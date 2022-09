Des groupes indigènes et des militants résistent au plan de bloc pétrolier du Congo

Fin juillet, le gouvernement congolais a mis aux enchères 30 blocs pétroliers et gaziers dans le pays, dont 13 blocs traversant des zones protégées et des parcs nationaux, provoquant un tollé parmi les écologistes. La forêt du bassin du Congo absorbe un volume extraordinaire de 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone – environ 4 % des émissions mondiales – dont une partie serait rejetée dans l’atmosphère si les zones étaient défrichées pour le forage pétrolier et gazier.

MOMBASA, Kenya – La vente aux enchères de blocs de pétrole et de gaz au Congo a suscité la résistance et l’inquiétude des communautés autochtones locales inquiètes des dommages causés à leurs maisons et à de vastes étendues de forêt, selon un rapport publié jeudi par plusieurs groupes environnementaux.

Les récentes relations hostiles entre le Congo et ses voisins, en particulier le Rwanda, pourraient s’aggraver, car 18 des blocs pétroliers proposés se trouvent dans des régions frontalières partagées par le Congo, le Rwanda et quatre autres pays, a-t-il averti.

« Les petites communautés de peuples autochtones seront inévitablement touchées », a ajouté Tal Harris, porte-parole de Greenpeace, qui faisait partie du rapport. Harris a déclaré que les peuples Twa et Mbuti seraient particulièrement exposés aux maladies d’origine hydrique et à la pollution si les forêts étaient transformées pour le forage.

Le gouvernement congolais a déclaré que le processus d’adjudication de blocs de pétrole et de gaz “est conforme” aux plans de développement et aux programmes gouvernementaux du pays.

“Le processus d’enchères vise à respecter scrupuleusement toutes les lois et réglementations congolaises et à adhérer aux normes internationales les plus rigoureuses”, a déclaré Tosi Mpanu-Mpanu, négociateur principal sur le climat pour le Congo et ancien président du groupe des pays les moins avancés aux négociations sur le climat de l’ONU.

Le bassin du Congo est connu pour ses réserves massives de cobalt, de lithium et d’autres minéraux qui, entre autres utilisations, sont essentiels pour les technologies d’énergie renouvelable telles que les batteries nécessaires aux panneaux solaires. Le pays est le plus grand producteur de cobalt au monde. Le gouvernement congolais a précédemment défendu les enchères en soulignant la nécessité de diversifier l’économie dépendante du cobalt du pays.

Malgré sa richesse en minéraux et sa biodiversité, le Congo est l’un des pays les plus pauvres du monde et fait partie d’un bloc de négociation d’États aux Nations Unies qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Selon l’agence météorologique de l’ONU, des millions de personnes à travers l’Afrique, en particulier celles vivant dans des quartiers informels densément peuplés en dehors des grandes villes, sont vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes, telles que la sécheresse, les vagues de chaleur et les inondations.