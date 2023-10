Des groupes musulmans et juifs du comté de McHenry réagissent à la guerre entre Israël et le Hamas et au meurtre d’un garçon du canton de Plainfield – Shaw Local

Pour le service de Shabbat à la congrégation juive du comté de McHenry à Crystal Lake samedi matin dernier, le rabbin Donni Aaron a décidé de ne pas apporter sa guitare.

« Cela ne me semblait pas juste de l’apporter et de faire ça aujourd’hui », a-t-elle déclaré aux fidèles.

Le service s’est terminé par des mises à jour sur la guerre entre Israël et le Hamas qui a déjà coûté des milliers de vies des deux côtés et qui a commencé une semaine plus tôt avec une attaque surprise du Hamas, suivie d’une action de représailles rapide de la part d’Israël. Lors du service local, le vice-président associé de l’éducation du Jewish United Fund of Metropolitan Chicago, Scott Aaron, a partagé les informations qu’il avait reçues du personnel du JUF en Israël et a répondu aux questions des participants.

Le JUF était en contact avec les communautés musulmanes de la région de Chicago dans l’espoir d’empêcher les manifestations de dégénérer en antisémitisme ou en actes de violence, a déclaré Aaron.

« Nous souhaitons trouver un moyen de garantir que nos deux communautés restent au moins dans une sorte de symbiose avec ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Mais plus tard le même jour, un garçon de 6 ans a été tué et sa mère grièvement blessée dans la municipalité de Plainfield après que, selon les autorités, leur propriétaire les ait poignardés lors d’une dispute sur le conflit Israël-Gaza. Le garçon et sa mère sont musulmans et leur propriétaire a été accusé de crime de haine ainsi que de meurtre au premier degré.

Après l’attaque, les dirigeants des organisations islamiques et juives locales parlent de paix et de soutien mutuel.

« Nous devons nous respecter les uns les autres. C’est ce que sont les valeurs fondamentales de l’Amérique. — Tanveer Ahmad, président du Centre islamique du comté de McHenry

Le président du Centre islamique du comté de McHenry, Tanveer Ahmad, a qualifié le meurtre d’« inacceptable pour les valeurs américaines ».

« Les gens viennent ici pour vivre en paix, grandir, prier en paix et apprendre », a déclaré Ahmad. « Et cela a été volé à cet enfant. »

Le président de l’Organisation de la communauté musulmane américaine, Jamil Azzeh, a également parlé des valeurs de liberté religieuse en Amérique et de la manière dont l’attaque du canton de Plainfield constitue une violation directe des droits de chacun.

« Que dites-vous de cela ? » » dit Azzeh. « Qu’est-il arrivé à notre constitution ? Qu’est-il arrivé à notre liberté de vivre ensemble ?

Les membres de la communauté juive partagent une « humanité partagée » avec la communauté islamique, a déclaré le vice-président du Jewish United Fund, Jay Tcath. Des membres de l’organisation juive ont assisté lundi aux funérailles du garçon de 6 ans, a déclaré Tcath.

« Même si nous sommes également menacés, nous réalisons que notre communauté n’est pas la seule à être menacée », a-t-il déclaré.

La fréquentation des écoles juives a légèrement diminué la semaine dernière, a indiqué Tcath. Même si les écoles juives appliquent des mesures de sécurité strictes depuis des années, certains parents « ne voulaient toujours pas lancer les dés », a-t-il déclaré.

Ahmad n’a personnellement constaté aucune menace pour la sécurité de son organisation. Azzeh a déclaré que la mosquée, située à Lake in the Hills, est verrouillée avec un accès par carte électronique par mesure de sécurité.

Le JUF a jusqu’à présent distribué 8 millions de dollars aux synagogues d’urgence, aux premiers intervenants, aux soins de traumatologie et aux synagogues partenaires en Israël, a déclaré Aaron.

« Nous essayons vraiment de créer une relation de plaidoyer et de soutien avec la communauté », a-t-il déclaré.

Le JUF est en mesure d’envoyer des fonds directement aux organisations israéliennes à but non lucratif, a déclaré Tcath. L’organisation se concentre également sur la thérapie pour les traumatismes vécus et dont les personnes ont été témoins.

« Ce sont des souvenirs qui ne guériront jamais et le Centre israélien de traumatologie sera débordé pendant des décennies pour essayer d’aider ces personnes à guérir non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement », a déclaré Tcath.

Pour aider au niveau local, Tcath exhorte les gens à se connecter avec leur communauté juive locale, car les Juifs peuvent être « susceptibles de se sentir isolés », a-t-il déclaré. Le Centre islamique du comté de McHenry dispose d’un ligne de texte de crise que les musulmans peuvent utiliser lorsqu’ils se sentent déprimés, anxieux ou stressés.

Ahmad a déclaré qu’il espère que les gens continueront à aider leurs communautés de toutes les manières possibles.

« Nous devons nous respecter les uns les autres », a déclaré Ahmad. « C’est ce que sont les valeurs fondamentales de l’Amérique. »

L’Associated Press a contribué à cette histoire.