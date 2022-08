Des groupes du Labrador déçus par le manque d’engagement du ministre de la Défense en matière de recherche et de sauvetage

La ministre de la Défense, Anita Anand, était à Happy Valley-Goose Bay mercredi pour réitérer l’engagement du gouvernement fédéral à financer la modernisation des bases militaires canadiennes. (Heidi Atter/CBC)

Selon des groupes autochtones du Labrador, la visite mercredi du ministre fédéral de la Défense a été une occasion manquée de discuter de l’amélioration des services de recherche et de sauvetage dans la région.

À la suite de la visite d’Anita Anand à la Base des Forces canadiennes de la 5e Escadre Goose Bay, Todd Russell, président du conseil communautaire de NunatuKavut, s’est dit heureux de voir des représentants fédéraux au Labrador, mais « très déçu » par un manque d’engagement à améliorer les opérations de recherche et de sauvetage.

“Alors que tant de choses se sont passées dans la Grande Terre, affectant tant de nos habitants et de nos communautés, j’ai vraiment senti que cela aurait pu être l’occasion d’améliorer ces capacités pour dire à notre peuple, à tous les habitants du Labrador et en fait dans ce province, que nous sommes plus en sécurité et que nous avons plus de sécurité en tant qu’individus », a-t-il déclaré.

Le but de la visite d’Anand était de réitérer l’engagement du gouvernement fédéral à moderniser l’infrastructure, les systèmes de surveillance et les systèmes d’armes aériennes de la 5e Escadre et à créer un programme de défense scientifique et technologique.

Le financement de 38,6 milliards de dollars sur 20 ans pour les bases militaires partout au Canada, annoncé en juin, s’inscrit dans le cadre du plan de modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord.

“C’est une excellente nouvelle pour le Canada et notre contribution à la défense continentale”, a déclaré Anand. « Ces investissements créeront des emplois, favoriseront la croissance économique et offriront des débouchés aux entreprises locales.

Au niveau provincial, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a alloué 1 million de dollars dans son budget 2022 à l’Association de recherche et de sauvetage de Terre-Neuve-et-Labrador en réponse aux recommandations formulées dans le cadre de l’enquête sur la recherche et le sauvetage au sol pour les personnes perdues et disparues à Terre-Neuve-et-Labrador la dernière tomber.

Le financement représente une forte augmentation par rapport aux 191 000 $ que la province a versés à l’organisme bénévole au cours des années précédentes.

Todd Russell, président du conseil communautaire de NunatuKavut, rencontre Anand à la 5e Escadre Goose Bay mercredi. (Heidi Atter/CBC)

Russell a déclaré qu’il ne croyait pas que la conversation avec le ministère de la Défense sur les services de recherche et de sauvetage soit terminée.

“Bien que je sois déçu aujourd’hui, je crois qu’il y a encore une possibilité d’améliorer la recherche et le sauvetage ici par l’intermédiaire du MDN”, a-t-il déclaré.

“Mais je pense aussi qu’il y a une réelle opportunité ici par le biais de la garde côtière, par le biais des pêches, pour améliorer la sécurité et la sûreté en mer pour notre peuple.”

‘Ici pour aider’

Wally Andersen, membre du gouvernement du Nunatsiavut, a déclaré que l’annonce de mercredi était bonne pour la base militaire, mais que le plus gros problème dans l’esprit de tout le monde au Labrador est une recherche et un sauvetage aériens améliorés.

« J’aurais aimé voir des déclarations fortes sur des services améliorés qui seraient disponibles pour tous les membres de la 5e Escadre Goose Bay », a-t-il déclaré.

« Il est temps pour nous de nous rassembler et de présenter des arguments solides indiquant que nous voulons une unité de recherche et de sauvetage améliorée et à grande échelle à la 5e Escadre Goose Bay. Nous avons les installations, nous avons les hangars, nous avons les logements. ici.”

Anand a déclaré que l’unité des Forces armées canadiennes peut soutenir les équipes de recherche et de sauvetage désignées si elles sont disponibles, appropriées et capables.

Elle a déclaré que les gouvernements provinciaux et territoriaux sont les principaux responsables des équipes de recherche et de sauvetage au sol.

“Je dirai simplement que nous sommes ici pour aider de toutes les manières possibles”, a-t-elle déclaré.

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador