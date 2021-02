LE CAIRE (AP) – Les agences humanitaires travaillant dans le Yémen ravagé par la guerre ont salué samedi les projets de l’administration du président Joe Biden de révoquer la désignation terroriste des rebelles houthis du Yémen afin d’atténuer l’une des pires catastrophes humanitaires au monde.

David Miliband, chef du Comité international de sauvetage, a déclaré que cette désignation n’aurait rien fait pour lutter contre le terrorisme dans le pays le plus pauvre du monde arabe et ne ferait qu’entraver les livraisons d’aide aux Yéménites vivant dans les zones contrôlées par les Houthis.

«C’est une autre décision, vitale et correcte, pour apporter de l’espoir à la population en crise du Yémen», a-t-il déclaré. « Les prochaines étapes consistent à augmenter les flux d’aide, à négocier un cessez-le-feu permanent et à faire avancer le processus diplomatique pour établir un règlement politique durable. »

Pendant des années, les Houthis soutenus par l’Iran ont dirigé la capitale et le nord du Yémen, où vit la majorité de la population, forçant les groupes humanitaires internationaux à travailler avec eux. Les agences dépendent des Houthis pour apporter leur aide, et elles versent des salaires aux Houthis pour ce faire.

Mohamed Abdi, directeur du Yémen du Conseil norvégien pour les réfugiés, a déclaré que cette décision représente un «soupir de soulagement et une victoire pour le peuple yéménite», qui envoie un «message fort» selon lequel les États-Unis se soucient d’abord des intérêts des Yéménites.

L’administration du président Donald Trump a qualifié les Houthis d’organisation terroriste étrangère, une mesure qui a limité la fourniture d’aide au Yémen, un pays de 29 millions d’habitants actuellement au bord de la famine.

La guerre au Yémen a commencé en septembre 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale Sanaa et ont commencé une marche vers le sud pour tenter de s’emparer de tout le pays. L’Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis et d’autres pays, est entrée en guerre aux côtés du gouvernement internationalement reconnu du Yémen en mars 2015.

La guerre a tué quelque 130 000 personnes, dont plus de 13 000 civils tués lors d’attaques ciblées, selon le projet Armed Conflict Location & Event.

Un responsable du département d’État a confirmé vendredi que l’administration Biden avait l’intention de retirer les Houthis de la liste des terroristes. Cependant, le responsable a déclaré que cette décision ne changerait rien à l’opinion de l’administration sur les Houthis, qui ont ciblé des civils et kidnappé des Américains.

L’histoire continue

Biden a annoncé jeudi que les États-Unis mettaient fin à leur soutien à la coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui se battait au Yémen, dans une réprimande à l’Arabie saoudite, un proche apaisement américain.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des Houthis sur les plans visant à mettre fin à la désignation de terrorisme. Un porte-parole des rebelles n’a pas répondu aux appels téléphoniques demandant des commentaires.

Abdi, du Conseil norvégien pour les réfugiés, a exhorté l’administration Biden à faire pression pour un cessez-le-feu immédiat au Yémen et à faire pression sur les parties belligérantes pour qu’elles reviennent à la table des négociations. Il a également appelé les États-Unis à rétablir le financement dans toutes les régions du Yémen.

«L’administration Biden a une occasion historique de changer le rôle des États-Unis au Yémen, de courtier en armes sous l’administration précédente, à celui de pacificateur», a-t-il déclaré.

Les États-Unis, l’un des plus grands donateurs au Yémen, ont suspendu des millions de dollars d’aide aux zones contrôlées par les Houthis l’année dernière après des informations faisant état de vols et de pillages de fournitures de secours. Les agences des Nations Unies se plaignent depuis longtemps que les rebelles volent et détournent l’aide alimentaire.