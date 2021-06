Des groupes LGBTQ et des supporters se rassemblent à Tokyo et réclament l’égalité des droits

Le soutien et la sensibilisation à la diversité sexuelle se sont lentement développés au Japon, mais il y a toujours un manque de protections juridiques pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Le Japon ne reconnaît pas légalement les partenariats homosexuels, et les personnes LGBTQ souffrent souvent de discrimination à l’école, au travail et même à la maison, ce qui oblige beaucoup de personnes à cacher leur identité sexuelle.