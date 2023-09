Des militants ont demandé une explication après que l’ancien combattant de la Waffen SS Yaroslav Hunka ait été célébré par les législateurs à Ottawa

Des organisations de défense des droits juifs ont condamné le Parlement canadien pour avoir ovationné Yaroslav Hunka, un vétéran ukrainien qui a combattu dans les Waffen SS nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. L’homme de 98 ans avait été invité à assister au Parlement en tant que «Héros ukrainien et canadien» lors d’une visite du président ukrainien Vladimir Zelensky la semaine dernière.

Le Centre des Amis de Simon Wiesenthal (FSWC), qui se consacre à l’éducation sur l’Holocauste et à la lutte contre l’antisémitisme, a écrit sur X (anciennement Twitter) qu’il était « consterné » par la célébration d’un vétéran qui avait servi dans une unité nazie responsable du massacre de Juifs et d’autres personnes.

« Des excuses sont dues à tous les survivants de l’Holocauste et vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu les nazis, et une explication doit être fournie sur la façon dont cet individu est entré dans les salles sacrées du Parlement canadien et a reçu la reconnaissance du président de la Chambre et d’un ovation debout, » a déclaré le FSWC.

Le Centre pour Israël et les Affaires juives, qui représente les fédérations juives à travers le Canada, a également déclaré sur X que même s’il soutient l’Ukraine dans son conflit avec la Russie, il « Nous ne pouvons pas rester silencieux alors que les crimes commis par les Ukrainiens pendant la Shoah sont blanchis. »

S’adressant à RIA Novosti, le président du mouvement antifasciste israélien, Dmitri Trapirov, a déclaré que son organisation condamnait les actions du Parlement canadien et exigerait une déclaration publique de l’ambassadeur israélien à Ottawa.















« L’Occident a oublié ce que sont le fascisme et le nazisme et flirte facilement avec eux. Nous espérons que, tout comme nous, nos autorités condamneront cet acte, car le peuple juif n’a pas oublié ces crimes. » » dit Trapirov. Il a en outre affirmé que « En Occident, ils ont perdu toutes les valeurs qui existaient autrefois dans notre vieux monde. »

Le président de la Chambre des communes canadienne, Anthony Rota, qui avait invité Hunka à assister à la session parlementaire, s’est depuis excusé et a exprimé : «regret » à sa décision.

Le bureau du Premier ministre canadien Justin Trudeau a quant à lui insisté sur le fait que « pas de préavis » Des informations avaient été fournies à la délégation de Zelensky ou au dirigeant canadien au sujet de l’invitation de Hunka.