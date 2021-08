Des groupes immobiliers poursuivent pour bloquer le nouveau moratoire sur les expulsions de Biden

Les groupes immobiliers soutiennent que le CDC a «cédé» à la pression politique avec le nouveau gel des expulsions.

La demande de blocage du moratoire pourrait renvoyer l’affaire devant la Cour suprême.

WASHINGTON – Un groupe d’entités immobilières a demandé mercredi soir à un tribunal fédéral de bloquer l’application du nouveau moratoire sur les expulsions de l’administration Biden, rouvrant une bataille qui semblait destinée à renvoyer la contestation judiciaire devant la Cour suprême.

Arguant que les Centers for Disease Control and Prevention « ont cédé à la pression politique » en créant ce que l’administration a appelé un gel « ciblé » de 60 jours des expulsions dans les comtés à forte propagation de COVID-19, les groupes ont demandé au tribunal de district à Washington, DC, pour bloquer immédiatement le nouveau moratoire.

« Une majorité de la Cour suprême a clairement indiqué que le moratoire sur les expulsions dépassait l’autorité statutaire du CDC et ne pouvait pas être prolongé au-delà du 31 juillet », ont déclaré l’Alabama Association of Realtors et d’autres groupes dans des documents judiciaires. « La décision de la Cour suprême n’était guère ambiguë. En effet, la Maison Blanche a clairement reconnu que la Cour suprême avait statué que le CDC n’avait pas le pouvoir de prolonger le moratoire. »

Nouvelle commande:L’administration Biden décrète un nouveau moratoire sur les expulsions

Plus tôt:La Cour suprême demande de bloquer le moratoire sur les expulsions du CDC

Plus tôt:La Cour suprême autorise le maintien du moratoire fédéral sur les expulsions

Sous la pression croissante des démocrates, le président Joe Biden a annoncé mardi un moratoire sur les expulsions dans les comtés à transmission substantielle ou élevée de COVID-19 – un seuil que plus de 80% du pays atteint actuellement, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

L’action est intervenue quelques jours après l’expiration d’un moratoire national mis en œuvre pour la première fois par le président Donald Trump et prolongé par Biden, laissant des millions d’Américains en retard sur leur loyer vulnérables à l’expulsion. Les propriétaires se sont opposés aux prolongations, arguant que le gel cause des difficultés financières et porte atteinte à leurs droits de propriété.

Une majorité de 5-4 de la Cour suprême a confirmé en juin une décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia qui autorisait le maintien temporaire du gel des expulsions. La majorité l’a fait sans avis ni explication.

Mais le juge adjoint Brett Kavanaugh a écrit qu’il avait voté pour le maintien de l’interdiction uniquement parce qu’elle était sur le point d’expirer de toute façon. Le CDC, a affirmé Kavanaugh, « a dépassé son autorité statutaire existante » et toute extension, a-t-il écrit, nécessiterait « une autorisation claire et spécifique du Congrès ». Son opinion concordante d’un paragraphe a été largement considérée comme un signe qu’il ne soutiendrait pas une autre prolongation unilatérale de Biden.

Biden a reconnu que le nouveau moratoire serait difficile à défendre devant les tribunaux, notant mardi que « la majeure partie de la recherche constitutionnelle dit qu’il n’est pas susceptible de passer le rassemblement constitutionnel ». Mais le président a déclaré que la nouvelle ordonnance « donnerait probablement un peu plus de temps » aux locataires alors que de nouveaux défis se frayaient un chemin devant les tribunaux.

Les responsables de l’administration ont pris soin de présenter l’action du CDC comme un nouveau moratoire, et non comme une extension de l’effort précédent. Dans un avis adressé mardi au tribunal de district américain du district de Columbia, le ministère de la Justice a déclaré que le CDC avait déterminé que la nouvelle ordonnance « était nécessaire, en particulier à la lumière de la récente propagation causée par la variante Delta ».