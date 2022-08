Des groupes poursuivent en justice pour manque de processus pour corriger les erreurs de vote par correspondance

JUNEAU, Alaska (AP) – Les responsables des élections en Alaska violent les droits des électeurs en ne fournissant pas de processus permettant aux électeurs de corriger les erreurs sur les enveloppes de vote par correspondance, selon une action en justice déposée mardi.

La poursuite a été déposée au nom de l’Arctic Village Council, de la League of Women Voters of Alaska et de deux électrices qui, selon la plainte, ont commis des erreurs sur leurs enveloppes de vote lors de la primaire spéciale de la US House en juin, ce qui a entraîné le rejet de leurs bulletins de vote.

L’un des électeurs, Joyce M. Anderson, a inclus par inadvertance un “identifiant d’électeur incorrect” et l’autre, Edward H. Toal IV, a pensé à tort qu’une signature de témoin n’était pas nécessaire, indique le procès.

Un identifiant d’électeur pourrait inclure une date de naissance ou un numéro de permis de conduire, indique la plainte.

La primaire spéciale se déroulait principalement par courrier. Plus de 7 000 bulletins de vote ont été rejetés, la raison la plus courante étant « un témoignage inapproprié ou insuffisant », selon le procès. Il indique que près des deux tiers des bulletins de vote rejetés “n’ont pas été comptés en raison de défauts d’enveloppe de bulletin de vote qui auraient pu être facilement corrigés si les défendeurs avaient fourni à l’électeur un préavis en temps opportun et la possibilité de les remédier”.

Le procès répertorie comme accusés la Division des élections, Gail Fenumiai, la directrice de la division et le lieutenant-gouverneur Kevin Meyer, qui supervise les élections. Meyer et Fenumiai, en réponse le mois dernier aux préoccupations soulevées par les démocrates du Sénat de l’État, ont déclaré que le taux de rejet global lors de la primaire spéciale n’était “pas significativement supérieur aux taux de rejet lors des primaires précédentes”.

Patty Sullivan, porte-parole du département de droit de l’Alaska, a déclaré que le département ne pouvait pas commenter les allégations spécifiques dans le procès déposé mardi parce que l’État n’avait pas encore été signifié.

Mais elle a déclaré que la loi de l’État “n’inclut pas de processus d’avis et de traitement du scrutin, et que la Division n’est pas libre d’ignorer ou de réécrire les lois adoptées par l’Assemblée législative”.

Le procès fait valoir que les lois des États «n’interdisent ni ne prévoient explicitement un avis en temps opportun et une possibilité de remédier aux enveloppes de vote par correspondance» soumises sans signature d’électeur ou de témoin ou d’identifiant. Il soutient qu’en vertu de la loi en vigueur, “les responsables électoraux pourraient immédiatement informer les électeurs de toute erreur d’enveloppe de bulletin de vote qu’ils détectent et offrir une possibilité de réparation”.

