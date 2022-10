Des groupes pro-russes lèvent la crypto-monnaie pour soutenir les opérations militaires

Sur une chaîne Telegram, TRM Labs a découvert que ce groupe cherchait à collecter des fonds pour des articles tels que des équipements d’imagerie thermique et des radios.

Un groupe identifié par TRM Labs pour collecter des fonds est la Task Force Rusich, que le Trésor américain décrit comme un « groupe paramilitaire néonazi qui a participé à des combats aux côtés de l’armée russe en Ukraine ». L’Office of Foreign Assets Control (OFCA) du Département du Trésor a sanctionné la Task Force Rusich.

La recherche a révélé que des groupes, utilisant l’application de messagerie cryptée Telegram, offrent aux gens des moyens d’envoyer des fonds qui sont utilisés pour approvisionner des milices affiliées à la Russie et soutenir l’entraînement au combat dans des endroits proches de la frontière avec l’Ukraine.

Au 22 septembre, ces groupes de collecte de fonds avaient collecté 400 000 dollars en crypto-monnaie depuis le début de l’invasion le 24 février, selon TRM Labs, une société de conformité des actifs numériques et de gestion des risques.

Des groupes pro-russes collectent des fonds en crypto-monnaie pour soutenir les opérations paramilitaires et échapper aux sanctions américaines alors que la guerre avec l’Ukraine se poursuit, a révélé un rapport de recherche publié lundi.

Le centre de coordination de l’aide de Novorossia, qui a été créé en 2014 pour soutenir les opérations russes en Ukraine, a levé environ 21 000 dollars en crypto-monnaie, principalement du bitcoin, dans le but d’acheter des drones, selon le rapport.

La Russie a été frappée par un certain nombre de sanctions après son invasion non provoquée de l’Ukraine au début de cette année, qui visait à la couper du système financier mondial. À l’époque, on craignait que la Russie puisse utiliser la crypto-monnaie pour échapper à ces sanctions. Cependant, les experts ont déclaré qu’il n’y avait pas assez de liquidités dans le système de cryptographie à l’échelle dont la Russie aurait besoin pour déplacer de l’argent.

Mais avec les groupes paramilitaires, ils déplacent de l’argent à plus petite échelle, ce qui est suffisant pour les articles dont ils ont besoin pour acheter.

Selon Ari Redbord, responsable des affaires juridiques et gouvernementales chez TRM Labs, ces groupes utilisent probablement des échanges qui ne sont pas nécessairement conformes aux réglementations anti-blanchiment d’argent et autres.

“Ils utilisent probablement des bourses non conformes pour accélérer ces fonds [into fiat currency]”, a déclaré Redbord à CNBC.

“Et vous pouvez le faire. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire à grande échelle. Et je pense que c’est là que … nous dirons, y aura-t-il plus? Bien sûr, il y aura plus. Mais sera-ce des milliards de dollars ? Très peu probable. »

Redbord a déclaré que TRM Labs a utilisé une combinaison d’adresses de portefeuille accessibles au public ainsi qu’une vérification croisée d’autres sites Web et activités en ligne pour identifier les groupes liés à la Russie. Cependant, il a déclaré qu’il n’était pas possible de savoir si ces groupes travaillaient avec le gouvernement russe ou étaient d’une quelconque manière soutenus par le Kremlin.

Les crypto-monnaies ont été mises à l’honneur pendant la guerre entre la Russie et l’Ukraine. L’Ukraine a recherché des dons via des pièces numériques, qui peuvent être envoyées rapidement à travers le monde. Mais ils sont désormais également utilisés par des groupes paramilitaires russes.

“Je pense qu’une partie intéressante de cette histoire est que la crypto n’est qu’une forme de paiement dans ces cas. C’est un moyen de déplacer des fonds. Et il y a un exemple d’utilisation pour le bien et un exemple d’utilisation pour le mal dans ce contexte “, a déclaré Redbord.