Des groupes environnementaux s’opposent à l’expansion du pipeline dans le nord-ouest du Pacifique

SALEM, Oregon (AP) – Le gouvernement américain a fait un pas vendredi vers l’approbation de l’expansion d’un gazoduc dans le nord-ouest du Pacifique – une décision à laquelle s’opposent les écologistes et les procureurs généraux de l’Oregon, de la Californie et de l’État de Washington.

La Federal Energy Regulatory Commission, ou FERC, a déclaré avoir terminé une déclaration d’impact environnemental concluant que le projet “entraînerait des impacts négatifs limités sur l’environnement”.

“La plupart des impacts environnementaux négatifs seraient temporaires ou à court terme”, a déclaré l’agence fédérale.

Une coalition locale de groupes environnementaux a déclaré que l’analyse était en conflit avec les objectifs climatiques des États du nord-ouest du Pacifique et ne parvenait pas à “s’attaquer aux émissions de méthane en amont dues à la pratique néfaste de la fracturation hydraulique”.

Le gazoduc Gas Transmission Northwest appartient à TC Energy de Calgary, au Canada, la même société à l’origine du pipeline de pétrole brut Keystone XL, aujourd’hui abandonné.

Gas Transmission Northwest propose de modifier trois stations de compression existantes le long du pipeline – dans le comté de Kootenai, Idaho ; Comté de Walla Walla, Washington; et Sherman County, Oregon — pour augmenter la capacité d’environ 150 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel. La société affirme que le projet est nécessaire pour répondre à la demande des consommateurs.

Le pipeline de 1 377 milles (2 216 kilomètres) part de la frontière canadienne, traverse un coin de l’Idaho et se rend dans l’État de Washington et l’Oregon, se connectant à un pipeline allant en Californie.

En août, les procureurs généraux de l’Oregon, de l’État de Washington et de la Californie ont demandé à la FERC de rejeter la proposition, affirmant que l’expansion devrait entraîner plus de 3,24 millions de tonnes métriques d’émissions de gaz à effet de serre par an, y compris du méthane et du dioxyde de carbone.

“Ce projet sape les efforts de l’État de Washington pour lutter contre le changement climatique”, a déclaré à l’époque le procureur général de l’État de Washington, Ferguson. “Ce pipeline est mauvais pour l’environnement et mauvais pour les consommateurs.”

La coalition locale a déclaré que l’étude fédérale n’abordait pas de manière adéquate les impacts néfastes sur le climat causés par le projet, notamment par la fracturation hydraulique pour obtenir le gaz naturel. L’industrie de l’énergie utilise la technique pour extraire le pétrole et le gaz de la roche en injectant des mélanges à haute pression d’eau, de sable ou de gravier et de produits chimiques. Mais la technique augmente les émissions de méthane, un gaz à effet de serre extraordinairement puissant.

“L’approche de la FERC aggravera la crise climatique, minimisant les impacts d’une proposition qui polluera nos communautés, affectera la santé et la sécurité et créera des millions de tonnes de pollution climatique chaque année”, a déclaré Lauren Goldberg, directrice exécutive de Columbia Riverkeeper, un groupe environnemental basé à Hood River, Oregon.

L’étude de la commission de réglementation a noté que son personnel n’était pas en mesure d’évaluer la contribution du projet aux gaz à effet de serre “par une analyse objective”.

“Le changement climatique est une préoccupation mondiale”, a déclaré l’étude fédérale. “Cependant, pour cette analyse, nous nous concentrerons sur les impacts cumulatifs existants et potentiels du changement climatique dans la zone du projet.”

TC Energy a déclaré samedi qu’elle examinait l’étude d’impact environnemental, qui recommandait quelques mesures d’atténuation.

La société a « obtenu des accords à long terme avec des clients pour 100 % de la capacité du projet », a déclaré TC Energy dans un e-mail. “Cela démontre encore la nécessité d’une énergie sûre pour compléter les énergies renouvelables alors que nous travaillons vers un avenir énergétique plus propre.”

La FERC devrait rendre sa décision finale sur la proposition le 16 février, a indiqué la coalition environnementale.

Andrew Selsky, l’Associated Press