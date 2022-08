Des groupes locaux, un rassemblement de kayak et une exposition de voitures pour les fournitures scolaires font partie des activités amusantes de cette semaine – Shaw Local

Voici une liste des événements en cours et des activités à venir dans la vallée de Sauk. N’oubliez pas de consulter 5 choses à faire pour d’autres opportunités.

Avez-vous des informations sur un événement ou une attraction à venir? Assurez-vous de nous le faire savoir. Soumettez des informations pour le calendrier hebdomadaire de Sauk Valley Media à news@saukvalley.com. Inclure une personne de contact et un numéro de téléphone.

Cette semaine

Les performances musicales en direct incluent:

Karen Hester: Dolly Parton Tribute Artist, 19 h, jeudi, foire du comté de Whiteside.

Backlash, 17h30, vendredi, Music at the Square, John Dixon Park, Dixon.

Dirty Fishnet Stockings, 19 h, vendredi, Mt. Morris Jamboree, Campus Band Shell.

Soul 2 Soul, 20 h vendredi, Lincoln Highway Heritage Festival, Rochelle.

Mark Dvorak, 18h30, samedi, Books on First, 202 W. First St., Dixon.

Swingbilly Rfd., 19 h samedi, Mt. Morris Jamboree, Campus Band Shell.

Classe Field Trip, midi, Burn N Bush, 14 h, Project Nostalgia, 17 h, Hi Infidelity, 20 h, samedi, Lincoln Highway Heritage Festival, Rochelle.

Adam’s Voice, 18 h, dimanche, Église réformée de Spring Valley, 10960 Spring Valley Road, Fulton.

The Beaux, 16 h, dimanche, Lincoln Highway Heritage Festival, Rochelle.

D’autres activités:

Salon de la rentrée des voitures, des camions et des motos, de 9 h à 14 h, le samedi, à la First Reformed Church, 510 15th Ave., Fulton. Collecte de fonds pour les fournitures scolaires.

Floatzilla, festival des sports de pagaie, samedi de 7 h à 17 h, Sunset Park, Rock Island.

Glory Days Vintage Drag Race, Car Show et Swap Meet, Byron Dragway. Ouvre tous les jours à 8h. Billets 20 $ vendredi et samedi, 15 $ le dimanche. Les enfants de 12 ans et moins sont gratuits.

Lincoln Highway Heritage Festival, du vendredi au dimanche, Rochelle. Salon de l’auto et de la moto le samedi. Tombola le samedi.

Kayak Meet Up, Hennepin Canal State Park Foundation, 00 h 45 dimanche, rampe de mise à l’eau de la route 40, Rock Falls

Musique à venir

Blues Brews et BBQ

Kevin Purcell et les Nightburners, 16 h, Altered Five Blues Band, 18 h, Toronzo Cannon, 20 h, 10 septembre, Dixon Riverfront.

Tribune de la foire de l’État de l’Illinois, Springfield

Jeudi 18 août. Jon Pardi avec Lainey Wilson et Chapel Hart.

Samedi 20 août. Perturbé avec Nita Strauss.

Dimanche 21 août. Sammy Hagar & The Circle avec Ann Wilson de Heart.

Tribune DuQuoin State Fair, DuQuoin

Vendredi 26 août : Courses attelées.

Samedi 27 août : Cole Swindell avec Ashley Cooke et Dylan Marlowe.

Dimanche 28 août : J’aime les années 90 : Montell Jordan, Tone Loc, Rob Base et Young MC.

Lundi 29 août : Randy Houser avec Murphy 500.

Mardi 30 août : Jordan Davis avec Maddie & Tae.

Mercredi 31 août : Chase Rice.

Jeudi 1er septembre : Lainey Wilson.

Vendredi 2 septembre : Jeff Foxworthy.

Samedi 3 septembre : Courses ARCA.

Dimanche 4 septembre : Courses USAC.

Musique au Square, John Dixon Park, Dixon

17h30, 26 août : Mark Hobbs.

17h30, 2 septembre : Les Belle Rangers.

Nuits d’été et marchés éphémères

Parc Dale, Sterling

Lojo Russo, 17 h, 25 août

Musique municipale de Dixon

Concert de Noël, 19 h, à confirmer.

Mt. Morris Jamboree, Campus Band Shell

Bas résille sales, 19 h, 19 août

Swingbilly Rfd., 19 h 20 août

Chicago Tribute Anthology, 19 h, 26 août

Cuivres du passé, 19 h 27 août

Série de concerts d’été Winning Wheels, Eclipse Square, Prophetstown

3 Sur l’arbre, 17 h, 26 août

À venir, 17 h, 23 septembre

À venir, 17 h, 28 octobre

Livres sur First, 202 W. First St., Dixon

Mark Dvorak, 18 h 30, 20 août

Lowell Harp and Friends, 18 h 30, 27 août

Lowell Harp and Friends, 18h30, 24 septembre

Rosbrook Studio Second Saturday Open Mic, inscription à 18 h, représentations de 19 h à 23 h, 107 S. Peoria Ave., Dixon. Don suggéré de 3 $.

Poste 902 de la Légion américaine, 712 Quatrième Avenue, Rock Falls. Jam Session, 19h tous les jeudis.

Les Premiers Vendredis Open Mic, K’s Sports Bar, 408 East Washington (Route 64) dans l’Oregon.

Église réformée de Spring Valley, 10960 Spring Valley Road, Fulton.

Famille Larry DeLawder, 18 h 28 août

Productions théâtrales

Théâtre historique de Dixon

Les billets sont en vente pour les spectacles suivants au Historic Dixon Theatre, 114 S. Galena Ave. dixontheatre.com/events/ pour des billets ou plus d’informations.

Rendezvous Arts Orchestra, 17 h 11 sept.

Ménopause la comédie musicale, 28-29 septembre.

Toujours jeune, 7 octobre.

ABBA Mania, 16 octobre.

Paul Childers, 22 octobre.

“Yesterday: A Beatles Tribute” approuvé par Sir Paul McCartney, le 5 novembre.

“Annie Jr.”, 18-19 novembre.

« Cendrillon » (une production théâtrale communautaire), du 9 au 11 décembre.

“The Prophecy Show: The Music of Trans-Siberian Orchestra”, 30 décembre.

“Motor City: la Motown Revue”, 14 janvier.

Still Collins, 28 janvier.

Cirque de Shanghai, 24 février.

Doug Allen Nash, 11 mars.

Comédien Yakov Smirnoff, 24 mars.

Cap vers l’Est, le 7 avril.

Adventures of Tortoise and the Hair Next Generation, 23 avril 2023

“The Machine: La musique de Pink Floyd”, 28 avril 2023

Sous le réverbère, 13 mai 2023

L’illusionniste Mike Super, 27 mai 2023

Dixon Stage Left, 306 W First St, Dixon

Gala de saison, 19 h, 17 sept.

Peter and the Starcatcher, 23-24, 29-30 septembre, 1er octobre, 6-7-8.

Rendezvous Arts, harmonica blues Corky Siegel, Randy Sabien, violon, Ken Reif, artiste visuel, 17 h 30, 12 oct.

“” Cendrillon de Rodgers et Hammerstein “, 19h30 les 9 et 10 décembre, 14h les 10 et 11 décembre

Timber Lake Playhouse, 8215 Black Oak Road, Mount Carroll.

We Will Rock You », du 11 au 31 août

“Hank Williams: Lost Highway”, du 8 au 18 septembre

“Forever Plaid : Plaid Tidings”, du 1er au 11 décembre

Clinton Area Showboat Theatre, 303 Riverview Drive, Clinton, Iowa

“Le monde tourne en rond”, 4 août, 6-14 août.

Dîner-théâtre White Pines, 6712 W. Pines Road, Mount Morris

Hommage à la musique de Roy Orbison, 23 août

Rick Lindy et les Wild Ones, 24-25 août

Spectacle Dave et Daphné, 7-8 septembre

S’améliorer avec l’âge, du 13 au 15 septembre

Le rock ‘n’ roll Crooner Quenton Flagg, 21 septembre

Inspirational Gospel and Country de Quentin Flagg, 22 septembre

“I Gotta Be Me” avec Denny Diamond, 5-6 octobre

Hommage à Rod Stewart, 18 octobre

Miroir de Mathis, 19-20 oct.

Down to the Funny Bones, 2-3 novembre

«Andrew et ses sœurs: un hommage musical à la Seconde Guerre mondiale», 9-10 novembre

Branson sur la route, style de Noël, 29 nov.-déc. 1

“Scrooge the Comedy”, du 3 au 17 décembre

Théâtre communautaire de Polo

« Roméo et Juliette », 23-25 ​​septembre, 30 septembre-oct. 1, hôtel de ville de Polo, 115, avenue S. Franklin, Polo

Expositions d’art

Le prochain spectacle d’images, 113 W. First St., Dixon.

Exposition « Noir et blanc » jusqu’au 30 septembre, Commerce Towers de l’hôpital KSB.

“Absolument abstrait” jusqu’au 3 septembre.

Woodland Arts Academy, 117 W. Second St., Rock Falls

Exposition “First Avenue Bridge”, à confirmer

Marchés

Marché fermier de la ville jumelle, de 8 h à midi le samedi, toute l’année à l’intérieur et à l’extérieur ; 106 Avenue A à Sterling, 815-626-8610, twincitycarmersmarket.com et Facebook.

Les vendredis food truck, RB&W Park, 201 E. Second St., Rock Falls, 11 h 30 à 21 h 12 août

Marché fermier du district de Dixon Park, De 7 h à midi du mercredi au 26 octobre et de 7 h à midi du samedi au 29 octobre, Haymarket Square, 513 W. Second St., Dixon.

Marché de la ville de Dixon, De 17 h à 20 h du mercredi au 31 août, Heritage Crossing, Dixon.

Marché fermier de Rock Falls, De 7 h à 11 h mercredi et samedi, 400 W Second St., Rock Falls, jusqu’en octobre.

Marchés éphémères, 17 h, deuxième et quatrième jeudi, Dale Park, Sterling.

Vente aux enchères Chana Route 64 Auction Barn Inc., 10 h (premier et troisième) dimanche ; marché aux puces, de 8 h à 16 h (deuxième et quatrième) samedi et dimanche au 620 S. Stone Hill Road. Trouvez Chana Auction Barn sur Facebook ou appelez le 815-830-3898 pour plus d’informations. Contactez le directeur de marché Robin au 815-973-0728 pour plus de détails.

Marché fermier de Mount Carroll, De 8 h à midi, chaque samedi jusqu’au 29 octobre.

Marché de base, 514 13th Ave., Fulton, de 9 h à midi, du samedi à octobre.

Musées, expositions et attractions

Musée d’histoire de Loveland, 9 h à 14 h les jeudis et vendredis, de 10 h à 15 h le samedi, Loveland Community House, 513 W. Second St., Dixon ; libre.

Centre d’apprentissage des zones humides d’Ingersoll à Upper Mississippi River National Wildlife and Fish Refuge. Ouvert de 6 h à 16 h du lundi au vendredi, 7071 Riverview Road, Thomson. Composez le 815-273-2732.

Maison d’enfance Reagan, 810 S. Hennepin Ave, Dixon, du 29 mars au 17 décembre, est ouvert aux visites du mardi au samedi de 10 h à 16 h, la dernière visite partant à 15 h.

Centre historique des Territoires du Nord-Ouest, 205 W. Fifth St. Dixon, ouvert de 9 h à 16 h du lundi au vendredi.

Le lieu de naissance/musée de Ronald Reagan, 111 Main St., Tampico., 10 h à 16 h tous les jours, 13 h à 16 h le dimanche (sauf le dimanche de Pâques et la fête des Mères). 815-622-8705.

Musée d’histoire Byron, Du mercredi au samedi de 10h00 à 15h00, situé au 110 North Union St., Byron.

Roberts Armory Musée de la Seconde Guerre mondiale, Route 251 et promenade intermodale, Rochelle. Ouvert de 13 h à 16 h le 20 août dans le cadre du Lincoln Highway Heritage Festival, le 6 novembre en l’honneur de la Journée des anciens combattants et du Memorial Day ou sur rendez-vous.

Un intérêt particulier

Yoga au bord de la rivière, 7 h et 9 h 30, du vendredi au 2 septembre à Dixon Riverfront.

Dixon Coin Club, 19 h, premier mardi, Légion américaine, 1120 W. First St., Dixon.

Programmes de la bibliothèque

Bibliothèque publique Sterling. Lego club, 10 h le 20 août, Reading roulette, le 27 août.

Bibliothèque publique de Dixon. Orbital Book, 18 h 17 août; Mystères du lundi matin, 10 h 30 le 22 août ; Mérites littéraires, 14 h 23 août.

Bibliothèque publique de Rock Falls. Clubs de lecture, 18h30 le dernier mardi du mois, 10h le premier jeudi du mois.

