Des groupes poursuivent des responsables de Floride pour un programme de relocalisation de migrants

MIAMI (AP) – Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et d’autres responsables sont poursuivis devant un tribunal fédéral par des groupes de défense des droits des immigrants qui contestent la constitutionnalité du programme de réinstallation des migrants de l’État.

La plainte a été déposée jeudi par trois groupes – Florida Immigrant Coalition, Americans for Immigrant Justice et Hope Community Center – contre DeSantis et le secrétaire d’État aux Transports Jared Perdue. Il a été déposé auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride.

Plus tôt cette année, la législature de Floride a approuvé un poste budgétaire de 12 millions de dollars pour déplacer illégalement des personnes aux États-Unis de la Floride vers un autre endroit. L’argent provenait des intérêts gagnés sur les fonds fédéraux versés à la Floride dans le cadre du plan de sauvetage américain.

Le procès prétend que l’appropriation crée une définition incohérente d’«étranger non autorisé» qui est incompatible avec les lois fédérales sur l’immigration. Les groupes de défense des droits des immigrants affirment que la désignation mal définie peut inclure des personnes dont la présence dans le pays et en Floride est autorisée par le gouvernement fédéral, mais qui risquent désormais d’être harcelées simplement parce qu’elles souhaitent entrer ou rester en Floride.

En septembre, des responsables de la Floride ont organisé des vols du Texas à Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, qui ont transporté 49 migrants, pour la plupart vénézuéliens, sur l’île où l’ancien président Barack Obama possède une maison. Les autorités locales n’ont pas été informées à l’avance de l’arrivée des migrants.

DeSantis, un républicain, a revendiqué la responsabilité des vols dans le cadre d’une campagne visant à attirer l’attention sur ce qu’il a appelé l’échec des politiques frontalières de l’administration Biden. Il rejoignait le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott dans la tactique d’envoyer des migrants dans les bastions démocrates sans avertissement préalable.

Le vol de Martha’s Vineyard a également engendré des poursuites judiciaires accusant la Floride de mentir aux migrants de San Antonio pour les amener à accepter les vols.

Le bureau du gouverneur de Floride et le ministère des Transports n’ont pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires de l’Associated Press.

The Associated Press