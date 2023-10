Des groupes pro-Christie exhortent les démocrates du New Hampshire à changer de parti et à le soutenir

« Cela ne peut plus se reproduire », déclare le courrier, sur fond de photo montrant des émeutiers prenant d’assaut le Capitole le 6 janvier. « Vous pouvez vous assurer que cela ne se reproduira pas. Arrêtez Trump en changeant de parti et en votant à la primaire républicaine.

Dans un effort pour apaiser les inquiétudes, le courrier indique aux électeurs qu’« il est facile de changer d’affiliation à un parti après » les primaires de l’année prochaine.

Un autre groupe pro-Christie, une organisation politique à but non lucratif appelée American Leadership Today, a commencé à diriger un annonce numérique dans le New Hampshire, éduquant les électeurs sur la manière dont ils peuvent changer d’affiliation à un parti.

Le verso d’un courrier envoyé aux démocrates du New Hampshire les encourageant à voter pour l’ancien gouverneur Chris Christie à la primaire du GOP. | Dites-le comme si c’était PAC

« Dans le New Hampshire, par une froide nuit de janvier, la démocratie sera sur le bulletin de vote », indique la publicité. « Allons-nous continuer à faire respecter notre constitution ?

American Leadership Today a également envoyé des messages texte et du courrier direct aux démocrates du New Hampshire. Comme sa publicité télévisée, le courrier de l’organisation explique aux électeurs comment changer d’inscription à un parti et note également que les électeurs non affiliés peuvent voter lors d’une primaire.

« Exercez votre droit de vote », dit l’expéditeur. « Vous pouvez protéger notre démocratie. »

Collectivement, les efforts des deux groupes soulignent à quel point Christie a lié son avenir politique à l’anxiété suscitée par la perspective d’une seconde présidence Trump. L’ancien gouverneur s’est principalement présenté grâce à sa volonté de dénoncer l’ancien président, qu’il soutenait autrefois. Il a agressivement attaqué le favori républicain, entre autres, pour son rôle dans le siège du Capitole le 6 janvier et pour son refus de participer aux débats des primaires.

Et il a largement fait campagne dans le New Hampshire, dans l’espoir que son opposition à Trump trouvera un écho auprès des électeurs indépendants qui occupent une place importante dans l’État. Sa popularité auprès des démocrates du New Hampshire a grimpé en flèche.

Un porte-parole d’American Leadership Today a déclaré que « l’objectif de l’organisation [was] faire connaître les choix disponibles à travers une campagne à multiples facettes et élargir la participation des électeurs au fier processus primaire First In The Nation de Granite State.

Alors que les groupes pro-Christie tentent désormais de construire une base électorale autour d’une candidature anti-Trump qui s’étend bien au-delà de l’électorat primaire du GOP, Christie lui-même n’a pas encouragé explicitement les démocrates à changer de parti pour lui. Il a dit dans un Mairie du 19 septembre à North Hampton, New Hampshire, qu’il était « mal à l’aise à l’idée de demander aux gens de changer de parti. Parce que je pense que c’est quelque chose de très personnel pour eux de décider.

Mais, a-t-il ajouté, « quiconque a le droit de voter… et veut voter, devrait aller voter et voter pour la personne qui, selon lui, fera la différence ».

Steven Cheung, porte-parole de la campagne Trump, a rejeté la stratégie du super PAC pro-Christie.

« Bien sûr, Chris Christie supplie les démocrates de le soutenir. Chris Christie est un perdant qui passe chaque jour sur le canapé du casting du journal télévisé par câble à auditionner pour un contrat de contributeur chaque fois que sa blague de campagne finit en flammes », a déclaré Cheung.

Adam Sexton, journaliste à la chaîne de télévision WMUR du New Hampshire, signalé pour la première fois sur le mailer Tell It Like It Is.

Des sondages récents ont montré que Trump avait une avance considérable dans l’État, suivi de Christie, du gouverneur de Floride Ron DeSantis et de l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley.

Christie, qui s’est séparé de l’ancien président après son départ de la Maison Blanche, s’est également concentré sur le New Hampshire lors de sa courte campagne présidentielle de 2016. L’ancien gouverneur a déclaré qu’il « quitterait » le concours s’il n’obtenait pas de bons résultats aux primaires de l’État.