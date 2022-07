Des groupes juifs à Montréal demandent une meilleure éducation après le procès d’un présumé néonazi

À la suite du procès d’un présumé néonazi montréalais où le juge et l’avocat de la défense se sont disputés sur la définition du nazisme, des groupes juifs demandent une meilleure éducation sur l’Holocauste et le génocide.

L’avocate de la défense de Gabriel Sohier Chaput, Hélène Poussard, a déclaré vendredi dernier que la Couronne confondait le nazisme et l’Holocauste.

“Selon le dictionnaire, le nazisme est le national-socialisme. C’était une idéologie. Cela ne faisait pas partie du plan initial d’extermination des Juifs. J’ai appris à l’école que six millions de personnes sont mortes dans des camps de concentration pour économiser de l’argent”, a-t-elle déclaré.

Sohier-Chaput a plaidé non coupable d’un seul chef d’accusation de promotion délibérée de propagande haineuse contre le peuple juif. L’affaire repose sur un seul article pour une publication en ligne d’extrême droite, le Daily Stormer, écrit en 2017, qui, selon Sohier-Chaput, est une satire.

Le juge de la Cour du Québec, Manlio Del Negro, a déclaré que la Couronne aurait dû présenter des preuves à l’appui de la définition du nazisme et prouver que Sohier-Chaput incitait à la haine.

Les défenseurs affirment que les commentaires controversés faits devant les tribunaux sont le dernier exemple d’un manque de compréhension de l’Holocauste et de la nécessité d’une meilleure éducation dans les écoles et le système judiciaire du Québec.

“Comme tous ceux qui ont lu les premiers rapports sur les interactions au cours du procès, j’ai été complètement surpris et choqué”, a déclaré Eta Yudin, vice-présidente du Centre pour les affaires israéliennes et juives (CIJA), l’un des groupes appelant à une meilleure L’enseignement de l’Holocauste.

Marvin Rotrand de B’nai Brith dit que l’Holocauste ne devrait pas avoir à être prouvé et re-prouvé. (Simon Nakonechny/CBC)

Independent Jewish Voices Montreal (IJV) et B’nai Brith, qui ont déposé une plainte contre Sohier-Chaput auprès de la police de Montréal, ont également publié des déclarations condamnant les propos du tribunal.

“[The Holocaust] n’a pas à être prouvé et re-prouvé à chaque fois qu’il y a un cas de promotion de la haine », a déclaré Marvin Rotrand, directeur national de la Ligue des droits de la personne de B’nai Brith.

“Vous donnez du pouvoir aux ennemis lorsque vous chargez la Couronne de prouver l’Holocauste.”

La connaissance de l’Holocauste en déclin

Un récent sondage réalisé par Léger a montré qu’un Canadien sur quatre estime ne pas avoir une connaissance suffisante de l’Holocauste. Au Québec, ce chiffre grimpe à un sur trois.

Léger attribue en partie cela à un manque d’attention à la Seconde Guerre mondiale dans les cours d’histoire et à la tendance à oublier à mesure que la guerre devient un souvenir lointain.

Le CIJA exhorte le ministère de l’Éducation du Québec à mettre en place une nouveau programme sur le génocide au XXe siècle . Le cours a été développé en collaboration avec le Musée de l’Holocauste Montréal et la Fondation pour l’éducation sur le génocide, basée à Montréal.

L’Holocauste est enseigné à la fois dans les cours d’histoire et d’éducation civique au niveau secondaire 5 au Québec, avec des sections appelées Camp d’Auschwitz et Loi de Nuremberg dans le programme, a indiqué le bureau du ministre.

Le génocide est également enseigné dans les cours sur le monde contemporain, qui sont obligatoires en 5e secondaire.

Aaron Lakoff est porte-parole d’Independent Jewish Voices, l’un des groupes appelant à une meilleure éducation sur l’Holocauste. (Neal Rockwell / Soumis par Aaron Lakoff)

« Ce programme vise notamment à aider les élèves à comprendre la complexité du monde d’aujourd’hui et à s’ouvrir à la diversité des sociétés qui le composent », a déclaré Bryan St-Louis, porte-parole du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

“L’Holocauste y est présenté comme un fait historique avéré et le fait qu’il soit enseigné montre que son importance historique a été démontrée.”

