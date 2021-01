Ils ont également appelé les autorités à introduire «des réformes structurelles et à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ces pratiques», indique un communiqué.

Les organisations, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont accusé le gouvernement français d’avoir négligé son devoir de mettre fin aux contrôles d’identité discriminatoires de la police – une pratique qu’ils ont qualifiée de «répandue, profondément enracinée dans le maintien de l’ordre».

PARIS – Six organisations non gouvernementales ont mis l’État français en demeure mercredi pour le forcer à lutter contre les «pratiques discriminatoires systémiques de la police», une action judiciaire collective rare qui conduira le gouvernement sur des bases inexplorées.

Cette décision est susceptible de susciter un débat déjà tendu sur la brutalité policière et le racisme en France. Cela vient après un an de controverses sur des interventions policières meurtrières ou brutales, des manifestations généralisées contre le racisme policier et une forte opposition à un projet de loi controversé sur la sécurité.

Le président Emmanuel Macron, dans un entretien avec le média en ligne Brut en décembre, a reconnu qu ‘«aujourd’hui, lorsque la couleur de votre peau n’est pas blanche, vous êtes vérifié plus souvent». Il a également déclaré que le gouvernement ouvrirait une plateforme en ligne pour consulter les citoyens sur les questions de discrimination.

Malgré plusieurs rapports indépendants et une série de scandales récents dénonçant des pratiques policières discriminatoires, les policiers français ont rarement été sanctionnés pour des abus racistes – seulement neuf fois de 2009 à 2018, selon le quotidien français Libération.