enregistrée. L’année précédente, 2021, avait connu un niveau record, selon le rapport.

Le nouveau programme de sphère de sécurité « sape directement » les efforts anti-monopoles de l’administration Biden, ont-ils déclaré. Le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission ont lancé un nombre sans précédent de contestations judiciaires contre les fusions depuis l’entrée en fonction de Biden.

Certes, ces données constituent un indicateur retardé des activités de mise en application et l’agence a déclaré que la pandémie avait ralenti certains travaux. Un responsable du DOJ récemment parti a déclaré à Reuters en août que d’autres accords avec de grandes entreprises étaient à venir.

(Reportage de Chris Prentice ; édité par Rod Nickel)