Mais des défenseurs et des experts comme Frank Chalk, professeur d’histoire et directeur de l’Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits de la personne à l’Université Concordia, affirment que le programme actuel n’est pas assez complet.

UN étude récente de l’UNESCO réalisé en partenariat avec les Nations Unies et le Congrès juif mondial montre que le contenu en ligne sur l’Holocauste nie ou déforme de plus en plus les faits.

Environ 19% du contenu lié à l’Holocauste sur Twitter diffuse des informations erronées, contre 17% sur TikTok, 8% sur Facebook et 3% sur Instagram, selon l’étude. Sur la plateforme plus privée Telegram, le pourcentage monte à 49 %.

Le professeur d’histoire et directeur de l’Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits de la personne à l’Université Concordia, Frank Chalk, a déclaré que la sensibilisation à la racine du génocide peut le prévenir. (Soumis par Frank Chalk)

Un exemple récent montre que l’éducation peut changer les perceptions de l’Holocauste.

Au Québec pendant la pandémie, un groupe anti-vaccination dirigé par François Amalega Bitondo portait l’étoile jaune, se disant persécuté.

Mais Amalega Bitondo a changé de ton après avoir rencontré la directrice générale du Musée de l’Holocauste de Montréal, Alice Herscovitch.

Elle a expliqué ce que le symbole et le langage qu’ils utilisaient signifiaient vraiment et la banalisation de l’Holocauste dans laquelle ils étaient engagés par inadvertance.

Suite à cette réunion, Amalega Bitondo a dit à ses manifestants de ne plus porter d’étoiles jaunes et a annulé une manifestation au musée de l’Holocauste, a indiqué un porte-parole du musée.

Certaines des recommandations pratiques de l’UNESCO pour lutter contre la désinformation sur l’Holocauste en ligne incluent la collaboration avec les systèmes éducatifs pour fournir une éducation complète sur le génocide et la manière de lutter contre l’antisémitisme.

Il recommande également aux gouvernements d’investir dans le développement de l’éducation aux médias et à l’information afin de mieux repérer la désinformation.

L’éducation en tant qu'”infraction proactive”

Au cours des dernières années, B’nai Brith dit qu’il y a eu une hausse record de l’antisémitisme au Canada, et plus particulièrement au Québec et en Colombie-Britannique.

Eta Yudin du CIJA recommande à toutes les écoles du Québec d’adopter le Génocide dans le curriculum du 20e siècle. (Soumis par Eta Yudin)

Un audit du groupe indique qu’en 2021, il y a eu 828 incidents d’antisémitisme enregistrés au Québec et 686 en 2020. Ceux-ci incluent le harcèlement verbal, les attaques physiques et la haine en ligne.

“Nous savons que lorsque les gens comprennent, lorsqu’ils sont éduqués, cela a un impact”, et l’éducation est une “infraction proactive” contre toutes sortes de haine, a déclaré Yudin du CIJA.

Une montée de l’antisémitisme ouvre la porte à la discrimination contre d’autres groupes, a déclaré Aaron Lakoff, porte-parole d’IJV.

“L’éducation à l’Holocauste devrait se concentrer sur les leçons tirées des horreurs de l’histoire et les appliquer aujourd’hui pour s’assurer que la leçon centrale de l’Holocauste, “Plus jamais ça”, signifie “Plus jamais ça pour quelqu’un d’autre””, a-t-il déclaré.

Une bonne éducation commence au lycée afin que les élèves grandissent avec une prise de conscience de la racine du génocide afin qu’il puisse être évité avant qu’il ne commence, a déclaré le professeur Chalk.

“Le génocide est la source la plus importante d’homicides dans la race humaine. Lorsqu’il se produit, des groupes entiers sont ciblés”, a-t-il déclaré.

“N’avons-nous pas de place dans le programme pour le crime le plus meurtrier?”