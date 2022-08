Des groupes environnementaux poursuivent les États-Unis pour le plan de dragage de Porto Rico

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

SAN JUAN, Porto Rico – Le Center for Biological Diversity a intenté mardi une action en justice contre le gouvernement américain, l’accusant de mettre en danger la faune et les humains alors qu’il se prépare à draguer et à agrandir la plus grande baie de Porto Rico pour accueillir d’énormes pétroliers qui serviront un nouveau gaz naturel liquide Terminal. L’organisation à but non lucratif basée en Arizona a déclaré que le projet de 60 millions de dollars du US Army Corps of Engineers éliminerait 2,2 millions de mètres cubes de sédiments du fond marin pour approfondir et élargir les canaux de navigation de la baie de San Juan.

Le dragage durerait plus d’un an et une partie du matériel pourrait être transportée vers la réserve estuarienne de Condado Lagoon, très appréciée des habitants et des touristes qui nagent, plongent et font du paddle dans ses eaux, où les lamantins et les étoiles de mer sont monnaie courante.

Le procès indique également que plusieurs «communautés de justice environnementale surchargées» à proximité et autour de la côte nord du territoire américain pourraient être menacées par la pollution, les explosions et les déversements de pétrole si le dragage est terminé et que le terminal commence à fonctionner. Il a noté que le Corps n’avait pas consulté les communautés qui pourraient être touchées.

“Ce projet va détruire les coraux et menacer les communautés et approfondir la dangereuse dépendance de l’île aux combustibles fossiles”, a déclaré Catherine Kilduff, avocate du centre, à l’Associated Press.

Le centre et deux groupes environnementaux – CORALations et El Puente de Williamsburg Inc. – ont intenté une action en justice contre le US Army Corps of Engineers, le US Fish and Wildlife Service et d’autres. Ils ont 60 jours pour répondre, puis les deux parties présenteraient des arguments avant qu’un juge ne rende une décision pouvant faire l’objet d’un appel.

Les porte-parole des deux agences gouvernementales n’ont pas immédiatement renvoyé de message pour commentaires. Le Corps a précédemment déclaré que les matériaux dragués dans la lagune de Condado rempliraient les dépressions et créeraient un habitat d’herbiers marins.

Le procès indique que le Corps a soumis une évaluation environnementale au lieu d’une déclaration d’impact environnemental plus rigoureuse et l’a accusé d’avoir conclu à tort en août 2018 que le dragage n’aurait aucun impact environnemental.

Le procès a noté que plus de 1,5 million de personnes vivent dans huit villes et villages qui entourent la baie de San Juan : “L’économie côtière est liée à la baie et à sa santé”.

Si le projet de dragage est achevé, les pétroliers transportant du pétrole et du gaz naturel liquéfié transporteraient environ six fois la capacité des navires qui utilisent actuellement le port le plus fréquenté de Porto Rico.

Il est situé dans une baie qui fait partie d’un écosystème plus vaste composé de rivières, de lagons et d’une baie plus petite qui couvre 3 400 acres et abrite des animaux menacés et en voie de disparition, dont quatre types de tortues de mer, des lamantins et le merle à épaulettes jaunes.

Kilduff a déclaré que les organisations à but non lucratif exigent une déclaration d’impact environnemental en partie à cause de nouvelles informations sur la façon dont le dragage étouffe les coraux.

“Une grande partie de l’économie de Porto Rico dépend des ressources côtières comme le tourisme et la pêche”, a-t-elle déclaré.

Le procès a également averti que le projet de dragage “accélérerait les dommages, les intempéries et l’érosion de la côte et des structures”, y compris deux forts historiques massifs qui gardaient la baie de San Juan à l’époque coloniale.

Les organisations à but non lucratif ont déclaré qu’un projet plus petit avec des mesures d’atténuation plus robustes telles que l’utilisation de rideaux de sédiments et nécessitant de nouveaux joints sur les barges pourrait réduire les dommages environnementaux.

“L’agence n’a pas examiné de près les impacts environnementaux directs, indirects et cumulatifs de sa décision avant d’agir”, a déclaré le procès.

La plainte est le dernier coup sur les plans de construction d’un terminal d’importation de gaz naturel liquéfié à San Juan qui a fait l’objet d’un examen minutieux. En juin, une cour d’appel fédérale a statué que New Fortress Energy Inc., basée à New York, n’avait pas obtenu les permis nécessaires avant de commencer la construction du terminal et devait faire l’objet d’un examen par la Federal Energy Regulatory Commission.