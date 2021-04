Quelques heures après que le Connecticut soit devenu le sixième État américain à interdire l’exemption religieuse des exigences de vaccination des enfants pour les écoles, une coalition de groupes de défense des libertés personnelles a lancé des contestations juridiques pour renverser la loi.

Après trois ans de protestations et de controverses, le gouverneur Ned Lamont a signé le projet de loi HB6423 – qui supprime une clause inscrite dans la loi depuis 1959 qui permettait aux enfants non immunisés de fréquenter l’école, l’université et la garderie – mercredi après avoir été approuvée par la majorité démocrate. Sénat tard dans la nuit de mardi.

Plus de 2000 manifestants – beaucoup brandissant des pancartes indiquant «Les parents donnent raison», «Mon corps, mes enfants, mon choix», et « La coercition n’est pas le consentement » – s’était rassemblé devant le bâtiment du Capitole de l’État, affirmant que la législation enfreignait les droits parentaux et les libertés religieuses.

Deux groupes opposés à la législation – la CT Freedom Alliance et We the Patriots USA – ont déclaré qu’ils intentaient des poursuites au niveau fédéral et étatique pour contester la nouvelle loi, qui entrera en vigueur au cours de l’année scolaire 2022-2023.





« Ce procès va frapper au cœur des affirmations selon lesquelles il peut jamais y avoir une urgence de santé publique telle que les droits fondamentaux d’élever vos enfants deviennent le pouvoir de l’État », a déclaré Norm Pattis, un avocat représentant les organisations.

Dans un déclaration posté sur Twitter, a déclaré Lamont, «Cette loi n’empêche pas les parents de prendre des décisions médicales pour leurs enfants … (elle) garantit au mieux que les autres enfants et leurs familles ne seront pas exposés à des maladies mortelles pendant des heures chaque jour dans nos écoles.»

Pattis a soutenu plus tard que c’était « Beaucoup plus effrayant » que l’État dise à un parent comment élever son enfant plutôt que d’exposer d’autres enfants à un «Risque nominal» d’infection, compte tenu du taux de vaccination global élevé de l’État.

Les partisans du projet de loi disent que la suppression de l’exemption aidera à prévenir les épidémies de maladies hautement contagieuses comme la rougeole. Selon eux, la baisse des taux de vaccination dans certaines écoles pourrait mettre en danger les communautés à faible taux d’immunité collective et les enfants qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales.





Ses détracteurs soutiennent que le projet de loi est inutile, étant donné le taux de vaccination global élevé de l’État. Ils disent aussi que c’est discriminatoire, car cela signifiera laisser les parents avec des préoccupations religieuses concernant les vaccins avec peu de recours, mais à l’école à domicile de leurs enfants. Brian Festa de CT Freedom Alliance a déclaré que cela signifiait que l’État était proactif en raison de certains «Urgence future hypothétique.»

Au cours d’un débat de 16 heures au Sénat, les législateurs ont entendu dire qu’au moins 7 500 étudiants réclamaient l’exemption religieuse, et pas moins de 20 000 ne respectaient pas les exigences.

La Californie, New York, la Virginie occidentale, le Mississippi et le Maine sont les autres États à avoir supprimé l’exemption religieuse, selon la National Conference of State Legislatures.

L’État autorisera toujours les exemptions médicales à la vaccination. La nouvelle loi contient également une clause de droits acquis qui couvre tous les élèves actuels au niveau de la maternelle et plus âgés avec une exemption religieuse existante.

«Tout ce que nous faisons, c’est combler une faille pour l’exemption non médicale», a déclaré le sénateur Bob Duff, leader de la majorité au Sénat. «Les gens abusent des ‘exemptions religieuses’ pour des raisons non religieuses uniquement parce qu’ils ne croient pas à la santé et à la science.»

