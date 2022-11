Des groupes environnementaux lancent un appel conjoint pour que l’UE supprime les méthodes d’élimination du carbone des plans climatiques

Des dizaines de groupes environnementaux ont lancé lundi un appel conjoint à l’Union européenne pour qu’elle supprime les méthodes d’élimination du carbone de ses plans climatiques, arguant que certaines d’entre elles s’appuient sur une technologie non testée tandis que d’autres pourraient ne pas absorber autant d’émissions de gaz à effet de serre qu’on le prétend.

La Commission exécutive de l’UE a proposé de créer un système de certification des soi-disant compensations – le carbone absorbé par la nature ou par des moyens technologiques – qui pourrait ensuite être acheté par les pollueurs pour réduire leur bilan d’émissions.

Mais quelque 170 groupes, dont Friends of the Earth, Corporate Accountability et le Center for International Environmental Law, affirment que les projets d’utilisation de champs, de forêts ou de machines pour l’élimination future à grande échelle du carbone de l’atmosphère sont un “fantaisie d’écoblanchiment”.

Ils ont plutôt demandé à la Commission de s’engager à des réductions réelles ou brutes des émissions, au lieu des réductions nettes que de nombreux pays et entreprises vantent actuellement dans leurs plans climatiques. L’UE des 27 pays vise à atteindre des émissions « zéro nettes » d’ici 2050.

Les scientifiques affirment que les émissions de gaz réchauffant la planète causées par l’activité humaine, telles que la combustion de combustibles fossiles, doivent être réduites de moitié d’ici 2030 et cesser complètement d’ici le milieu du siècle pour maintenir en vie l’objectif de l’accord de Paris sur le climat de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius.

La Commission européenne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.